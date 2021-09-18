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Прості рецепти на вечерю на швидку руку: ТОП-3

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Прості і швидкі рецепти на вечерю Новина оновлена 18 вересня 2021, 19:38
Прості і швидкі рецепти на вечерю

Рецептами на швидку руку можна задовольнити смакові вподобання найвибагливіших гурманів

Щоб довго не думати над тим, що приготувати на вечерю з продуктів, які є майже в кожному холодильнику, варто скористатися добіркою рецептів, яка наведена нижче. У ній представлені смачні страви, приготування яких займає мінімум часу і дає максимум задоволення.

Паста з квасолею і томатним соусом

Інгредієнти:

  • 1 цибулина
  • 1 морква
  • 3-4 зубчики часнику
  • оливкова олія
  • 150 г консервованої квасолі
  • 1 л бульйону або води
  • 200 г томатів у власному соку
  • 200 г пасти

Приготування:

  1. Нарізати моркву, цибулю і часник дрібними кубиками, а потім обсмажити на оливковій олії.
  2. Додати квасолю, обсмажити хвилини 2.
  3. Потім додати помідори, перемішати і влити бульйон. Всипати пасту і зварити до стану "аль денте".
  4. Подати з натертим сиром і базиліком за бажанням.

Суп-бульйон з грудинкою і пекінською капустою

Інгредієнти:

  • 200 г грудинки
  • 1 цибулина
  • 2-3 зубчики часнику
  • 3 середні картоплини
  • 1 качан пекінської капусти
  • 1-1,5 л бульйону
  • 30 г горошку

Приготування:

  1. Грудинку нарізати великими кубиками, цибулю і часник дрібно нарубати.
  2. Обсмажити грудинку в каструлі на рослинній олії протягом 5 хвилин. Додати часник і цибулю і смажити ще хвилини 3-4.
  3. Нарізати картоплю кубиками, додати в каструлю, обсмажити хвилин 6-8. Коли вона стане м’якою, додати бульйон.
  4. Нарізати пекінську капусту смужками.
  5. Коли картопля буде повністю готова, додати капусту і горошок, поварити пару хвилин і зняти з вогню.

Салат з буряка з квасолею і яблуком

Інгредієнти:

  • 180 г квасолі
  • 1-2 ст. л. винного або бальзамічного оцту
  • 2-3 буряка
  • 1-2 яблука
  • сіль, перець і оливкове масло за смаком

Приготування:

  1. Зварити квасолю і буряк, яку потім потрібно очистити і нарізати кубиками.
  2. Яблука очистити від шкірки і від насіннєвої коробочки. Нарізати кубиками.
  3. З’єднати буряки, яблука, квасолю.
  4. Заправити оливковою олією і оцтом, посолити і поперчити за смаком.

Також на вечерю можна без зайвого клопоту приготувати смачні голубці з картоплею.

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