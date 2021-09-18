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З "секретним" інгредієнтом: рецепт ароматної шарлотки з яблуками від Євгена Клопотенка за 30 хвилин

Автор
Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
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Шарлотка з яблуками Новина оновлена 18 вересня 2021, 16:46
Шарлотка з яблуками

Завдяки соку апельсина шарлотка виходить з приємною цитрусової кислинкою.

Яблучна шарлотка — справжній топ-пиріг осені. Ця ніжна, ароматна випічка стане чудовим десертом до чаю. До того ж, всі інгредієнти для цього пирога доступні і прості, а сам він готується дуже швидко.

Раніше ми публікували класичний рецепт яблучної шарлотки. Тепер же відомий кулінар Євген Клопотенко на своєму ютуб-каналі поділився своїм рецептом шарлотки з яблуками, в якій є "секретний інгредієнт" — апельсиновий сік.

Яблучна шарлотка від Євгена Клопотенка

Інгредієнти:

  • 2-3 яблука
  • 2 ст. л. апельсинового соку
  • 5 яєць
  • 200 г цукру
  • 200 г борошна
  • 20 г вершкового масла (для змазування форми)
  • 10 г ванільного цукру
  • 1 щіпка солі

Спосіб приготування:

  1. Збийте у великій мисці 5 яєць.
  2. Додайте цукор, ванільний цукор і сіль.
  3. Дрібно наріжте яблука. Збризніть їх 2-ма столовими ложками соку апельсина. Посипте ванільним цукром.
  4. Ретельно збийте яєчну суміш до появи білої піни. Вона повинна збільшитися в 3 рази.
  5. Введіть в суміш борошно і акуратно перемішайте лопаткою.
  6. Форму змастіть маслом і присипте борошном.
  7. Влийте тісто. Зверху викладіть яблука.
  8. Випікайте 30 хвилин при 180 градусах.

Також рекомендуємо приготувати Цвєтаєвський яблучний пиріг.

Теги:
#Пиріг #Шарлотка #Яблучна шарлотка #Шарлотка з яблуками
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