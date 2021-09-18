Прості рецепти на вечерю на швидку руку: ТОП-3

Рецептами на швидку руку можна задовольнити смакові вподобання найвибагливіших гурманів

Щоб довго не думати над тим, що приготувати на вечерю з продуктів, які є майже в кожному холодильнику, варто скористатися добіркою рецептів, яка наведена нижче. У ній представлені смачні страви, приготування яких займає мінімум часу і дає максимум задоволення.

Паста з квасолею і томатним соусом

Інгредієнти:

1 цибулина

1 морква

3-4 зубчики часнику

оливкова олія

150 г консервованої квасолі

1 л бульйону або води

200 г томатів у власному соку

200 г пасти

Приготування:

Нарізати моркву, цибулю і часник дрібними кубиками, а потім обсмажити на оливковій олії. Додати квасолю, обсмажити хвилини 2. Потім додати помідори, перемішати і влити бульйон. Всипати пасту і зварити до стану "аль денте". Подати з натертим сиром і базиліком за бажанням.

Суп-бульйон з грудинкою і пекінською капустою

Інгредієнти:

200 г грудинки

1 цибулина

2-3 зубчики часнику

3 середні картоплини

1 качан пекінської капусти

1-1,5 л бульйону

30 г горошку

Приготування:

Грудинку нарізати великими кубиками, цибулю і часник дрібно нарубати. Обсмажити грудинку в каструлі на рослинній олії протягом 5 хвилин. Додати часник і цибулю і смажити ще хвилини 3-4. Нарізати картоплю кубиками, додати в каструлю, обсмажити хвилин 6-8. Коли вона стане м’якою, додати бульйон. Нарізати пекінську капусту смужками. Коли картопля буде повністю готова, додати капусту і горошок, поварити пару хвилин і зняти з вогню.

Салат з буряка з квасолею і яблуком

Інгредієнти:

180 г квасолі

1-2 ст. л. винного або бальзамічного оцту

2-3 буряка

1-2 яблука

сіль, перець і оливкове масло за смаком

Приготування:

Зварити квасолю і буряк, яку потім потрібно очистити і нарізати кубиками. Яблука очистити від шкірки і від насіннєвої коробочки. Нарізати кубиками. З’єднати буряки, яблука, квасолю. Заправити оливковою олією і оцтом, посолити і поперчити за смаком.

Також на вечерю можна без зайвого клопоту приготувати смачні голубці з картоплею.