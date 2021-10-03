Євген Клопотенко показав, як приготувати жульєн з куркою і грибами: "Ну дуже просто" (відео)

Традиційне французьке блюдо готується з доступних інгредієнтів

Думки про вечерю або обід просто зводять з розуму, коли ви голодні. Якщо у вас немає сил і бажання витрачати час на приготування хитромудрої страви, тоді рецепт простого жульєну з куркою і грибами стане в нагоді в самий раз. Найлегшим способом приготування французького блюда поділився український шеф-кухар Євген Клопотенко. Також ви можете ознайомитися з такими його рецептами страв на вечерю, як, наприклад, борщ в печі, або суп-пюре із гарбуза з зеленим чаєм.

Про те, як приготувати жульєн, переможець п’ятого сезону кулінарного проекту "МастерШеф" розповів в новому відео на YouTube-каналі.

Інгредієнти:

куряче філе

цибуля

гриби (в даному випадку гливи)

вершки

твердий сир

Приготування:

Обсмажуємо філе, цибулю і гриби. Бажано окремо, так як кожен інгредієнт має різний час приготування. Кидаємо все в сотейник (сковорода з високим бортом), заливаємо вершками, солимо, перчимо і тушкуємо. В кінці додаємо сир, і так багато, щоб воно все тягнулося. Жульєн готовий! Смачного!

Раніше Євген Клопотенко розповів, як приготувати смачний грушевий пиріг з фініками.