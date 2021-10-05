Дуже легко і швидко: Ліза Глінська розповіла, як приготувати листкові карамельні вушка і хрусткі палички
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Кондитер зазначила, що в приготуванні цих страв немає нічого складного.
Переможниця кулінарного шоу "МастерШеф", кондитер Ліза Глінська, яка раніше розповіла, як швидко і смачно приготувати пасту Болоньєзе, вирішила побалувати своїх підписників солоденьким.
На своєму ютуб-каналі кондитер опублікувала прості рецепти приготування смачних карамельних вушок і ароматних, хрустких паличок з прованськими травами з прісного листкового тіста.
"Готуються дуже легко і швидко, з простих інгредієнтів" — додала Глинська.
Листкові вушка
Інгредієнти:
- 500 г прісного листкового тіста
- 200 г цукру (10 ст. Л.)
- борошно (для посипки)
Приготування:
Посипте стіл борошном і розкачайте тісто в пласт товщиною 5 мм. Посипте зверху цукор і вкатайте його качалкою в тісто. Переверніть і зробіть те ж саме з іншого боку.
Ножем зріжте край тесту зверху і знизу. Зробіть складку зверху і знизу шириною 2 см і складіть його назустріч один одному. Не складайте тісто занадто щільно, інакше вушка не розкриються так красиво. Наріжте тісто шириною 2 см.
Викладіть вушка на пергамент на хорошому відстані один від одного і відправте їх у розігріту до 200 градусів духовку з конвекцією (обдувом) на 20 хвилин.
Через 15 хвилин потрібно вийняти деко з духовки і перевернути вушка на іншу сторону, щоб вони закарамелізувались з двох сторін.
Надішліть деко в духовку ще на 5 хвилин. Готово!
Листкові палички з прованськими травами
Інгредієнти:
- 500 г прісного листкового тіста
- борошно (для посипки)
- 20 г жовтка (1 жовток)
- прованські трави (1 ч. л.)
- сіль
Приготування:
Посипте стіл борошном і розкачайте тісто в пласт товщиною 4-5 мм.
З’єднайте жовток, прованські трави і сіль. Перемішайте.
Промажте тісто жовтком з прованськими травами і сіллю з одного боку і з іншого. Наріжте тісто на смужки шириною 2 см. Візьміть смужку, трохи підкрутити і викладіть на пергамент на відстані один від одного.
Надішліть палички в розігріту до 200 градусів духовку з конвекцією (обдувом) на 20 хвилин. Готово!
Раніше, "Телеграф" писав, що Ліза Глинська поділилася рецептом оригінальної випічки з яблуками — пиріжками з яблуками на сирному тісті.
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