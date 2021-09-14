Суддя "МастерШефу" поділився секретами приготування ідеальних сирників
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Сирники прекрасно насичують, тому відмінно підійдуть для сніданку.
Один з улюблених десертів українців — сирники. Рецепт приготування цієї страви в кожній родині свій. Вона дуже корисна і при цьому смачна, тому його так люблять і дорослі і діти. Не дарма сирники — найпопулярніша страва серед користувачів з України, судячи за запитами в Google.
Сьогодні "Телеграф" поділиться з вами рецептом сирників від судді проекту "МастерШеф" Володимира Ярославського.
За словами кулінара, для того аби сирники вийшли ідеальними, необхідний сухий сир. Якщо ваш є трохи вологим — необхідно його ретельно віджати. Ще один секрет для ідеальних сирників — це не замішувати тісто занадто довго.
Інгредієнти для сирників:
- 300 г сиру (віджати)
- 1 жовток
- 25 г цукру
- 25 г борошна (велика ложка з гіркою). Стільки ж муки використовуємо на підпил
- Ваніль за смаком
Покроковий рецепт сирників:
- Змішати сир, яйце і цукор виделкою, додати борошно, ще раз перемішати.
- Викласти на дошку або стіл, посипаний борошном.
- Сформувати "ковбасу" нарізати ножем на "шайби", з них сформувати кульки. Далі за допомогою тупої частини ножа сформувати сирники.
- Обсмажити з двох боків до рум’яної скоринки, потім запекти в духовці. Або досмажити ще по одному разу з усіх боків уже під кришкою.
- Подавати зі сметаною, варенням або згущеним молоком.
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