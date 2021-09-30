На зеленому чаї: незвичайний рецепт гарбузового супу-пюре від Євгена Клопотенка

Відомий український кулінар, переможець п’ятого сезону популярного телепроекту "МастерШеф" Євген Клопотенко, який раніше поділився рецептом баклажанів з куркою, розповів, як приготувати смачний гарбузовий суп-пюре з вершками і зеленим чаєм.

Відео приготування страви шеф-кухар опублікував на своїй сторінці в Інстаграмі.

"Він настільки божественний, що його на зйомці їли навіть ті люди, які гарбуза терпіти не можуть. От реально. Тому просто дайте мені руку і довіртеся. Я поганого вам не зроблю.

У головних ролях: запечений гарбуз, зелений чай, дорблю. Гарбуз (500г) чистите, ріжете на кубики та запікаєте з олією розмарином та часником. Потім його готового збиваєте з теплими вершками (30%, 200г) та завареним зеленим чаєм (50мл). Наливаєте той чудесний суп у тарілку, посипаєте дорблю та насолоджується. У моєму світі це поєднання побило гарбузовий суп з беконом. Сам в шоці. Якщо вас лякає зелений чай, то хай не лякає. Уявіть, що ви бульйон чи воду з ароматною травичкою додаєте. Тупо те ж саме", — поділився Клопотенко.

Раніше "Телеграф" поділився списком рецептів з гарбузом, страви з якого завжди виходять надзвичайно смачними і корисними.