З "секретним" інгредієнтом: рецепт ароматної шарлотки з яблуками від Євгена Клопотенка за 30 хвилин
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Завдяки соку апельсина шарлотка виходить з приємною цитрусової кислинкою.
Яблучна шарлотка — справжній топ-пиріг осені. Ця ніжна, ароматна випічка стане чудовим десертом до чаю. До того ж, всі інгредієнти для цього пирога доступні і прості, а сам він готується дуже швидко.
Раніше ми публікували класичний рецепт яблучної шарлотки. Тепер же відомий кулінар Євген Клопотенко на своєму ютуб-каналі поділився своїм рецептом шарлотки з яблуками, в якій є "секретний інгредієнт" — апельсиновий сік.
Яблучна шарлотка від Євгена Клопотенка
Інгредієнти:
- 2-3 яблука
- 2 ст. л. апельсинового соку
- 5 яєць
- 200 г цукру
- 200 г борошна
- 20 г вершкового масла (для змазування форми)
- 10 г ванільного цукру
- 1 щіпка солі
Спосіб приготування:
- Збийте у великій мисці 5 яєць.
- Додайте цукор, ванільний цукор і сіль.
- Дрібно наріжте яблука. Збризніть їх 2-ма столовими ложками соку апельсина. Посипте ванільним цукром.
- Ретельно збийте яєчну суміш до появи білої піни. Вона повинна збільшитися в 3 рази.
- Введіть в суміш борошно і акуратно перемішайте лопаткою.
- Форму змастіть маслом і присипте борошном.
- Влийте тісто. Зверху викладіть яблука.
- Випікайте 30 хвилин при 180 градусах.
Також рекомендуємо приготувати Цвєтаєвський яблучний пиріг.
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