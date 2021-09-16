Салат, оладки, суп і пиріжки: що можна приготувати з гарбуза

Страви з гарбуза завжди смачні і корисні для здоров’я.

Гарбуз — один з найпопулярніших осінніх овочів, з якого можна приготувати все що завгодно, від супів до десертів. Відзначимо, що в гарбузі містяться практично всі мікроелементи і вітаміни, необхідні організму, тому страви з нього не тільки смачні, але і корисні.

"Телеграф" пропонує Вам ознайомитися з декількома апетитними рецептами, які можна приготувати з цього "казкового" овоча.

Гарбуз по-швейцарськи в мультиварці

Гарбуз по-швейцарськи в мультиварці

Інгредієнти:

Шматки гарбуза товщиною 1,5 см — 4 шт.

Мелена солодка паприка — 0,5 ст. л.

Борошно — 75 г

Мелений чилі — 0,25 ч. Л.

Мелений чорний перець — 0,25 ч. Л.

Мелений білий перець — щіпка

Мелений коріандр — щіпка

Рослинна олія — 3 ст. л.

Сіль на смак

Приготування:

У мисці змішати борошно з усіма спеціями і сіллю. Покласти шматки гарбуза і ретельно перемішати. Дати постояти 10 хв. Розігріти в мультиварці масло і в режимі "Жарка" обсмажити гарбузові стейки, по 3 хв. з кожного боку.

Гарбуз по-швейцарськи готовий.

Суп-пюре з гарбуза класичний

Суп-пюре з гарбуза класичний

Інгредієнти:

м'якуш гарбуза — 500 г

вершкове масло — 30 г

борошно — 20 г

питна вода — 350 мл

молоко — 150 мл

вершки 10% жирності — 100 мл

петрушка — 1 гілочка

сіль — на кінчику ножа

Приготування:

Підготуйте м'якуш гарбуза для варіння супу-пюре. Вимийте його і наріжте маленькими кубиками. Невелику каструлю з товстим дном поставте на вогонь. Додайте масло і розтопіть. Покладіть м'якуш гарбуза в каструлю і смажте, помішуючи, на середньому вогні 10 хвилин. Слідкуйте, щоб він не пригорів. Кубики гарбуза повинні лише злегка підрум’янитися і стати м’якшими.

Посипте гарбуз борошном і смажте, помішуючи, протягом 2 хвилин. Влийте гарячу воду і гаряче молоко. Доведіть до кипіння на сильному вогні. Помішуючи, варіть 10 хвилин. У суп додайте вершки. Посоліть до свого смаку. Варіть 3 хвилини після повторного закипання. Зніміть з вогню і подрібніть занурювальним блендером. Посоліть і перемішайте.

Петрушку вимийте і висушіть. Обірвіть з гілочок листочки і дрібно їх наріжте. Суп-пюре з гарбуза розлийте по порційних тарілках, посипте петрушкою і подайте на стіл.

Вінегрет з гарбузом

Вінегрет з гарбузом

Інгредієнти:

400 г відвареної картоплі

200 г відвареної моркви

200 г відвареного буряка

160 г м’якоті гарбуза

100 г солоних або маринованих грибів

50 г червоної цибулі

100 г замороженого зеленого горошку

10 г зернової гірчиці

100 г квашеної капусти

цукор, сіль

Для заправки:

40 мл нерафінованої олії

40 г діжонскої гірчиці

10 мл червоного винного оцту

10 г меду

5 г цукру

Приготування:

Відварені овочі очистіть і наріжте великими скибочками. Гриби теж крупно наріжте. Лук подрібніть. Гарбуз наріжте такими ж скибочками, як інші овочі, і обсмажте на олії до м’якості.

Закип’ятіть 500 мл води, додавши 1 ст. л. солі і 1 ст. л. цукру. Додайте горошок і варіть після повторного закипання 5 хв. Потім відкиньте його в холодну воду, щоб зберегти колір.

Приготуйте заправку: змішайте всі інгредієнти і 3 г солі до стану емульсії.

З’єднайте в салатник горошок і дрібно нарізаний червоний лук, заправте і перемішайте. Додайте інші інгредієнти, перемішайте і подавайте.

Оладки з гарбуза

Оладки з гарбуза

Інгредієнти:

м'якуш гарбуза — 400 г

яйця — 2 шт.

борошно — 5 ст. л.

сіль — на кінчику ножа

ванільний цукор — 1 ч. л.

мелений мускатний горіх — 1/3 ч. л.

рослинна олія для смаження — на смак

Приготування:

Приготуйте тісто для швидких оладок. М'якуш гарбуза вимийте і натріть на крупній тертці або середньої. Залиште на 10 хвилин, потім обережно відіжміть, щоб позбавитися від зайвої рідини.

Тертий гарбуз перекладіть у велику миску. Яйця злегка збийте вінчиком. Додайте до тертого гарбуза в миску. Всипте борошно, сіль, ванільний цукор і дрібку мускатного горіха. Ретельно перемішайте всі інгредієнти.

