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Що приготувати на вихідних: рецепт смачних голубців з картоплею

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Голубці з картоплею Новина оновлена 17 вересня 2021, 18:53
Голубці з картоплею

Дуже старовинна страва, яка до сих пір популярна на кухнях багатьох українок

Голубці — страва непроста, хоча і дуже смачна. Крім того, існують різні види голубців, і готуються вони абсолютно по-різному.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про те, як приготувати звичайні голубці з картоплею.

Інгредієнти:

  • 1 головка капусти
  • 800 гр картоплі
  • 2 ст. л. манної крупи
  • 2 яйця
  • 1 ст. л. оцту
  • овочевий бульйон
  • сіль перець

Приготування:

  1. Вирізаємо з капусти качан, акуратно розбираємо її на листя. Кип’ятимо у великій каструлі підсолену воду, додаємо оцет і відварюємо капусту протягом 5 хв.
  2. Картоплю натираємо на тертці або в комбайні.
  3. Додаємо манку і яйця, солимо, перчимо і ретельно перемішуємо.
  4. Готуємо листя, зрізавши потовщення біля основи. Викладаємо начинку в лист і акуратно загортаємо.
  5. Решту листя кладемо на дно каструлі. Викладаємо голубці, вливаємо півсклянки овочевого бульйону.
  6. Ставимо на годину в розігріту до 180 градусів духовку.

Подавати зі сметаною. Смачного!

Теги:
#Рецепти #Голубці
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