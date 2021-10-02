Соковитий і дуже смачний: Клопотенко поділився рецептом пісного грушевого пирога (відео)
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Цей грушевий пиріг ви полюбите відразу
Пиріг дуже легко готувати, він соковитий і дуже смачний. Така випічка, ніби яблучний пиріг на кефірі, легко поєднується з фініками — це дивовижне поєднання. Смачна випічка до чаю обов’язково сподобається вашим рідним і друзям.
Рецептом грушевого пирога з сухофруктами поділився Євген Клопотенко.
Інгредієнти:
Для начинки:
- 5 груш (або 6 невеликих)
- 200 г цукру
- 2 палички кориці
- 5 бутонів гвоздики
- 1 лимон
- 1 апельсин
- 600 мл води
Для тіста:
- 200 г фініків без кісточки
- 2 ст. л. насіння льону (за бажанням)
- 450 мл молока
- 300 мл соняшникової олії
- 160 г цукру
- 300 г борошна
- 1 ч. л. розпушувача
- 1 ч. л. меленої кориці
- 20 г вершкового масла (для змазування форми)
- 1 щіпка солі
Приготування:
- Очистіть груші від шкірки, але залиште хвостики. Нижню частину трохи зріжте, щоб груші можна було рівно поставити.
- У каструлю з 600 мл води викладіть корицю, гвоздику, зріжте цедру апельсина і лимона, не використовуючи білу частину.
- Потім додайте туди груші, 200 г цукру і варіть 40 хвилин на невеликому вогні.
- Увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів. Для тіста змішайте в мисці 300 г борошна, 1 ч. л. розпушувача, 1 щіпку солі і 1 ч. л. меленої кориці. Наріжте невеликими шматочками 200 г фініків без кісточки і додайте в миску до борошна.
- Додайте в миску насіння льону і 160 г цукру, трохи перемішайте.
- Влийте 450 мл молока і 300 мл соняшникової олії, перемішайте до однорідної консистенції (без грудочок).
- Застелите пергаментом форму для запікання і змастіть вершковим маслом. Вилийте тісто і виставте груші на відстані один від одного.
- Випікайте пиріг півгодини.
Раніше Євген Клопотенко розповів, як приготувати смачний пиріг з яблуками на сметані.
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