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"Треба обов’язково спробувати": дієтолог Світлана Фус розповіла, як приготувати сирники в духовці

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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рецепт сирників Новина оновлена 17 вересня 2021, 09:38
рецепт сирників

Кокосові сирники — просто ідеальний варіант для сніданку.

Любите сирники, але " стандартний" рецепт вже набрид? Ми знаємо, що Вам потрібно.

Відомий український дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці в Інстаграм поділилася рецептом кокосових сирників, які потрібно готувати в духовці.

Інгредієнти:

  • Куряче яйце — 2 шт.⁣⁣ ⠀
  • Сир 5-9% — 500 г⁣⁣ ⠀
  • Цукор або цукрозамінник — 20 г⁣⁣ ⠀
  • Манна крупа — 50 г⁣⁣ ⠀
  • Кокосова стружка — 60 г⁣⁣ ⠀
  • Оливкова олія — 5 мл⁣⁣ ⠀

Приготування: ⁣⁣ ⠀

Встановити духовку на температуру 160-180 градусів, підготуйте необхідне обладнання, вам знадобиться міксер і ложка для мороженого.⁣⁣ ⠀

Збийте яйця з цукром за допомогою міксера до стану щільної піни. Якщо ви любите солодше, просто збільште кількість цукру до 50-100 грам.⁣⁣ додайте сир, продовжуйте збивати міксером, додайте пару крапель рослинної олії.⁣⁣ Всипте манну крупу і кокосову стружку — продовжуйте збивати..⁣⁣ ⠀

Використовуючи ложку викладіть на деко (покритий папером для випікання) однакові сирники.⁣⁣ ⠀

Випікати близько 30 хвилин.⁣⁣ В режимі конвекції на 180 градусів трохи підгоряє, краще ставте 160, а після виключення — дайте їм постояти ще хвилин 10.

Раніше, "Телеграф" писав, що Світлана Фус розповіла, як приготувати смачні і корисні млинці, які не зашкодять фігурі.

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