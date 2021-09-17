Що приготувати на вихідних: рецепт смачних голубців з картоплею

Дуже старовинна страва, яка до сих пір популярна на кухнях багатьох українок

Голубці — страва непроста, хоча і дуже смачна. Крім того, існують різні види голубців, і готуються вони абсолютно по-різному.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про те, як приготувати звичайні голубці з картоплею.

Інгредієнти:

1 головка капусти

800 гр картоплі

2 ст. л. манної крупи

2 яйця

1 ст. л. оцту

овочевий бульйон

сіль перець

Приготування:

Вирізаємо з капусти качан, акуратно розбираємо її на листя. Кип’ятимо у великій каструлі підсолену воду, додаємо оцет і відварюємо капусту протягом 5 хв. Картоплю натираємо на тертці або в комбайні. Додаємо манку і яйця, солимо, перчимо і ретельно перемішуємо. Готуємо листя, зрізавши потовщення біля основи. Викладаємо начинку в лист і акуратно загортаємо. Решту листя кладемо на дно каструлі. Викладаємо голубці, вливаємо півсклянки овочевого бульйону. Ставимо на годину в розігріту до 180 градусів духовку.

Подавати зі сметаною. Смачного!