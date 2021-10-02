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Соковитий і дуже смачний: Клопотенко поділився рецептом пісного грушевого пирога (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Грушевий пиріг з фініками Новина оновлена 02 жовтня 2021, 14:37
Грушевий пиріг з фініками

Цей грушевий пиріг ви полюбите відразу

Пиріг дуже легко готувати, він соковитий і дуже смачний. Така випічка, ніби яблучний пиріг на кефірі, легко поєднується з фініками — це дивовижне поєднання. Смачна випічка до чаю обов’язково сподобається вашим рідним і друзям.

Рецептом грушевого пирога з сухофруктами поділився Євген Клопотенко.

Інгредієнти:

Для начинки:

  • 5 груш (або 6 невеликих)
  • 200 г цукру
  • 2 палички кориці
  • 5 бутонів гвоздики
  • 1 лимон
  • 1 апельсин
  • 600 мл води

Для тіста:

  • 200 г фініків без кісточки
  • 2 ст. л. насіння льону (за бажанням)
  • 450 мл молока
  • 300 мл соняшникової олії
  • 160 г цукру
  • 300 г борошна
  • 1 ч. л. розпушувача
  • 1 ч. л. меленої кориці
  • 20 г вершкового масла (для змазування форми)
  • 1 щіпка солі

Приготування:

  1. Очистіть груші від шкірки, але залиште хвостики. Нижню частину трохи зріжте, щоб груші можна було рівно поставити.
  2. У каструлю з 600 мл води викладіть корицю, гвоздику, зріжте цедру апельсина і лимона, не використовуючи білу частину.
  3. Потім додайте туди груші, 200 г цукру і варіть 40 хвилин на невеликому вогні.
  4. Увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів. Для тіста змішайте в мисці 300 г борошна, 1 ч. л. розпушувача, 1 щіпку солі і 1 ч. л. меленої кориці. Наріжте невеликими шматочками 200 г фініків без кісточки і додайте в миску до борошна.
  5. Додайте в миску насіння льону і 160 г цукру, трохи перемішайте.
  6. Влийте 450 мл молока і 300 мл соняшникової олії, перемішайте до однорідної консистенції (без грудочок).
  7. Застелите пергаментом форму для запікання і змастіть вершковим маслом. Вилийте тісто і виставте груші на відстані один від одного.
  8. Випікайте пиріг півгодини.

Раніше Євген Клопотенко розповів, як приготувати смачний пиріг з яблуками на сметані.

Теги:
#Десерти #Рецепти #Пироги #Євген Клопотенко
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