Що приготувати на вихідних: рецепт смачних голубців з картоплею
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Дуже старовинна страва, яка до сих пір популярна на кухнях багатьох українок
Голубці — страва непроста, хоча і дуже смачна. Крім того, існують різні види голубців, і готуються вони абсолютно по-різному.
У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про те, як приготувати звичайні голубці з картоплею.
Інгредієнти:
- 1 головка капусти
- 800 гр картоплі
- 2 ст. л. манної крупи
- 2 яйця
- 1 ст. л. оцту
- овочевий бульйон
- сіль перець
Приготування:
- Вирізаємо з капусти качан, акуратно розбираємо її на листя. Кип’ятимо у великій каструлі підсолену воду, додаємо оцет і відварюємо капусту протягом 5 хв.
- Картоплю натираємо на тертці або в комбайні.
- Додаємо манку і яйця, солимо, перчимо і ретельно перемішуємо.
- Готуємо листя, зрізавши потовщення біля основи. Викладаємо начинку в лист і акуратно загортаємо.
- Решту листя кладемо на дно каструлі. Викладаємо голубці, вливаємо півсклянки овочевого бульйону.
- Ставимо на годину в розігріту до 180 градусів духовку.
Подавати зі сметаною. Смачного!
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