"Це шалено смачно": ароматні пиріжки з яблуками на сирному тісті від Лізи Глинської (відео)
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Порадуйте своїх близьких оригінальною випічкою з яблуками.
У вересні випічка з яблук просто зобов’язана з’явитися на столі кожної господині. Ми вже писали для вас, як приготувати листковий пиріг з яблуками і яблучну шарлотку. Але якщо традиційна випічка з яблуками вам вже приїлася, рекомендуємо спробувати спекти пиріжки з яблуками на сирному тісті за рецептом кондитера Лізи Глинської.
Рецептом кулінар поділилася на своєму YouTube-каналі.
Пиріжки з яблуками на сирному тісті
Інгредієнти:
- 300 г сиру (жирність 5%)
- 200 г борошна (10 ст. Л.)
- 200 г вершкового масла (холодного)
- 8 г розпушувача (1 ч. Л.)
- дрібка солі
Для начинки:
- 6 яблук (середніх)
- 50 г цукру (2,5 ст. Л. Без гірки)
- 8 г кориці (1 ч. Л.)
Спосіб приготування:
- З’єднайте борошно, розпушувач і сіль, перемішайте.
- Наріжте невеликим кубиком масло і додайте до борошна. Перемішайте все до стану крихти.
- Додайте сир і замісіть тісто.
- Зробіть корж товщиною 2 см і оберніть її харчовою плівкою.
- Поставте тісто в холодильник мінімум на 1 годину.
- Очистіть яблука від шкірки і насіння, розріжте на 4 частини.
- З’єднайте цукор з корицею. Обваляйте в ньому четвертинки і перекладіть в миску.
- Присипте стіл борошном і розкачайте ¼ частина тесту, товщиною 0,5 см.
- Виріжте склянкою чи формою кола діаметром 8 см. Трохи підкатайте тісто качалкою, щоб зробити овал.
- Покладіть по центру четвертинку яблука і загорніть в тісто. Мають вийти «човники». Викладіть їх на деко з пергаментом.
- Випікайте печиво в розігрітій до 180 градусів духовці, з конвекцією (обдувом) 18-20 хвилин.
- Ще тепле печиво обваляйте в цукровій пудрі. Так пудра перетвориться в тонку смачну скоринку.
Раніше "Телеграф" публікував рецепти смачних і корисних страв з яблук.
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