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Міжнародний день яєць: скільки і як правильно їх варити, щоб було смачно

Автор
Тетяна Кармазіна
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Як зварити яйця - рекомендації
Як зварити яйця - рекомендації

У 2021 року свято Всесвітній день яєць випадає на 8 жовтня

У другу п’ятницю жовтня в світі відзначається незвичайне свято — День яєць (World Egg Day). Цього року дата святкування випадає на 8 жовтня.

Причин для святкування такого дня більш ніж достатньо, адже яйця є дуже смачним і корисним натуральним продуктом, який відмінно підходить для дієтичного харчування, як в сирому, так і звареному вигляді. Крім того, варені яйця — частий інгредієнт в різних салатах і стравах.

"Телеграф" розповість, як правильно варити яйця в залежності від того, яке положення жовтка вам необхідне.

  1. Придбані заздалегідь сирі яйця в першу чергу ретельно вимийте. Це дуже важливо, адже на шкаралупі можуть бути збудники різних інфекцій.
  2. Підготуйте неглибоку каструльку і заповніть її холодною водою так, щоб каструлька заповнилася на 2/3.
  3. Акуратно покладіть яйця в воду, щоб вода повністю покрила їх. Влийте чайну ложечку оцту і додайте трохи солі.
  4. Кип’ятіть воду від 7 до 10 хвилин, в залежності від того, який їх стан хочете отримати.
  5. Після цього знімайте каструлю з вогню і зливайте воду. Потім помістіть яйця під холодну воду.
  6. Розбийте шкаралупу і очистіть яйця.

Яйця є, напевно, самою простою стравою, здатною вгамувати апетит і отримати при цьому багатий комплекс вітамінів і корисних речовин для організму. Про те, як зварити яйця круто двома способами, читайте нижче.

  1. Необхідно помістити сирі яйця в каструлю з холодною водою, довести до кипіння і прокип’ятити 7-9 хвилин. Робити це потрібно на середньому вогні, не накриваючи при цьому кришкою.
  2. Доведіть їх до кипіння, потім вимкніть вогонь, накрийте каструлю кришкою і потримайте, таким чином, ще близько 20 хвилин.

Раніше "Телеграф" писав, як зварити гречневу кашу, щоб вона не злипалась.

Теги:
#Рецепти #Яйця #Свята #Міжнародний день яєць
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