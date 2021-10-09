Сирники в духовці: як приготувати улюблений десерт максимально смачно і корисно

Це так смачно, що з незвички можна проковтнути язик

Чого тільки в сирники не додають, фантазуючи і експериментуючи, але частіше за все, все одно повертаються до найпростішого класичного варіанту, з мінімальною кількістю інгредієнтів. Результат завжди залежить від основного інгредієнта — сиру.

"Телеграф" пропонує простий у приготуванні рецепт сирників в духовці. Результат того вартий.

Інгредієнти:

500 г сиру

2 яйця

5 ст. л. манки

2 ст. л. борошна

1 ч. л. розпушувача

сіль за смаком

сметана або джем

Спосіб приготування:

Змішайте всі інгредієнти, крім сметани. Це буде тісто для сирників. Дайте тісту постояти 20 хвилин, а краще годину. Сформуйте з тіста ковбаску, розріжте її на 16 частин. З кожного шматочка зробіть корж товщиною 1,5 сантиметра. Змастіть яйцем кожен сирник і відправте деко з ними в духовку на 20 хвилин. Випікайте при температурі 180 градусів.

Подавайте сирники теплими зі сметаною або джемом. Смачного!

Раніше відомий український дієтолог Світлана Фус розповіла, як приготувати сирники з кокосовою стружкою.