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"Ммм, як смачно": головний суддя "МастерШеф" поділився рецептом печива з шоколадом

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Печиво з шоколадом Новина оновлена 06 жовтня 2021, 17:12
Печиво з шоколадом

Ектор Хіменес-Браво наочно показав на відео, як приготувати печиво з шоколадною крихтою.

Відомий кулінар і суддя проекту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво, який раніше захопився українськими жінками, поділився зі своїми шанувальниками рецептом смачного печива на американський мотив.

Як приготувати печиво з шоколадною крихтою кулінар показав на своїй сторінці в Інстаграм.

Інгредієнти:

  • Вершкове масло — 150 грам
  • Коричневий цукор — 150 грам
  • Мелений фундук — 2 Чайних ложки
  • Яйця — 2 штуки
  • Борошно — 300 грам
  • Розпушувач — 0,5 чайних ложки
  • Шоколадні краплі — 300-350 грам
  • сіль

Приготування:

Просіваємо борошно і додаємо до нього всі сухі інгредієнти (коричневий цукор, мелений фундук, розпушувач, сіль) і перемішуємо. Додаємо розм’якшене масло.

Додаємо яйце і знову перемішуємо.

Робимо ковбаску, загортаємо її в плівку і кладемо в холодильник на 30 хвилин.

Після розрізаємо на кільця і ставимо в духовку, розігріту до 170 градусів і готуємо 20 хвилин.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт насипного яблучного пирога "3 склянки" від кулінара Тетяни Литвинової.

Теги:
#Рецепт #Печиво #Кухар #Випічка #Шеф повар #Шоколадне печиво #Ектор Хіменес Браво #Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво
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