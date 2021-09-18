З "секретним" інгредієнтом: рецепт ароматної шарлотки з яблуками від Євгена Клопотенка за 30 хвилин

Завдяки соку апельсина шарлотка виходить з приємною цитрусової кислинкою.

Яблучна шарлотка — справжній топ-пиріг осені. Ця ніжна, ароматна випічка стане чудовим десертом до чаю. До того ж, всі інгредієнти для цього пирога доступні і прості, а сам він готується дуже швидко.

Раніше ми публікували класичний рецепт яблучної шарлотки. Тепер же відомий кулінар Євген Клопотенко на своєму ютуб-каналі поділився своїм рецептом шарлотки з яблуками, в якій є "секретний інгредієнт" — апельсиновий сік.

Яблучна шарлотка від Євгена Клопотенка

Інгредієнти:

2-3 яблука

2 ст. л. апельсинового соку

5 яєць

200 г цукру

200 г борошна

20 г вершкового масла (для змазування форми)

10 г ванільного цукру

1 щіпка солі

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Спосіб приготування:

Збийте у великій мисці 5 яєць. Додайте цукор, ванільний цукор і сіль. Дрібно наріжте яблука. Збризніть їх 2-ма столовими ложками соку апельсина. Посипте ванільним цукром. Ретельно збийте яєчну суміш до появи білої піни. Вона повинна збільшитися в 3 рази. Введіть в суміш борошно і акуратно перемішайте лопаткою. Форму змастіть маслом і присипте борошном. Влийте тісто. Зверху викладіть яблука. Випікайте 30 хвилин при 180 градусах.

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