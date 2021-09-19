Божественний обід: запіканка з брокколі і куркою

Брокколі в духовці під сиром прекрасна корисна страва для всієї родини

Ароматний і смачний пиріг з брокколі і куркою стане відмінним атрибутом вашого столу. Ви можете насолоджуватися ним як основною стравою, або доповненням до курячого бульйону.

Інгредієнти:

Для тіста:

250 гр борошна

0,50 ст. л. розпушувача

75 гр вершкового масла

100 мл вершків 15%

Для начинки:

200 гр брокколі

300 гр вареного курячого філе (1 грудинка)

2 ст. л. соняшникової олії

1 невеликий цибуля

Для заливки:

3 шт яєць

100 гр твердого сиру

100 мл вершків 11%

сіль і перець за смаком

Приготування:

Змішайте просіяне борошно з розпушувачем до тісту і додайте до них злегка розтоплене вершкове масло. Перетріть їх до утворення однорідної структури — крихти. Додайте вершки і замісіть тісто. Накрийте його харчовою плівкою і відправте в холодильник на 1,5 години. Наріжте варену курку на невеликі шматки, цибулю подрібніть. Брокколі розберіть на дрібні суцвіття і варіть в підсоленій воді протягом 5-7 хвилин. Розігрійте пательню і додайте соняшникової олії. Обсмажте цибулю до золотистого кольору. Додайте куряче філе і смажте до 7 хвилин, перемішуючи. Потім додайте брокколі. Щоб приготувати заливку, збийте яйця з вершками і спеціями до однорідної структури з допомогою кухонного вінчика. Додайте туди сир і перемішайте. Розкачайте тісто, але не дуже тонко. Форму для випікання змастіть маслом і викладіть тісто, зробивши бортики. Висипте начинку з брокколі і куркою і залийте сумішшю з яєць. Випікайте пиріг протягом 40 хвилин при температурі 180 градусів.

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