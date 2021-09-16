Рус

Салат, оладки, суп і пиріжки: що можна приготувати з гарбуза

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
16
Рецепти страв з гарбуза Новина оновлена 16 вересня 2021, 15:04
Рецепти страв з гарбуза

Страви з гарбуза завжди смачні і корисні для здоров’я.

Гарбуз — один з найпопулярніших осінніх овочів, з якого можна приготувати все що завгодно, від супів до десертів. Відзначимо, що в гарбузі містяться практично всі мікроелементи і вітаміни, необхідні організму, тому страви з нього не тільки смачні, але і корисні.

"Телеграф" пропонує Вам ознайомитися з декількома апетитними рецептами, які можна приготувати з цього "казкового" овоча.

Гарбуз по-швейцарськи в мультиварці

Гарбуз по-швейцарськи в мультиварці
Гарбуз по-швейцарськи в мультиварці

Інгредієнти:

  • Шматки гарбуза товщиною 1,5 см — 4 шт.
  • Мелена солодка паприка — 0,5 ст. л.
  • Борошно — 75 г
  • Мелений чилі — 0,25 ч. Л.
  • Мелений чорний перець — 0,25 ч. Л.
  • Мелений білий перець — щіпка
  • Мелений коріандр — щіпка
  • Рослинна олія — 3 ст. л.
  • Сіль на смак

Приготування:

У мисці змішати борошно з усіма спеціями і сіллю. Покласти шматки гарбуза і ретельно перемішати. Дати постояти 10 хв. Розігріти в мультиварці масло і в режимі "Жарка" обсмажити гарбузові стейки, по 3 хв. з кожного боку.

Гарбуз по-швейцарськи готовий.

Суп-пюре з гарбуза класичний

Суп-пюре з гарбуза класичний
Суп-пюре з гарбуза класичний

Інгредієнти:

  • м'якуш гарбуза — 500 г
  • вершкове масло — 30 г
  • борошно — 20 г
  • питна вода — 350 мл
  • молоко — 150 мл
  • вершки 10% жирності — 100 мл
  • петрушка — 1 гілочка
  • сіль — на кінчику ножа

Приготування:

Підготуйте м'якуш гарбуза для варіння супу-пюре. Вимийте його і наріжте маленькими кубиками. Невелику каструлю з товстим дном поставте на вогонь. Додайте масло і розтопіть. Покладіть м'якуш гарбуза в каструлю і смажте, помішуючи, на середньому вогні 10 хвилин. Слідкуйте, щоб він не пригорів. Кубики гарбуза повинні лише злегка підрум’янитися і стати м’якшими.

Посипте гарбуз борошном і смажте, помішуючи, протягом 2 хвилин. Влийте гарячу воду і гаряче молоко. Доведіть до кипіння на сильному вогні. Помішуючи, варіть 10 хвилин. У суп додайте вершки. Посоліть до свого смаку. Варіть 3 хвилини після повторного закипання. Зніміть з вогню і подрібніть занурювальним блендером. Посоліть і перемішайте.

Петрушку вимийте і висушіть. Обірвіть з гілочок листочки і дрібно їх наріжте. Суп-пюре з гарбуза розлийте по порційних тарілках, посипте петрушкою і подайте на стіл.

Вінегрет з гарбузом

Вінегрет з гарбузом
Вінегрет з гарбузом

Інгредієнти:

  • 400 г відвареної картоплі
  • 200 г відвареної моркви
  • 200 г відвареного буряка
  • 160 г м’якоті гарбуза
  • 100 г солоних або маринованих грибів
  • 50 г червоної цибулі
  • 100 г замороженого зеленого горошку
  • 10 г зернової гірчиці
  • 100 г квашеної капусти
  • цукор, сіль

Для заправки:

  • 40 мл нерафінованої олії
  • 40 г діжонскої гірчиці
  • 10 мл червоного винного оцту
  • 10 г меду
  • 5 г цукру

Приготування:

Відварені овочі очистіть і наріжте великими скибочками. Гриби теж крупно наріжте. Лук подрібніть. Гарбуз наріжте такими ж скибочками, як інші овочі, і обсмажте на олії до м’якості.

