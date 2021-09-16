Салат, оладки, суп і пиріжки: що можна приготувати з гарбуза
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Страви з гарбуза завжди смачні і корисні для здоров’я.
Гарбуз — один з найпопулярніших осінніх овочів, з якого можна приготувати все що завгодно, від супів до десертів. Відзначимо, що в гарбузі містяться практично всі мікроелементи і вітаміни, необхідні організму, тому страви з нього не тільки смачні, але і корисні.
"Телеграф" пропонує Вам ознайомитися з декількома апетитними рецептами, які можна приготувати з цього "казкового" овоча.
Гарбуз по-швейцарськи в мультиварці
Інгредієнти:
- Шматки гарбуза товщиною 1,5 см — 4 шт.
- Мелена солодка паприка — 0,5 ст. л.
- Борошно — 75 г
- Мелений чилі — 0,25 ч. Л.
- Мелений чорний перець — 0,25 ч. Л.
- Мелений білий перець — щіпка
- Мелений коріандр — щіпка
- Рослинна олія — 3 ст. л.
- Сіль на смак
Приготування:
У мисці змішати борошно з усіма спеціями і сіллю. Покласти шматки гарбуза і ретельно перемішати. Дати постояти 10 хв. Розігріти в мультиварці масло і в режимі "Жарка" обсмажити гарбузові стейки, по 3 хв. з кожного боку.
Гарбуз по-швейцарськи готовий.
Суп-пюре з гарбуза класичний
Інгредієнти:
- м'якуш гарбуза — 500 г
- вершкове масло — 30 г
- борошно — 20 г
- питна вода — 350 мл
- молоко — 150 мл
- вершки 10% жирності — 100 мл
- петрушка — 1 гілочка
- сіль — на кінчику ножа
Приготування:
Підготуйте м'якуш гарбуза для варіння супу-пюре. Вимийте його і наріжте маленькими кубиками. Невелику каструлю з товстим дном поставте на вогонь. Додайте масло і розтопіть. Покладіть м'якуш гарбуза в каструлю і смажте, помішуючи, на середньому вогні 10 хвилин. Слідкуйте, щоб він не пригорів. Кубики гарбуза повинні лише злегка підрум’янитися і стати м’якшими.
Посипте гарбуз борошном і смажте, помішуючи, протягом 2 хвилин. Влийте гарячу воду і гаряче молоко. Доведіть до кипіння на сильному вогні. Помішуючи, варіть 10 хвилин. У суп додайте вершки. Посоліть до свого смаку. Варіть 3 хвилини після повторного закипання. Зніміть з вогню і подрібніть занурювальним блендером. Посоліть і перемішайте.
Петрушку вимийте і висушіть. Обірвіть з гілочок листочки і дрібно їх наріжте. Суп-пюре з гарбуза розлийте по порційних тарілках, посипте петрушкою і подайте на стіл.
Вінегрет з гарбузом
Інгредієнти:
- 400 г відвареної картоплі
- 200 г відвареної моркви
- 200 г відвареного буряка
- 160 г м’якоті гарбуза
- 100 г солоних або маринованих грибів
- 50 г червоної цибулі
- 100 г замороженого зеленого горошку
- 10 г зернової гірчиці
- 100 г квашеної капусти
- цукор, сіль
Для заправки:
- 40 мл нерафінованої олії
- 40 г діжонскої гірчиці
- 10 мл червоного винного оцту
- 10 г меду
- 5 г цукру
Приготування:
Відварені овочі очистіть і наріжте великими скибочками. Гриби теж крупно наріжте. Лук подрібніть. Гарбуз наріжте такими ж скибочками, як інші овочі, і обсмажте на олії до м’якості.
Закип’ятіть 500 мл води, додавши 1 ст. л. солі і 1 ст. л. цукру. Додайте горошок і варіть після повторного закипання 5 хв. Потім відкиньте його в холодну воду, щоб зберегти колір.
Приготуйте заправку: змішайте всі інгредієнти і 3 г солі до стану емульсії.
З’єднайте в салатник горошок і дрібно нарізаний червоний лук, заправте і перемішайте. Додайте інші інгредієнти, перемішайте і подавайте.
Оладки з гарбуза
Інгредієнти:
- м'якуш гарбуза — 400 г
- яйця — 2 шт.
- борошно — 5 ст. л.
- сіль — на кінчику ножа
- ванільний цукор — 1 ч. л.
- мелений мускатний горіх — 1/3 ч. л.
- рослинна олія для смаження — на смак
Приготування:
Приготуйте тісто для швидких оладок. М'якуш гарбуза вимийте і натріть на крупній тертці або середньої. Залиште на 10 хвилин, потім обережно відіжміть, щоб позбавитися від зайвої рідини.
Тертий гарбуз перекладіть у велику миску. Яйця злегка збийте вінчиком. Додайте до тертого гарбуза в миску. Всипте борошно, сіль, ванільний цукор і дрібку мускатного горіха. Ретельно перемішайте всі інгредієнти.
