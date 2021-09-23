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Ароматний і зігріваючий: як приготувати глінтвейн вдома

Автор
Ольга Броскова
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Глінтвейн
Глінтвейн

Цей пряний і дуже смачний напій допоможе зігрітися холодним вечором.

Погода за вікном останнім часом не радує. На вулиці майже цілий день сіро, раз у раз мрячить дощ, а під одяг пробирається холодний вітер. Тому все, чого хочеться — це скоріше дістатися додому і закутатися в теплий плед з чашкою чогось ароматного. Відмінним варіантом стане пряний глінтвейн. Цей напій можна приготувати як з червоного, так з білого вина, і навіть зробити безалкогольним. Наприклад, зварити його з гранатового соку. "Телеграф" пропонує ознайомитися з декількома варіантами рецептів ароматного глінтвейну.

Глінтвейн на червоному вині

Інгредієнти:

  • Червоне сухе вино — 700 мл.
  • Апельсин — 1 шт.
  • Кориця — 2 палички
  • Гвоздика — 3 шт.
  • Бадьян — 1 шт.
  • Цукор або мед — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. У глибоку каструлю налийте 200 мл води. Додайте гвоздику, корицю, бадьян і закип’ятіть. Потримайте суміш на вогні ще 5 хвилин.
  2. Наріжте апельсин кільцями. Додайте до води зі спеціями апельсин і вино. На середньому вогні нагрівайте напій приблизно до 70-80°C, але не доводьте до кипіння.
  3. Зніміть глінтвейн з вогню, додайте 2 столові ложки цукру або меду і розмішайте. Залиште напій під кришкою настоюватися протягом 1 години.
  4. Перед подачею прикрасьте келихи скибочкою лимона або паличкою кориці.

Глінтвейн на білому вині

Глінтвейн на білому вині
Глінтвейн на білому вині

Інгредієнти:

  • Сухе біле вино 600 мл
  • Вода 120 мл
  • Апельсин 1 шт
  • Цукор (пісок) 2-3 ст. л.
  • Корінь імбиру 1 шт
  • Паличка кориці 1 шт
  • Бадьян 2-3 шт
  • Кардамон 2-3 шт

Спосіб приготування:

  1. У каструлі або сотейнику прокип’ятіть спеції 2-3 хвилини.
  2. Додайте нарізаний кубиками апельсин і цукор. Налийте вино. Прогрійте до появи перших бульбашок.
  3. Процідіть і розлийте напій по келихах.

Глінтвейн на гранатовому соку

  • Гранатовий сік — 750 мл
  • Вода — 250 мл
  • Кориця — 1 штука (в паличках)
  • Бадьян — 1 штука (або аніс)
  • Мускатний горіх — 1 щіпка
  • Гвоздика — 5 штук
  • Імбир — 20 грам
  • Ванільний цукор — 0,5 ч.л.
  • Цукор тростинний — 1 ст. ложка

Спосіб приготування:

  1. У каструлі або сотейнику нагрійте воду, додайте спеції. Потім покладіть нарізаний апельсин і доведіть до кипіння.
  2. Додайте цукор і гранатовий сік. Доведіть до температури в 70 градусів.
  3. Процідіть і розлийте напій по келихах.

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Теги:
#Напій #Глінтвейн #Смачний глінтвейн
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