Закип’ятіть 500 мл води, додавши 1 ст. л. солі і 1 ст. л. цукру. Додайте горошок і варіть після повторного закипання 5 хв. Потім відкиньте його в холодну воду, щоб зберегти колір.

Приготуйте заправку: змішайте всі інгредієнти і 3 г солі до стану емульсії.

З’єднайте в салатник горошок і дрібно нарізаний червоний лук, заправте і перемішайте. Додайте інші інгредієнти, перемішайте і подавайте.

Оладки з гарбуза

Оладки з гарбуза
Оладки з гарбуза

Інгредієнти:

  • м'якуш гарбуза — 400 г
  • яйця — 2 шт.
  • борошно — 5 ст. л.
  • сіль — на кінчику ножа
  • ванільний цукор — 1 ч. л.
  • мелений мускатний горіх — 1/3 ч. л.
  • рослинна олія для смаження — на смак

Приготування:

Приготуйте тісто для швидких оладок. М'якуш гарбуза вимийте і натріть на крупній тертці або середньої. Залиште на 10 хвилин, потім обережно відіжміть, щоб позбавитися від зайвої рідини.

Тертий гарбуз перекладіть у велику миску. Яйця злегка збийте вінчиком. Додайте до тертого гарбуза в миску. Всипте борошно, сіль, ванільний цукор і дрібку мускатного горіха. Ретельно перемішайте всі інгредієнти.

У великій сковороді нагрійте невелику кількість масла. Тісто для оладок викладайте порціями ложкою і смажте на середньому вогні до рум’янцю.

Переверніть оладки і обсмажте з іншого боку. Готові викладіть на паперові рушники, щоб вбрався зайвий жир. Таким же чином приготуйте оладки з лишившогося гарбузового тіста.

Пшоняна каша з гарбузом в мультиварці

Пшоняна каша з гарбузом в мультиварці
Пшоняна каша з гарбузом в мультиварці

Інгредієнти:

  • Пшоно — 1 стакан
  • Гарбуз — 0,5 кг
  • Молоко — 3 склянки
  • Вершкове масло — 1 ст. л.
  • Сіль — 0,5 ч. Л.

Приготування:

Пшоно промити в декілька разі. Гарбуз очистити від шкірки і насіння і нарізати невеликими кубиками. Включити режим "Мультикухар", встановити температуру 160 ° С, закип’ятити молоко, додати гарбуз, посолити і готувати 5 хв.

Всипати пшоно, перемішати, закрити кришку і готувати 15 хв. при температурі 110 ° С.

Додати вершкове масло і продовжувати готувати пшоняну кашу ще 30 хв. У тому ж температурному режимі.

Пшоняна каша з гарбузом в мультиварці готова. Перед подачею на стіл в неї можна додати мед або цукор.

Запіканка з гарбуза з сиром

Запіканка з гарбуза з сиром
Запіканка з гарбуза з сиром

Інгредієнти:

  • 50 мл молока жирністю 2,5%
  • 130 г манної крупи
  • 1 кг гарбуза
  • 60 г вершкового масла + ще трохи для змащування форми
  • 500 г сиру
  • 4 яйця
  • 100 г цукру
  • 1 щіпка меленого кмину
  • 1 ст. л. панірувальних сухарів
  • сіль на смак

Приготування:

Приготування запіканки з гарбуза з сиром почніть з варіння манної каші. Для цього влийте в каструлю молоко і доведіть до кипіння. Потім, помішуючи віночком, тонкою цівкою всипте манну крупу. Готуйте 5 хвилин. Каструлю з отриманою манною кашею закрийте кришкою і залиште на виключеній плиті до використання. Маса повинна загуснути. Духовку нагрійте до 180 ° С.

Підготуйте гарбуз для запіканки. Вимийте і розріжте навпіл. Видаліть насіння. М'якуш очистіть і потім наріжте невеликими шматочками.

