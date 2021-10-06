"Ммм, як смачно": головний суддя "МастерШеф" поділився рецептом печива з шоколадом
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Ектор Хіменес-Браво наочно показав на відео, як приготувати печиво з шоколадною крихтою.
Відомий кулінар і суддя проекту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво, який раніше захопився українськими жінками, поділився зі своїми шанувальниками рецептом смачного печива на американський мотив.
Як приготувати печиво з шоколадною крихтою кулінар показав на своїй сторінці в Інстаграм.
Інгредієнти:
- Вершкове масло — 150 грам
- Коричневий цукор — 150 грам
- Мелений фундук — 2 Чайних ложки
- Яйця — 2 штуки
- Борошно — 300 грам
- Розпушувач — 0,5 чайних ложки
- Шоколадні краплі — 300-350 грам
- сіль
Приготування:
Просіваємо борошно і додаємо до нього всі сухі інгредієнти (коричневий цукор, мелений фундук, розпушувач, сіль) і перемішуємо. Додаємо розм’якшене масло.
Додаємо яйце і знову перемішуємо.
Робимо ковбаску, загортаємо її в плівку і кладемо в холодильник на 30 хвилин.
Після розрізаємо на кільця і ставимо в духовку, розігріту до 170 градусів і готуємо 20 хвилин.
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