Сирники в духовці: як приготувати улюблений десерт максимально смачно і корисно
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Це так смачно, що з незвички можна проковтнути язик
Чого тільки в сирники не додають, фантазуючи і експериментуючи, але частіше за все, все одно повертаються до найпростішого класичного варіанту, з мінімальною кількістю інгредієнтів. Результат завжди залежить від основного інгредієнта — сиру.
"Телеграф" пропонує простий у приготуванні рецепт сирників в духовці. Результат того вартий.
Інгредієнти:
- 500 г сиру
- 2 яйця
- 5 ст. л. манки
- 2 ст. л. борошна
- 1 ч. л. розпушувача
- сіль за смаком
- сметана або джем
Спосіб приготування:
- Змішайте всі інгредієнти, крім сметани. Це буде тісто для сирників. Дайте тісту постояти 20 хвилин, а краще годину.
- Сформуйте з тіста ковбаску, розріжте її на 16 частин. З кожного шматочка зробіть корж товщиною 1,5 сантиметра.
- Змастіть яйцем кожен сирник і відправте деко з ними в духовку на 20 хвилин.
- Випікайте при температурі 180 градусів.
Подавайте сирники теплими зі сметаною або джемом. Смачного!
Раніше відомий український дієтолог Світлана Фус розповіла, як приготувати сирники з кокосовою стружкою.
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