У великій сковороді розпустіть вершкове масло. Покладіть гарбуз і смажте, помішуючи, протягом 7 хвилин. Зніміть з вогню, перекладіть в глибоку миску і дайте охолонути. До остиглих скибочок гарбуза додайте приготовлену раніше теплу манну кашу, сир, 3 яйця, цукор, сіль і мелений тмин. Ретельно перемішайте масу лопаткою.

Підготуйте форму для запіканки. Для цього змастіть її невеликою кількістю вершкового масла і присипте панірувальними сухарями. Зайве струсіть.

Масу з гарбуза і сиру перекладіть в підготовлену форму. Розрівняйте. Час, що залишився яйце збийте вінчиком і потім за допомогою пензлика змастіть поверхню, щоб запіканка в процесі приготування придбала апетитну кірочку.

Форму з гарбузово-сирною масою помістіть на деко або решітку. Запікайте протягом 30 хвилин. Дайте запіканці трохи охолонути і потім наріжте порційними шматками. На стіл можна подати зі сметаною або згущеним молоком.

Пиріжки з гарбузом

Пиріжки з гарбузом
Пиріжки з гарбузом

Інгредієнти:

  • томатна паста — 2 ч. л.
  • сіль перець
  • тертий сир чеддер — 100 г
  • рослинна олія — 2 ст. л.
  • яйця — 2 шт.
  • обсмажені гарбузове насіння — 4 ст. л.
  • гарбуз — 500 г
  • готове листкове тісто — 800 г
  • велика цибулина — 1 шт.

Приготування:

Гарбуз очистити від шкірки і серцевини. М'якуш вимити, обсушити і нарізати дуже маленькими кубиками. Лук очистити і подрібнити.

У сотейнику розігріти олію і обсмажити цибулю, 5 хв. Покласти гарбуз, готувати 10 хв. Додати томатну пасту, 150 мл води, сіль і перець. Перемішати, довести до кипіння, зменшити вогонь і готувати без кришки 10 хв. Дати охолонути, потім додати тертий сир.

На присипаній борошном робочій поверхні розкачати тісто в тонкий пласт. Листкове тісто розкочують тільки в одному напрямку. Нарізати тісто ромбами довжиною 15 см і шириною 10 см. Змастити їх по всій поверхні злегка збитим яйцем.

Покласти на кожен ромб по 1 ст. л. начинки, скласти удвічі так, щоб вийшов трикутник. З силою притиснути руками краю. Викласти пиріжки на змащене маслом деко, змастити їх яйцем і посипати гарбузовим насінням. Поставити в холодильник на 30 хв. Потім переставити в розігріту до 200 ° С духовку на 20 хв.

Раніше, "Телеграф" розповідав про найцікавіші рецепти консервацій слив на зиму.

Секретар Харківської міської ради Ігор Терехов
Харків
Безпорадність або холодний розрахунок? Чому "Слуга народу" вирішила здатися без бою на виборах мера Харкова
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Секретар Харківської міської ради Ігор Терехов
Безпорадність або холодний розрахунок? Чому "Слуга народу" вирішила здатися без бою на виборах мера Харкова
Дата публікації
Категорія
В результаті дій бойовиків постраждала військова техніка ЗСУ
Бойовики за допомогою безпілотників обстріляли місто Щастя: в МВС показали фото руйнувань
Дата публікації
Категорія
Заразитися "Дельтою" набагато простіше, ніж іншими штамами
Починається з нежитю і болю в м’язах: симптоми "Дельта"-штаму по днях (інфографіка)
Дата публікації
Категорія
Кошти з бюджету 2022 року почнуть витрачати вже в грудні поточного
Держбюджет-2022: в пріоритеті борги і "Велике будівництво", але без підвищення податків нікуди
Дата публікації
Категорія
Ліга чемпіонів
Гольове божевілля в Манчестері і фіаско "Шахтаря": результати та відеоогляди матчів Ліги чемпіонів 15 вересня