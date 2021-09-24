"Це шалено смачно": ароматні пиріжки з яблуками на сирному тісті від Лізи Глинської (відео)

Порадуйте своїх близьких оригінальною випічкою з яблуками.

У вересні випічка з яблук просто зобов’язана з’явитися на столі кожної господині. Ми вже писали для вас, як приготувати листковий пиріг з яблуками і яблучну шарлотку. Але якщо традиційна випічка з яблуками вам вже приїлася, рекомендуємо спробувати спекти пиріжки з яблуками на сирному тісті за рецептом кондитера Лізи Глинської.

Рецептом кулінар поділилася на своєму YouTube-каналі.

Пиріжки з яблуками на сирному тісті

Інгредієнти:

300 г сиру (жирність 5%)

200 г борошна (10 ст. Л.)

200 г вершкового масла (холодного)

8 г розпушувача (1 ч. Л.)

дрібка солі

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Для начинки:

6 яблук (середніх)

50 г цукру (2,5 ст. Л. Без гірки)

8 г кориці (1 ч. Л.)

Спосіб приготування:

З’єднайте борошно, розпушувач і сіль, перемішайте. Наріжте невеликим кубиком масло і додайте до борошна. Перемішайте все до стану крихти. Додайте сир і замісіть тісто. Зробіть корж товщиною 2 см і оберніть її харчовою плівкою. Поставте тісто в холодильник мінімум на 1 годину. Очистіть яблука від шкірки і насіння, розріжте на 4 частини. З’єднайте цукор з корицею. Обваляйте в ньому четвертинки і перекладіть в миску. Присипте стіл борошном і розкачайте ¼ частина тесту, товщиною 0,5 см. Виріжте склянкою чи формою кола діаметром 8 см. Трохи підкатайте тісто качалкою, щоб зробити овал. Покладіть по центру четвертинку яблука і загорніть в тісто. Мають вийти «човники». Викладіть їх на деко з пергаментом. Випікайте печиво в розігрітій до 180 градусів духовці, з конвекцією (обдувом) 18-20 хвилин. Ще тепле печиво обваляйте в цукровій пудрі. Так пудра перетвориться в тонку смачну скоринку.

Раніше "Телеграф" публікував рецепти смачних і корисних страв з яблук.