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Як не перетворити рис в кашу: прості поради

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Топ секретів про те, як варити рис правильно Новина оновлена 10 жовтня 2021, 18:48
Топ секретів про те, як варити рис правильно

Щоб приготувати рис, потрібно дотримуватися правил, інакше вийде смачна і ароматна, але рисова каша.

Рис — не тільки смачний продукт і основа для багатьох страв. У ньому багато вітамінів і корисних мікроелементів, необхідних організму людини. Однак часто виходить, що рис розварюється, і виходить не розсипчастим, а більше схожим на кашу.

"Телеграф" ділиться з Вами головними хитрощами приготування рису.

Вибір і підготовка рису:

Правильно обрана крупа повинна добре вбирати рідину, запахи, жир. Зерна рису повинні бути щільними, не надто крохмалистими, щоб залишатися розсипчастими. Найкраще для плову підійдуть довгозерний і пропарені види крупи.

Перед приготуванням крупу потрібно замочити в теплій воді на 30-40 хвилин, після рідину злити і промити рис проточною водою протягом 5 хвилин.

Важливо дотримуватися співвідношення води до злакових.
Важливо дотримуватися співвідношення води до злакових.

Пропорції при варінні рису:

Оптимальним можна вважати таке об’ємне співвідношення: 1,5 частини води на 1 частину рису.

Варка рису:

3 хвилини кашку варити на сильному кипінні, наступні 7 хвилин — на середньому, і ще 5 — на самому слабкому. Разом 15 хвилин. Вогонь виключаємо, і "забуваємо" про рис ще на 10 хвилин.

Варка рису вимагає свого підходу і деяких невеликих секретів.
Варка рису вимагає свого підходу і деяких невеликих секретів.

Поради від кулінара Тетяни Литвинової:

  1. Рис потрібно добре промити, щоб він при варінні не злипався.
  2. Пропорції — 1 рису: 1,5 води.
  3. Не забувайте солити рис після того, як він закипить.
  4. Не перемішуйте рис до кипіння, інакше він перетвориться в кашу.

Раніше, "Телеграф" писав, як приготувати смачну картоплю з хрусткою скоринкою в духовці.

Теги:
#Рецепт #Білий рис #Рис
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