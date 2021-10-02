Соковитий і дуже смачний: Клопотенко поділився рецептом пісного грушевого пирога (відео)

Цей грушевий пиріг ви полюбите відразу

Пиріг дуже легко готувати, він соковитий і дуже смачний. Така випічка, ніби яблучний пиріг на кефірі, легко поєднується з фініками — це дивовижне поєднання. Смачна випічка до чаю обов’язково сподобається вашим рідним і друзям.

Рецептом грушевого пирога з сухофруктами поділився Євген Клопотенко.

Інгредієнти:

Для начинки:

5 груш (або 6 невеликих)

200 г цукру

2 палички кориці

5 бутонів гвоздики

1 лимон

1 апельсин

600 мл води

Для тіста:

200 г фініків без кісточки

2 ст. л. насіння льону (за бажанням)

450 мл молока

300 мл соняшникової олії

160 г цукру

300 г борошна

1 ч. л. розпушувача

1 ч. л. меленої кориці

20 г вершкового масла (для змазування форми)

1 щіпка солі

Приготування:

Очистіть груші від шкірки, але залиште хвостики. Нижню частину трохи зріжте, щоб груші можна було рівно поставити. У каструлю з 600 мл води викладіть корицю, гвоздику, зріжте цедру апельсина і лимона, не використовуючи білу частину. Потім додайте туди груші, 200 г цукру і варіть 40 хвилин на невеликому вогні. Увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів. Для тіста змішайте в мисці 300 г борошна, 1 ч. л. розпушувача, 1 щіпку солі і 1 ч. л. меленої кориці. Наріжте невеликими шматочками 200 г фініків без кісточки і додайте в миску до борошна. Додайте в миску насіння льону і 160 г цукру, трохи перемішайте. Влийте 450 мл молока і 300 мл соняшникової олії, перемішайте до однорідної консистенції (без грудочок). Застелите пергаментом форму для запікання і змастіть вершковим маслом. Вилийте тісто і виставте груші на відстані один від одного. Випікайте пиріг півгодини.

Раніше Євген Клопотенко розповів, як приготувати смачний пиріг з яблуками на сметані.