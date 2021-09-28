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Що приготувати на вечерю: Ліза Глинська поділилася швидким рецептом спагеті з м’ясом

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Паста Болоньєзе Новина оновлена 28 вересня 2021, 14:50
Паста Болоньєзе

Ліза Глинська розповіла, як швидко і смачно приготувати пасту Болоньєзе.

Переможниця кулінарного шоу "МастерШеф", кондитер Ліза Глинська, яка раніше розповіла, як можна смачно замаринувати помідори, баклажани, капусту й огірки, продовжує балувати своїх підписників "смакотою".

На своєму ютуб-каналі кулінар опублікувала новий відеорецепт, в якому відповіла на один з найпоширеніших питань будь-якої господині: "Що приготувати на вечерю?".

Ліза Глинська пропонує ознайомитися з рецептом макаронів з м’ясом і приготувати пасту Болоньєзе.

Інгредієнти:

  • 300 г фаршу (яловичого або телячого)
  • 2 зубчики часнику
  • 1 цибулина
  • 1 морква
  • 200 г томатного пюре (без добавок)
  • 150 мл червоного сухого вина
  • 20 мл рослинної олії
  • 20 г вершкового масла
  • сіль і чорний перець на смак
  • спагеті

Приготування:

Наріжте дрібно часник і цибулю. Натріть моркву на крупній тертці. Обсмажте часник на суміші вершкового і рослинного масел, до появи легкого часникового аромату. Додайте в сковорідку до часнику — цибулю і моркву, обсмажте, цибуля має стати прозорим.

Після, додайте фарш і розімніть його лопаткою. Фарш стане сіруватого кольору. Періодично помішуйте. Посоліть і поперчіть. Залийте вино. Томіть соус на середній температурі — 15 хвилин. Додайте томатне пюре і перемішайте.

Відваріть спагеті в підсоленій киплячій воді. Додайте один ополоник води, в якій варяться спагеті, до соусу і томіть на середньому вогні ще кілька хвилин.

Доведіть соус до смаку і додайте до нього спагеті, перемішайте.

Подавайте гарячим.

Раніше, "Телеграф" писав, що Ліза Глинська поділилася рецептом оригінальної випічки з яблуками — пиріжками з яблуками на сирному тісті.

Теги:
#Рецепт #Паста #Майстер шеф #Майстер шеф #Спагеті #італійська паста #Ліза Глинська
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