Як приготувати гарбузовий пиріг без "заморочок" — простий і смачний рецепт

Гарбузовий пиріг повинен повністю охолонути, інакше нарізати його акуратно буде дуже важко.

Гарбуз — дуже корисний осінній овоч, в якому містяться практично всі мікроелементи і вітаміни, необхідні організму. Саме тому страви з нього не тільки смачні, але і корисні. При цьому приготувати з гарбуза можна, як суп, так і десерт.

"Телеграф" пропонує Вам ознайомитися з найпростішим рецептом гарбузового пирога, який готується не в духовці, а на сковороді.

Також особливістю цього пирога є відсутність цукру, що означає, що його солодкість буде залежати тільки від смаку самої гарбуза.

Найпростіший гарбузовий пиріг: інгредієнти

Для начинки:

1 кг гарбуза

2-3 великі цибулини

топлена або рослинну олію

сіль, свіжозмелений чорний перець

Для тесту:

420 г борошна

150 мл теплої води

150 мл рослинної олії

1 ст. л. крупної солі

Тісту для гарбузового пирога обов’язково треба дати відпочити

Спосіб приготування:

Для начинки пирога гарбуз очистіть від шкірки і насіння, натріть на крупній тертці. Цибулю очистіть, дрібно наріжте і обсмажте в олії на середньому вогні до золотистого кольору, приблизно 15 хв. Змішайте гарбуз з цибулею, посоліть і поперчіть. Для тесту пирога змішайте в мисці борошно з сіллю. Безперервно розмішуючи виделкою, влийте рослинну олію. Потім влийте 150 мл теплої води і продовжуйте розмішувати до утворення на вилці грудки тіста. Перекладіть тісто пирога на робочу поверхню і вимішуйте руками 5 хв., Зібравши всі крихітки. Накрийте мискою, залиште на 10 хв., Після чого ще раз остаточно вимісити. Тісто має вийти крутим і гладким. З цієї кількості виходить 3 пироги. Розділіть тісто гарбузового пирога на 3 рівні частини, кожну частину розділіть на 2/3 і 1/3. Шматки розкачайте, покладіть на плоску тарілку, щоб краї звисали, викладіть начинку. Розкачайте маленькі шматки, накрийте начинку, краї защипніть. Щоб приготувати гарбузові пироги на сковороді, беріть сковороду з товстим дном, маслом не змащуйте (тісто і так масляне). Нагрійте сковорідку на середньому вогні. Пиріг з тарілки переверніть на долоню і потім швидко перекладіть на сковорідку, закрийте кришкою. Коли знизу утворюється корочка, приблизно через 15 хв., Переверніть за допомогою лопатки. Знову закрийте кришкою і випікайте ще 10 хв.

Раніше, "Телеграф" писав про ще декілька апетитних рецептів, які можна приготувати з цього овоча.