Що приготувати на вечерю: Ліза Глинська поділилася швидким рецептом спагеті з м’ясом

Ліза Глинська розповіла, як швидко і смачно приготувати пасту Болоньєзе.

Переможниця кулінарного шоу "МастерШеф", кондитер Ліза Глинська, яка раніше розповіла, як можна смачно замаринувати помідори, баклажани, капусту й огірки, продовжує балувати своїх підписників "смакотою".

На своєму ютуб-каналі кулінар опублікувала новий відеорецепт, в якому відповіла на один з найпоширеніших питань будь-якої господині: "Що приготувати на вечерю?".

Ліза Глинська пропонує ознайомитися з рецептом макаронів з м’ясом і приготувати пасту Болоньєзе.

Інгредієнти:

300 г фаршу (яловичого або телячого)

2 зубчики часнику

1 цибулина

1 морква

200 г томатного пюре (без добавок)

150 мл червоного сухого вина

20 мл рослинної олії

20 г вершкового масла

сіль і чорний перець на смак

спагеті

Приготування:

Наріжте дрібно часник і цибулю. Натріть моркву на крупній тертці. Обсмажте часник на суміші вершкового і рослинного масел, до появи легкого часникового аромату. Додайте в сковорідку до часнику — цибулю і моркву, обсмажте, цибуля має стати прозорим.

Після, додайте фарш і розімніть його лопаткою. Фарш стане сіруватого кольору. Періодично помішуйте. Посоліть і поперчіть. Залийте вино. Томіть соус на середній температурі — 15 хвилин. Додайте томатне пюре і перемішайте.

Відваріть спагеті в підсоленій киплячій воді. Додайте один ополоник води, в якій варяться спагеті, до соусу і томіть на середньому вогні ще кілька хвилин.

Доведіть соус до смаку і додайте до нього спагеті, перемішайте.

Подавайте гарячим.

Раніше, "Телеграф" писав, що Ліза Глинська поділилася рецептом оригінальної випічки з яблуками — пиріжками з яблуками на сирному тісті.