Суддя "МастерШефу" поділився секретами приготування ідеальних сирників

Сирники прекрасно насичують, тому відмінно підійдуть для сніданку.

Один з улюблених десертів українців — сирники. Рецепт приготування цієї страви в кожній родині свій. Вона дуже корисна і при цьому смачна, тому його так люблять і дорослі і діти. Не дарма сирники — найпопулярніша страва серед користувачів з України, судячи за запитами в Google.

Сьогодні "Телеграф" поділиться з вами рецептом сирників від судді проекту "МастерШеф" Володимира Ярославського.

За словами кулінара, для того аби сирники вийшли ідеальними, необхідний сухий сир. Якщо ваш є трохи вологим — необхідно його ретельно віджати. Ще один секрет для ідеальних сирників — це не замішувати тісто занадто довго.

Інгредієнти для сирників:

Найсмачніші сирники від Володимира Ярославського

300 г сиру (віджати)

1 жовток

25 г цукру

25 г борошна (велика ложка з гіркою). Стільки ж муки використовуємо на підпил

Ваніль за смаком

Покроковий рецепт сирників:

Змішати сир, яйце і цукор виделкою, додати борошно, ще раз перемішати. Викласти на дошку або стіл, посипаний борошном. Сформувати "ковбасу" нарізати ножем на "шайби", з них сформувати кульки. Далі за допомогою тупої частини ножа сформувати сирники. Обсмажити з двох боків до рум’яної скоринки, потім запекти в духовці. Або досмажити ще по одному разу з усіх боків уже під кришкою. Подавати зі сметаною, варенням або згущеним молоком.

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