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Бісквітне, дріжджове, для млинців: як приготувати ідеальне тісто (інфографіка)

Автор
Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
34
Як приготувати ідеальне тісто Новина оновлена 23 вересня 2021, 16:18
Як приготувати ідеальне тісто

Для того щоб тісто вийшло ідеальним, необхідно правильно додати всі інгредієнти.

Осінь — це, безсумнівно, найкращий сезон для випічки. Велика кількість фруктів змушує експериментувати з начинками для пирогів, запіканок, пиріжків і тортів. "Телеграф" уже розповідав, як приготувати листковий пиріг з яблуками, яблучну шарлотку, чорничний пиріг, ідеальний сливовий пиріг за рецептом Євгена Клопотенка і т.д. Начинок може бути безліч. Сьогодні ж ми розповімо, які інгредієнти і в яких пропорціях мають бути в різних видах тіста для того, щоб воно вийшло ідеальним.

Як зробити ідеальне тісто: інфографіка

Рецепт ідеального тіста
Рецепт ідеального тіста

Раніше "Телеграф" також публікував рецепт неймовірно смачної і корисної пасти Амосова. Ця суміш із сухофруктів і горіхів максимально зарядить здоров’ям ваше серце. Також радимо почитати про корисні властивості інжиру, адже зараз якраз сезон цього фрукта.

Теги:
#Випічка #Тісто #Листкове тісто
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