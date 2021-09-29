Ніжний торт "Наполеон": класичний рецепт улюбленого десерту

Класичний торт Наполеон люблять практично всі.

Торт "Наполеон" — по праву один з найсмачніших і знаменитих десертів у світі. Листкове тісто, ніжний заварний крем, горіхи, сухофрукти або ягоди, якими можна розбавити торт — яке ж це смачне поєднання.

Не сказати, що готується торт досить просто і швидко, але результат, безумовно варто всіх цих зусиль.

"Телеграф" пропонує вам найкращі 3 рецепти цього популярного десерту: класичний, з готового листкового тіста і сирний.

Торт Наполеон класичний

Торт Наполеон класичний

Інгредієнти:

Для крему:

450 мл склянки молока

3 ч. Л. картопляного крохмалю

4 ч.л. борошна

¾ склянки цукру

1 ч.л. ванільного цукру

300 г вершкового масла кімнатної температури

Для тіста:

300 г вершкового масла

450 г борошна

¾ склянки холодної води

1 ч. ложка лимонного соку або оцту 5%

сіль

Приготування:

Борошно змішайте з сіллю. Холодне масло наріжте кубиками зі стороною приблизно 1 см, змішайте з борошном і кінчиками пальців перетріть до стану дрібної крихти. Воду змішайте з оцтом або лимонним соком, поступово додайте в борошняну крихту і замісіть тісто для торта Наполеон.

Розділіть тісто для торта Наполеон на 8-10 рівних шматочків, перекладіть на дошку, закрийте плівкою і покладіть в холодильник на 30 хвилин.

Не вимішуйте тісто ретельно, від цього воно стане жорстким.

Для приготування крему до торта Наполеон змішайте в сотейнику крохмаль, борошно, цукор і ванільний цукор. Поступово влийте молоко, постійно помішуючи. Поставте сотейник на середній вогонь і варіть крем для торта, не припиняючи розмішувати, до загусання. Варіть 3-5 хвилин після закипання. Зніміть з вогню, закрийте плівкою і остудіть до кімнатної температури.

Покрокове приготування торта Наполеон

Поки заварювана основа крему для торта остигає, спечіть коржі для торта Наполеон. Перш за все розігрійте духовку до 180-190 С. Розкочуйте шматочки тіста на аркуші паперу для випічки в круглі пласти товщиною не більше 1.5 мм. Великі кола обрізайте так, щоб всі коржі торта вийшли однакового діаметра. Наколіть виделкою. Випікайте коржі по 5-7 хвилин до блідо-золотистого кольору. Остудіть на решітці.

Один з коржів подрібніть в крихту.

Вершкове масло збийте міксером в повітряну масу і поступово додайте остигнути молочній суміші. Зберіть торт, намазуючи всі коржі рівною кількістю крему. Верхній корж посипте крихтою. Залиште на ніч, щоб коржі як слід просочилися кремом.

Закрийте торт папером для випічки, зверху покладіть дошку і поставте гніт.

Торт Наполеон з готового листкового тіста

Інгредієнти:

заморожене листкове бездріжджове тісто — 1 кг

кукурудзяний крохмаль — 25 г

цукор — 65 г

молоко — 250 мл

жовтки — 3 шт.

ваніль — 1 стручок

вершкове масло — 120 г

цукрова пудра — 1-2 ст. л.

Приготування:

Заморожене листкове тісто для торта Наполеон викладіть з упаковки на робочий стіл. Дайте йому повністю відтанути при кімнатній температурі. Духовку нагрійте до 200 ° C. Деко для випікання коржів вистелити папером для випічки.

Листкове тісто розділіть на дві частини і розкатайте в пласти товщиною близько 5 мм. Краї пластів обріжте так, щоб вийшли квадрати зі стороною 22 см. Перекладіть один з них на деко. Наколіть часто виделкою, щоб при випіканні воно не здулося. Обрізки тіста помістіть поруч. Поставте деко з пластом тесту в духовку на 10-12 хвилин. Готовий корж торта Наполеон перекладіть на решітку і дайте повністю охолонути. На тому ж листі спечіть другий корж і обрізки тіста. Дайте охолонути.

Приготуйте крем для торта Наполеон. Крохмаль насипте в кухлик. Додайте 30 г цукру і перемішайте. Влийте молоко. Додайте ваніль, перемішайте і поставте на вогонь. Постійно помішуючи віничком, доведіть суміш майже до кипіння.

В окремій мисці збийте вінчиком жовтки з цукром, що залишився. Продовжуючи збивати, тонкою цівкою влийте молочну суміш. Знову перелийте в кухлик, поставте на вогонь і доведіть до кипіння, безперервно помішуючи. Варіть 2 хвилини. Крем перелийте в чисту миску, додайте олію і перемішайте. Дайте повністю охолонути при кімнатній температурі. Випечені обрізки тесту подрібніть качалкою.

Нижній корж намажте двома третинами крему. Накрийте другим коржем, змастіть кремом і посипте крихтою. Перед подачею на стіл посипте цукровою пудрою.

Сирний Наполеон

Інгредієнти:

Для крему:

яйця — 4 шт.

цукор — 200 г

борошно — 80 г

молоко — 1 л

вершкове масло — 400 г

вершковий сир — 500 г

Для тесту:

яйця — 6 шт.

цукор — 400 г

сіль — на кінчику ножа

сир (9-18% жирності) — 500 г

сода — 1,5 ч. л.

лимонний сік або яблучний оцет — 1,5 ст. л.

борошно — 700 г

Приготування:

Приготуйте тісто для коржів сирного Наполеона. Яйця збийте міксером з цукром і сіллю до отримання пишної маси однорідної консистенції. Борошно просійте. Всипте в приготовлену раніше масу і ретельно вимісіть тісто для коржів. Розділіть на 15 частин, складіть у велику миску. Верх затягніть харчовою плівкою і приберіть в холодильник на 30 хвилин.

Кристалики цукру повинні повністю розчинитися.

Сир протріть через сито і з’єднайте з яєчною масою. Соду насипте в маленьку мисочку, залийте лимонним соком або яблучним оцтом. Перемішайте і додайте в яєчно-сирну масу.

Для крему яйця збийте міксером з цукром. Додайте просіяне борошно. Знову збийте міксером до отримання однорідної маси. Молоко доведіть до кипіння. У кипляче молоко тонкою цівкою, помішуючи, влийте яєчну суміш. Варіть на маленькому вогні до загусання. Масу необхідно постійно помішувати, щоб вона не пригоріла.

Основі крему дайте повністю охолонути. Вершкове масло наріжте кубиками і залиште на 30 хвилин. Потім збийте міксером з вершковим сиром і порціями, збиваючи міксером на середній швидкості, введіть в сирну масу, що охолола.

Покрокове приготування сирного Наполеона

Шматочки охолодженого тіста розкачайте в тонкі коржі діаметром 22 см і випікайте при 180 ° C до золотистого кольору (по 3-5 хвилин кожну). Коржам для сирного Наполеона дайте охолонути.

Коржі складіть один на одного, промащуючи кремом, залишивши верхній без покриття. Один-два можна розкришити для прикраси.

Не забудьте відкласти невелику частину крему!

Сирний Наполеон помістіть під невеликий гніт і приберіть в холодильник на ніч. Перед подачею верх торта і боки покрийте кремом і посипте крихтою.

А щоб тісто для "Наполеона" вийшло ідеальним, "Телеграф" пропонує ознайомитися з тим, які ж інгредієнти і в яких пропорціях повинні бути в різних видах тіста для того, щоб воно таким вийшло.