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Божественний обід: запіканка з брокколі і куркою

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Рецепт запіканки з брокколі і куркою Новина оновлена 19 вересня 2021, 13:21
Рецепт запіканки з брокколі і куркою

Брокколі в духовці під сиром прекрасна корисна страва для всієї родини

Ароматний і смачний пиріг з брокколі і куркою стане відмінним атрибутом вашого столу. Ви можете насолоджуватися ним як основною стравою, або доповненням до курячого бульйону.

Інгредієнти:

Для тіста:

  • 250 гр борошна
  • 0,50 ст. л. розпушувача
  • 75 гр вершкового масла
  • 100 мл вершків 15%

Для начинки:

  • 200 гр брокколі
  • 300 гр вареного курячого філе (1 грудинка)
  • 2 ст. л. соняшникової олії
  • 1 невеликий цибуля

Для заливки:

  • 3 шт яєць
  • 100 гр твердого сиру
  • 100 мл вершків 11%
  • сіль і перець за смаком

Приготування:

  1. Змішайте просіяне борошно з розпушувачем до тісту і додайте до них злегка розтоплене вершкове масло.
  2. Перетріть їх до утворення однорідної структури — крихти.
  3. Додайте вершки і замісіть тісто. Накрийте його харчовою плівкою і відправте в холодильник на 1,5 години.
  4. Наріжте варену курку на невеликі шматки, цибулю подрібніть.
  5. Брокколі розберіть на дрібні суцвіття і варіть в підсоленій воді протягом 5-7 хвилин.
  6. Розігрійте пательню і додайте соняшникової олії. Обсмажте цибулю до золотистого кольору.
  7. Додайте куряче філе і смажте до 7 хвилин, перемішуючи. Потім додайте брокколі.
  8. Щоб приготувати заливку, збийте яйця з вершками і спеціями до однорідної структури з допомогою кухонного вінчика.
  9. Додайте туди сир і перемішайте.
  10. Розкачайте тісто, але не дуже тонко.
  11. Форму для випікання змастіть маслом і викладіть тісто, зробивши бортики.
  12. Висипте начинку з брокколі і куркою і залийте сумішшю з яєць.
  13. Випікайте пиріг протягом 40 хвилин при температурі 180 градусів.

Раніше "Телеграф" ділився простим рецептом запіканки із сиру з яблуками.

Теги:
#Рецепти #Запіканки
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