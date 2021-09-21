Пиріг благополуччя на осіннє рівнодення: як приготувати "магічне" блюдо
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 15
У День осіннього рівнодення обов’язково потрібно приготувати пиріг круглої форми.
День осіннього рівнодення у 2021 році припадає на 22 вересня. Це значна астрономічна подія, коли день порівнюється з ніччю за своєю тривалістю.
День осіннього рівнодення — це магічний день. Його ще називають Днем сили. Також, в цей день було заведено відзначати свято врожаю, і дякувати природу за все її дари.
Одна з важливих прикмет в День осіннього рівнодення полягає в тому, що потрібно обов’язково приготувати пиріг круглої форми. Вважалося, що якщо господині вдалося приготувати гарний пиріг, з золотим забарвленням, то її чекає велике щастя.
Пиріг благополуччя:
Інгредієнти:
- Філе куряче 200 гр.
- Борошно — 2 столові ложки.
- Сметана — 2 столові ложки.
- Майонез — 2 столові ложки (на смак).
- Яйця — 2 штуки.
- Твердий сир — 200 грамів. Помідор і болгарський перець — по 1 штуці.
- Зелень — на смак.
- Сіль, спеції — на смак.
Приготування:
Куряче філе добре промийте, обсушіть і наріжте смужками по 2-3 см, болгарський перець — брусочками, а помідор — кружальцями.
Змішайте сирі яйця, сметану і майонез на смак. Туди додайте просіяне борошно, і добре вимісіть. Тісто має стати, як густа сметана.
Круглу форму змажте маслом і вилийте туди тісто. Поверх тесту покладіть начинку: філе, далі болгарський перець і помідор.
Поставте в розігріту до 200 градусів духовку. Як тільки бачите, що пиріг підрум’яниться, посипте його натертим сиром, а зверху можна додати зелень. Залиште пиріг в духовці ще 7 хвилин.
Раніше, "Телеграф" писав, як приготувати ароматну шарлотку з яблуками за 30 хвилин за рецептом Євгена Клопотенко.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-