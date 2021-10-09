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Сирники в духовці: як приготувати улюблений десерт максимально смачно і корисно

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Смачні сирники в духовці — легкий рецепт Новина оновлена 09 жовтня 2021, 20:00
Смачні сирники в духовці — легкий рецепт

Це так смачно, що з незвички можна проковтнути язик

Чого тільки в сирники не додають, фантазуючи і експериментуючи, але частіше за все, все одно повертаються до найпростішого класичного варіанту, з мінімальною кількістю інгредієнтів. Результат завжди залежить від основного інгредієнта — сиру.

"Телеграф" пропонує простий у приготуванні рецепт сирників в духовці. Результат того вартий.

Інгредієнти:

  • 500 г сиру
  • 2 яйця
  • 5 ст. л. манки
  • 2 ст. л. борошна
  • 1 ч. л. розпушувача
  • сіль за смаком
  • сметана або джем

Спосіб приготування:

  1. Змішайте всі інгредієнти, крім сметани. Це буде тісто для сирників. Дайте тісту постояти 20 хвилин, а краще годину.
  2. Сформуйте з тіста ковбаску, розріжте її на 16 частин. З кожного шматочка зробіть корж товщиною 1,5 сантиметра.
  3. Змастіть яйцем кожен сирник і відправте деко з ними в духовку на 20 хвилин.
  4. Випікайте при температурі 180 градусів.

Подавайте сирники теплими зі сметаною або джемом. Смачного!

Раніше відомий український дієтолог Світлана Фус розповіла, як приготувати сирники з кокосовою стружкою.

Теги:
#Десерти #Рецепти #Сирники
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