У великій сковороді нагрійте невелику кількість масла. Тісто для оладок викладайте порціями ложкою і смажте на середньому вогні до рум’янцю.

Переверніть оладки і обсмажте з іншого боку. Готові викладіть на паперові рушники, щоб вбрався зайвий жир. Таким же чином приготуйте оладки з лишившогося гарбузового тіста.

Пшоняна каша з гарбузом в мультиварці

Пшоняна каша з гарбузом в мультиварці

Інгредієнти:

Пшоно — 1 стакан

Гарбуз — 0,5 кг

Молоко — 3 склянки

Вершкове масло — 1 ст. л.

Сіль — 0,5 ч. Л.

Приготування:

Пшоно промити в декілька разі. Гарбуз очистити від шкірки і насіння і нарізати невеликими кубиками. Включити режим "Мультикухар", встановити температуру 160 ° С, закип’ятити молоко, додати гарбуз, посолити і готувати 5 хв.

Всипати пшоно, перемішати, закрити кришку і готувати 15 хв. при температурі 110 ° С.

Додати вершкове масло і продовжувати готувати пшоняну кашу ще 30 хв. У тому ж температурному режимі.

Пшоняна каша з гарбузом в мультиварці готова. Перед подачею на стіл в неї можна додати мед або цукор.

Запіканка з гарбуза з сиром

Запіканка з гарбуза з сиром

Інгредієнти:

50 мл молока жирністю 2,5%

130 г манної крупи

1 кг гарбуза

60 г вершкового масла + ще трохи для змащування форми

500 г сиру

4 яйця

100 г цукру

1 щіпка меленого кмину

1 ст. л. панірувальних сухарів

сіль на смак

Приготування:

Приготування запіканки з гарбуза з сиром почніть з варіння манної каші. Для цього влийте в каструлю молоко і доведіть до кипіння. Потім, помішуючи віночком, тонкою цівкою всипте манну крупу. Готуйте 5 хвилин. Каструлю з отриманою манною кашею закрийте кришкою і залиште на виключеній плиті до використання. Маса повинна загуснути. Духовку нагрійте до 180 ° С.

Підготуйте гарбуз для запіканки. Вимийте і розріжте навпіл. Видаліть насіння. М'якуш очистіть і потім наріжте невеликими шматочками.

У великій сковороді розпустіть вершкове масло. Покладіть гарбуз і смажте, помішуючи, протягом 7 хвилин. Зніміть з вогню, перекладіть в глибоку миску і дайте охолонути. До остиглих скибочок гарбуза додайте приготовлену раніше теплу манну кашу, сир, 3 яйця, цукор, сіль і мелений тмин. Ретельно перемішайте масу лопаткою.

Підготуйте форму для запіканки. Для цього змастіть її невеликою кількістю вершкового масла і присипте панірувальними сухарями. Зайве струсіть.

Масу з гарбуза і сиру перекладіть в підготовлену форму. Розрівняйте. Час, що залишився яйце збийте вінчиком і потім за допомогою пензлика змастіть поверхню, щоб запіканка в процесі приготування придбала апетитну кірочку.

Форму з гарбузово-сирною масою помістіть на деко або решітку. Запікайте протягом 30 хвилин. Дайте запіканці трохи охолонути і потім наріжте порційними шматками. На стіл можна подати зі сметаною або згущеним молоком.

Пиріжки з гарбузом

Пиріжки з гарбузом

Інгредієнти:

томатна паста — 2 ч. л.

сіль перець

тертий сир чеддер — 100 г

рослинна олія — 2 ст. л.

яйця — 2 шт.

обсмажені гарбузове насіння — 4 ст. л.

гарбуз — 500 г

готове листкове тісто — 800 г

велика цибулина — 1 шт.

Приготування:

Гарбуз очистити від шкірки і серцевини. М'якуш вимити, обсушити і нарізати дуже маленькими кубиками. Лук очистити і подрібнити.

У сотейнику розігріти олію і обсмажити цибулю, 5 хв. Покласти гарбуз, готувати 10 хв. Додати томатну пасту, 150 мл води, сіль і перець. Перемішати, довести до кипіння, зменшити вогонь і готувати без кришки 10 хв. Дати охолонути, потім додати тертий сир.

На присипаній борошном робочій поверхні розкачати тісто в тонкий пласт. Листкове тісто розкочують тільки в одному напрямку. Нарізати тісто ромбами довжиною 15 см і шириною 10 см. Змастити їх по всій поверхні злегка збитим яйцем.

Покласти на кожен ромб по 1 ст. л. начинки, скласти удвічі так, щоб вийшов трикутник. З силою притиснути руками краю. Викласти пиріжки на змащене маслом деко, змастити їх яйцем і посипати гарбузовим насінням. Поставити в холодильник на 30 хв. Потім переставити в розігріту до 200 ° С духовку на 20 хв.

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