Божественний обід: запіканка з брокколі і куркою
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Брокколі в духовці під сиром прекрасна корисна страва для всієї родини
Ароматний і смачний пиріг з брокколі і куркою стане відмінним атрибутом вашого столу. Ви можете насолоджуватися ним як основною стравою, або доповненням до курячого бульйону.
Інгредієнти:
Для тіста:
- 250 гр борошна
- 0,50 ст. л. розпушувача
- 75 гр вершкового масла
- 100 мл вершків 15%
Для начинки:
- 200 гр брокколі
- 300 гр вареного курячого філе (1 грудинка)
- 2 ст. л. соняшникової олії
- 1 невеликий цибуля
Для заливки:
- 3 шт яєць
- 100 гр твердого сиру
- 100 мл вершків 11%
- сіль і перець за смаком
Приготування:
- Змішайте просіяне борошно з розпушувачем до тісту і додайте до них злегка розтоплене вершкове масло.
- Перетріть їх до утворення однорідної структури — крихти.
- Додайте вершки і замісіть тісто. Накрийте його харчовою плівкою і відправте в холодильник на 1,5 години.
- Наріжте варену курку на невеликі шматки, цибулю подрібніть.
- Брокколі розберіть на дрібні суцвіття і варіть в підсоленій воді протягом 5-7 хвилин.
- Розігрійте пательню і додайте соняшникової олії. Обсмажте цибулю до золотистого кольору.
- Додайте куряче філе і смажте до 7 хвилин, перемішуючи. Потім додайте брокколі.
- Щоб приготувати заливку, збийте яйця з вершками і спеціями до однорідної структури з допомогою кухонного вінчика.
- Додайте туди сир і перемішайте.
- Розкачайте тісто, але не дуже тонко.
- Форму для випікання змастіть маслом і викладіть тісто, зробивши бортики.
- Висипте начинку з брокколі і куркою і залийте сумішшю з яєць.
- Випікайте пиріг протягом 40 хвилин при температурі 180 градусів.
Раніше "Телеграф" ділився простим рецептом запіканки із сиру з яблуками.
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