У великій сковороді нагрійте невелику кількість масла. Тісто для оладок викладайте порціями ложкою і смажте на середньому вогні до рум’янцю.
Переверніть оладки і обсмажте з іншого боку. Готові викладіть на паперові рушники, щоб вбрався зайвий жир. Таким же чином приготуйте оладки з лишившогося гарбузового тіста.
Пшоняна каша з гарбузом в мультиварці
Інгредієнти:
- Пшоно — 1 стакан
- Гарбуз — 0,5 кг
- Молоко — 3 склянки
- Вершкове масло — 1 ст. л.
- Сіль — 0,5 ч. Л.
Приготування:
Пшоно промити в декілька разі. Гарбуз очистити від шкірки і насіння і нарізати невеликими кубиками. Включити режим "Мультикухар", встановити температуру 160 ° С, закип’ятити молоко, додати гарбуз, посолити і готувати 5 хв.
Всипати пшоно, перемішати, закрити кришку і готувати 15 хв. при температурі 110 ° С.
Додати вершкове масло і продовжувати готувати пшоняну кашу ще 30 хв. У тому ж температурному режимі.
Пшоняна каша з гарбузом в мультиварці готова. Перед подачею на стіл в неї можна додати мед або цукор.
Запіканка з гарбуза з сиром
Інгредієнти:
- 50 мл молока жирністю 2,5%
- 130 г манної крупи
- 1 кг гарбуза
- 60 г вершкового масла + ще трохи для змащування форми
- 500 г сиру
- 4 яйця
- 100 г цукру
- 1 щіпка меленого кмину
- 1 ст. л. панірувальних сухарів
- сіль на смак
Приготування:
Приготування запіканки з гарбуза з сиром почніть з варіння манної каші. Для цього влийте в каструлю молоко і доведіть до кипіння. Потім, помішуючи віночком, тонкою цівкою всипте манну крупу. Готуйте 5 хвилин. Каструлю з отриманою манною кашею закрийте кришкою і залиште на виключеній плиті до використання. Маса повинна загуснути. Духовку нагрійте до 180 ° С.
Підготуйте гарбуз для запіканки. Вимийте і розріжте навпіл. Видаліть насіння. М'якуш очистіть і потім наріжте невеликими шматочками.
У великій сковороді розпустіть вершкове масло. Покладіть гарбуз і смажте, помішуючи, протягом 7 хвилин. Зніміть з вогню, перекладіть в глибоку миску і дайте охолонути. До остиглих скибочок гарбуза додайте приготовлену раніше теплу манну кашу, сир, 3 яйця, цукор, сіль і мелений тмин. Ретельно перемішайте масу лопаткою.
Підготуйте форму для запіканки. Для цього змастіть її невеликою кількістю вершкового масла і присипте панірувальними сухарями. Зайве струсіть.
Масу з гарбуза і сиру перекладіть в підготовлену форму. Розрівняйте. Час, що залишився яйце збийте вінчиком і потім за допомогою пензлика змастіть поверхню, щоб запіканка в процесі приготування придбала апетитну кірочку.
Форму з гарбузово-сирною масою помістіть на деко або решітку. Запікайте протягом 30 хвилин. Дайте запіканці трохи охолонути і потім наріжте порційними шматками. На стіл можна подати зі сметаною або згущеним молоком.
Пиріжки з гарбузом
Інгредієнти:
- томатна паста — 2 ч. л.
- сіль перець
- тертий сир чеддер — 100 г
- рослинна олія — 2 ст. л.
- яйця — 2 шт.
- обсмажені гарбузове насіння — 4 ст. л.
- гарбуз — 500 г
- готове листкове тісто — 800 г
- велика цибулина — 1 шт.
Приготування:
Гарбуз очистити від шкірки і серцевини. М'якуш вимити, обсушити і нарізати дуже маленькими кубиками. Лук очистити і подрібнити.
У сотейнику розігріти олію і обсмажити цибулю, 5 хв. Покласти гарбуз, готувати 10 хв. Додати томатну пасту, 150 мл води, сіль і перець. Перемішати, довести до кипіння, зменшити вогонь і готувати без кришки 10 хв. Дати охолонути, потім додати тертий сир.
На присипаній борошном робочій поверхні розкачати тісто в тонкий пласт. Листкове тісто розкочують тільки в одному напрямку. Нарізати тісто ромбами довжиною 15 см і шириною 10 см. Змастити їх по всій поверхні злегка збитим яйцем.
Покласти на кожен ромб по 1 ст. л. начинки, скласти удвічі так, щоб вийшов трикутник. З силою притиснути руками краю. Викласти пиріжки на змащене маслом деко, змастити їх яйцем і посипати гарбузовим насінням. Поставити в холодильник на 30 хв. Потім переставити в розігріту до 200 ° С духовку на 20 хв.
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