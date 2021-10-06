"Ммм, як смачно": головний суддя "МастерШеф" поділився рецептом печива з шоколадом

Ектор Хіменес-Браво наочно показав на відео, як приготувати печиво з шоколадною крихтою.

Відомий кулінар і суддя проекту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво, який раніше захопився українськими жінками, поділився зі своїми шанувальниками рецептом смачного печива на американський мотив.

Як приготувати печиво з шоколадною крихтою кулінар показав на своїй сторінці в Інстаграм.

Інгредієнти:

Вершкове масло — 150 грам

Коричневий цукор — 150 грам

Мелений фундук — 2 Чайних ложки

Яйця — 2 штуки

Борошно — 300 грам

Розпушувач — 0,5 чайних ложки

Шоколадні краплі — 300-350 грам

сіль

Приготування:

Просіваємо борошно і додаємо до нього всі сухі інгредієнти (коричневий цукор, мелений фундук, розпушувач, сіль) і перемішуємо. Додаємо розм’якшене масло.

Додаємо яйце і знову перемішуємо.

Робимо ковбаску, загортаємо її в плівку і кладемо в холодильник на 30 хвилин.

Після розрізаємо на кільця і ставимо в духовку, розігріту до 170 градусів і готуємо 20 хвилин.

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