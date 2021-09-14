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Суддя "МастерШефу" поділився секретами приготування ідеальних сирників

Автор
Ольга Броскова
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Рецепт сирників
Рецепт сирників

Сирники прекрасно насичують, тому відмінно підійдуть для сніданку.

Один з улюблених десертів українців — сирники. Рецепт приготування цієї страви в кожній родині свій. Вона дуже корисна і при цьому смачна, тому його так люблять і дорослі і діти. Не дарма сирники — найпопулярніша страва серед користувачів з України, судячи за запитами в Google.

Сьогодні "Телеграф" поділиться з вами рецептом сирників від судді проекту "МастерШеф" Володимира Ярославського.

За словами кулінара, для того аби сирники вийшли ідеальними, необхідний сухий сир. Якщо ваш є трохи вологим — необхідно його ретельно віджати. Ще один секрет для ідеальних сирників — це не замішувати тісто занадто довго.

Інгредієнти для сирників:

Найсмачніші сирники від Володимира Ярославського
Найсмачніші сирники від Володимира Ярославського
  • 300 г сиру (віджати)
  • 1 жовток
  • 25 г цукру
  • 25 г борошна (велика ложка з гіркою). Стільки ж муки використовуємо на підпил
  • Ваніль за смаком

Покроковий рецепт сирників:

  1. Змішати сир, яйце і цукор виделкою, додати борошно, ще раз перемішати.
  2. Викласти на дошку або стіл, посипаний борошном.
  3. Сформувати "ковбасу" нарізати ножем на "шайби", з них сформувати кульки. Далі за допомогою тупої частини ножа сформувати сирники.
  4. Обсмажити з двох боків до рум’яної скоринки, потім запекти в духовці. Або досмажити ще по одному разу з усіх боків уже під кришкою.
  5. Подавати зі сметаною, варенням або згущеним молоком.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт неймовірно смачного пирога зі слив від шеф-кухаря Євгенія Клопотенка.

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