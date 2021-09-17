"Треба обов’язково спробувати": дієтолог Світлана Фус розповіла, як приготувати сирники в духовці
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Кокосові сирники — просто ідеальний варіант для сніданку.
Любите сирники, але " стандартний" рецепт вже набрид? Ми знаємо, що Вам потрібно.
Відомий український дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці в Інстаграм поділилася рецептом кокосових сирників, які потрібно готувати в духовці.
Інгредієнти:
- Куряче яйце — 2 шт. ⠀
- Сир 5-9% — 500 г ⠀
- Цукор або цукрозамінник — 20 г ⠀
- Манна крупа — 50 г ⠀
- Кокосова стружка — 60 г ⠀
- Оливкова олія — 5 мл ⠀
Приготування: ⠀
Встановити духовку на температуру 160-180 градусів, підготуйте необхідне обладнання, вам знадобиться міксер і ложка для мороженого. ⠀
Збийте яйця з цукром за допомогою міксера до стану щільної піни. Якщо ви любите солодше, просто збільште кількість цукру до 50-100 грам. додайте сир, продовжуйте збивати міксером, додайте пару крапель рослинної олії. Всипте манну крупу і кокосову стружку — продовжуйте збивати.. ⠀
Використовуючи ложку викладіть на деко (покритий папером для випікання) однакові сирники. ⠀
Випікати близько 30 хвилин. В режимі конвекції на 180 градусів трохи підгоряє, краще ставте 160, а після виключення — дайте їм постояти ще хвилин 10.
Раніше, "Телеграф" писав, що Світлана Фус розповіла, як приготувати смачні і корисні млинці, які не зашкодять фігурі.
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