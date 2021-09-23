Ароматний і зігріваючий: як приготувати глінтвейн вдома
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Цей пряний і дуже смачний напій допоможе зігрітися холодним вечором.
Погода за вікном останнім часом не радує. На вулиці майже цілий день сіро, раз у раз мрячить дощ, а під одяг пробирається холодний вітер. Тому все, чого хочеться — це скоріше дістатися додому і закутатися в теплий плед з чашкою чогось ароматного. Відмінним варіантом стане пряний глінтвейн. Цей напій можна приготувати як з червоного, так з білого вина, і навіть зробити безалкогольним. Наприклад, зварити його з гранатового соку. "Телеграф" пропонує ознайомитися з декількома варіантами рецептів ароматного глінтвейну.
Глінтвейн на червоному вині
Інгредієнти:
- Червоне сухе вино — 700 мл.
- Апельсин — 1 шт.
- Кориця — 2 палички
- Гвоздика — 3 шт.
- Бадьян — 1 шт.
- Цукор або мед — 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- У глибоку каструлю налийте 200 мл води. Додайте гвоздику, корицю, бадьян і закип’ятіть. Потримайте суміш на вогні ще 5 хвилин.
- Наріжте апельсин кільцями. Додайте до води зі спеціями апельсин і вино. На середньому вогні нагрівайте напій приблизно до 70-80°C, але не доводьте до кипіння.
- Зніміть глінтвейн з вогню, додайте 2 столові ложки цукру або меду і розмішайте. Залиште напій під кришкою настоюватися протягом 1 години.
- Перед подачею прикрасьте келихи скибочкою лимона або паличкою кориці.
Глінтвейн на білому вині
Інгредієнти:
- Сухе біле вино 600 мл
- Вода 120 мл
- Апельсин 1 шт
- Цукор (пісок) 2-3 ст. л.
- Корінь імбиру 1 шт
- Паличка кориці 1 шт
- Бадьян 2-3 шт
- Кардамон 2-3 шт
Спосіб приготування:
- У каструлі або сотейнику прокип’ятіть спеції 2-3 хвилини.
- Додайте нарізаний кубиками апельсин і цукор. Налийте вино. Прогрійте до появи перших бульбашок.
- Процідіть і розлийте напій по келихах.
Глінтвейн на гранатовому соку
- Гранатовий сік — 750 мл
- Вода — 250 мл
- Кориця — 1 штука (в паличках)
- Бадьян — 1 штука (або аніс)
- Мускатний горіх — 1 щіпка
- Гвоздика — 5 штук
- Імбир — 20 грам
- Ванільний цукор — 0,5 ч.л.
- Цукор тростинний — 1 ст. ложка
Спосіб приготування:
- У каструлі або сотейнику нагрійте воду, додайте спеції. Потім покладіть нарізаний апельсин і доведіть до кипіння.
- Додайте цукор і гранатовий сік. Доведіть до температури в 70 градусів.
- Процідіть і розлийте напій по келихах.
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