Як варити гречку, щоб вона виходила розсипчастою

Важливо дотримуватися пропорції і не перемішувати гречку під час варіння

Крупи — екологічно чистий продукт, який насичений поживними і корисними речовинами. Довгий час їх царицею вважають гречку, яку лікарі рекомендують додавати в свій раціон восени. Все завдяки сприятливому хімічному складу, який відмінно позначається на організмі людини.

Більшість фахівців рекомендують вживати гречку вранці, адже вона досить поживна і заряджає енергією на цілий день. На основі гречки можна приготувати безліч цікавих і смачних страв, але частіше господині задаються простим питанням — як приготувати гречку, щоб вона виходила більш розсипчастою. Для цього потрібно знати декілька правил, ознайомившись з якими у вас завжди буде виходити неймовірно апетитне блюдо.

Спочатку потрібно добре очистити крупу, для цього пересипаємо її на рівну чисту поверхню і прибираємо зайве сміття. Далі промиваємо крупу під проточною водою, поки рідина не стане прозорою. Також можна додатково трохи прожарити просушену крупу на гарячій сковорідці. Це 3-4 хвилини на невеликому вогні. Найчастіше води використовують в два рази більше, ніж гречки. Тобто на 1 склянку крупи знадобиться 2 такі ж склянки води. Так вона стане більш розсипчастою. Далі в воду потрібно всипати сіль. Можна на ваш смак. Під час варіння перемішувати кашу не потрібно. Якщо води на дні каструлі немає, значить, її можна знімати з плити. Додаємо вершкового масла і залишаємо із закритою кришкою на 5-7 хвилин.

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