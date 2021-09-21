Пиріг благополуччя на осіннє рівнодення: як приготувати "магічне" блюдо

У День осіннього рівнодення обов’язково потрібно приготувати пиріг круглої форми.

День осіннього рівнодення у 2021 році припадає на 22 вересня. Це значна астрономічна подія, коли день порівнюється з ніччю за своєю тривалістю.

День осіннього рівнодення — це магічний день. Його ще називають Днем сили. Також, в цей день було заведено відзначати свято врожаю, і дякувати природу за все її дари.

Читайте також: Категорія Lifestyle День осіннього рівнодення 2021: у чому його особливість і які ритуали потрібно провести Осіннє рівнодення 22 вересня 2021 року особливе за своєю енергетикою — воно настає на наступний день після повні.

Одна з важливих прикмет в День осіннього рівнодення полягає в тому, що потрібно обов’язково приготувати пиріг круглої форми. Вважалося, що якщо господині вдалося приготувати гарний пиріг, з золотим забарвленням, то її чекає велике щастя.

Пиріг благополуччя:

Інгредієнти:

Філе куряче 200 гр.

Борошно — 2 столові ложки.

Сметана — 2 столові ложки.

Майонез — 2 столові ложки (на смак).

Яйця — 2 штуки.

Твердий сир — 200 грамів. Помідор і болгарський перець — по 1 штуці.

Зелень — на смак.

Сіль, спеції — на смак.

Приготування:

Куряче філе добре промийте, обсушіть і наріжте смужками по 2-3 см, болгарський перець — брусочками, а помідор — кружальцями.

Змішайте сирі яйця, сметану і майонез на смак. Туди додайте просіяне борошно, і добре вимісіть. Тісто має стати, як густа сметана.

Круглу форму змажте маслом і вилийте туди тісто. Поверх тесту покладіть начинку: філе, далі болгарський перець і помідор.

Поставте в розігріту до 200 градусів духовку. Як тільки бачите, що пиріг підрум’яниться, посипте його натертим сиром, а зверху можна додати зелень. Залиште пиріг в духовці ще 7 хвилин.

Раніше, "Телеграф" писав, як приготувати ароматну шарлотку з яблуками за 30 хвилин за рецептом Євгена Клопотенко.