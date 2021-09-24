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"Це шалено смачно": ароматні пиріжки з яблуками на сирному тісті від Лізи Глинської (відео)

Автор
Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
26
Пиріжки з яблуками Новина оновлена 24 вересня 2021, 11:42
Пиріжки з яблуками

Порадуйте своїх близьких оригінальною випічкою з яблуками.

У вересні випічка з яблук просто зобов’язана з’явитися на столі кожної господині. Ми вже писали для вас, як приготувати листковий пиріг з яблуками і яблучну шарлотку. Але якщо традиційна випічка з яблуками вам вже приїлася, рекомендуємо спробувати спекти пиріжки з яблуками на сирному тісті за рецептом кондитера Лізи Глинської.

Рецептом кулінар поділилася на своєму YouTube-каналі.

Пиріжки з яблуками на сирному тісті

Інгредієнти:

  • 300 г сиру (жирність 5%)
  • 200 г борошна (10 ст. Л.)
  • 200 г вершкового масла (холодного)
  • 8 г розпушувача (1 ч. Л.)
  • дрібка солі

Для начинки:

  • 6 яблук (середніх)
  • 50 г цукру (2,5 ст. Л. Без гірки)
  • 8 г кориці (1 ч. Л.)

Спосіб приготування:

  1. З’єднайте борошно, розпушувач і сіль, перемішайте.
  2. Наріжте невеликим кубиком масло і додайте до борошна. Перемішайте все до стану крихти.
  3. Додайте сир і замісіть тісто.
  4. Зробіть корж товщиною 2 см і оберніть її харчовою плівкою.
  5. Поставте тісто в холодильник мінімум на 1 годину.
  6. Очистіть яблука від шкірки і насіння, розріжте на 4 частини.
  7. З’єднайте цукор з корицею. Обваляйте в ньому четвертинки і перекладіть в миску.
  8. Присипте стіл борошном і розкачайте ¼ частина тесту, товщиною 0,5 см.
  9. Виріжте склянкою чи формою кола діаметром 8 см. Трохи підкатайте тісто качалкою, щоб зробити овал.
  10. Покладіть по центру четвертинку яблука і загорніть в тісто. Мають вийти «човники». Викладіть їх на деко з пергаментом.
  11. Випікайте печиво в розігрітій до 180 градусів духовці, з конвекцією (обдувом) 18-20 хвилин.
  12. Ще тепле печиво обваляйте в цукровій пудрі. Так пудра перетвориться в тонку смачну скоринку.

Раніше "Телеграф" публікував рецепти смачних і корисних страв з яблук.

Теги:
#Рецепт #Пиріжки #Пиріжки з яблуками
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