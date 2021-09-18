Прості рецепти на вечерю на швидку руку: ТОП-3
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Рецептами на швидку руку можна задовольнити смакові вподобання найвибагливіших гурманів
Щоб довго не думати над тим, що приготувати на вечерю з продуктів, які є майже в кожному холодильнику, варто скористатися добіркою рецептів, яка наведена нижче. У ній представлені смачні страви, приготування яких займає мінімум часу і дає максимум задоволення.
Паста з квасолею і томатним соусом
Інгредієнти:
- 1 цибулина
- 1 морква
- 3-4 зубчики часнику
- оливкова олія
- 150 г консервованої квасолі
- 1 л бульйону або води
- 200 г томатів у власному соку
- 200 г пасти
Приготування:
- Нарізати моркву, цибулю і часник дрібними кубиками, а потім обсмажити на оливковій олії.
- Додати квасолю, обсмажити хвилини 2.
- Потім додати помідори, перемішати і влити бульйон. Всипати пасту і зварити до стану "аль денте".
- Подати з натертим сиром і базиліком за бажанням.
Суп-бульйон з грудинкою і пекінською капустою
Інгредієнти:
- 200 г грудинки
- 1 цибулина
- 2-3 зубчики часнику
- 3 середні картоплини
- 1 качан пекінської капусти
- 1-1,5 л бульйону
- 30 г горошку
Приготування:
- Грудинку нарізати великими кубиками, цибулю і часник дрібно нарубати.
- Обсмажити грудинку в каструлі на рослинній олії протягом 5 хвилин. Додати часник і цибулю і смажити ще хвилини 3-4.
- Нарізати картоплю кубиками, додати в каструлю, обсмажити хвилин 6-8. Коли вона стане м’якою, додати бульйон.
- Нарізати пекінську капусту смужками.
- Коли картопля буде повністю готова, додати капусту і горошок, поварити пару хвилин і зняти з вогню.
Салат з буряка з квасолею і яблуком
Інгредієнти:
- 180 г квасолі
- 1-2 ст. л. винного або бальзамічного оцту
- 2-3 буряка
- 1-2 яблука
- сіль, перець і оливкове масло за смаком
Приготування:
- Зварити квасолю і буряк, яку потім потрібно очистити і нарізати кубиками.
- Яблука очистити від шкірки і від насіннєвої коробочки. Нарізати кубиками.
- З’єднати буряки, яблука, квасолю.
- Заправити оливковою олією і оцтом, посолити і поперчити за смаком.
Також на вечерю можна без зайвого клопоту приготувати смачні голубці з картоплею.
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