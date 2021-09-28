Що приготувати на вечерю: Ліза Глинська поділилася швидким рецептом спагеті з м’ясом
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Ліза Глинська розповіла, як швидко і смачно приготувати пасту Болоньєзе.
Переможниця кулінарного шоу "МастерШеф", кондитер Ліза Глинська, яка раніше розповіла, як можна смачно замаринувати помідори, баклажани, капусту й огірки, продовжує балувати своїх підписників "смакотою".
На своєму ютуб-каналі кулінар опублікувала новий відеорецепт, в якому відповіла на один з найпоширеніших питань будь-якої господині: "Що приготувати на вечерю?".
Ліза Глинська пропонує ознайомитися з рецептом макаронів з м’ясом і приготувати пасту Болоньєзе.
Інгредієнти:
- 300 г фаршу (яловичого або телячого)
- 2 зубчики часнику
- 1 цибулина
- 1 морква
- 200 г томатного пюре (без добавок)
- 150 мл червоного сухого вина
- 20 мл рослинної олії
- 20 г вершкового масла
- сіль і чорний перець на смак
- спагеті
Приготування:
Наріжте дрібно часник і цибулю. Натріть моркву на крупній тертці. Обсмажте часник на суміші вершкового і рослинного масел, до появи легкого часникового аромату. Додайте в сковорідку до часнику — цибулю і моркву, обсмажте, цибуля має стати прозорим.
Після, додайте фарш і розімніть його лопаткою. Фарш стане сіруватого кольору. Періодично помішуйте. Посоліть і поперчіть. Залийте вино. Томіть соус на середній температурі — 15 хвилин. Додайте томатне пюре і перемішайте.
Відваріть спагеті в підсоленій киплячій воді. Додайте один ополоник води, в якій варяться спагеті, до соусу і томіть на середньому вогні ще кілька хвилин.
Доведіть соус до смаку і додайте до нього спагеті, перемішайте.
Подавайте гарячим.
Раніше, "Телеграф" писав, що Ліза Глинська поділилася рецептом оригінальної випічки з яблуками — пиріжками з яблуками на сирному тісті.
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