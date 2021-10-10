Як не перетворити рис в кашу: прості поради
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Щоб приготувати рис, потрібно дотримуватися правил, інакше вийде смачна і ароматна, але рисова каша.
Рис — не тільки смачний продукт і основа для багатьох страв. У ньому багато вітамінів і корисних мікроелементів, необхідних організму людини. Однак часто виходить, що рис розварюється, і виходить не розсипчастим, а більше схожим на кашу.
"Телеграф" ділиться з Вами головними хитрощами приготування рису.
Вибір і підготовка рису:
Правильно обрана крупа повинна добре вбирати рідину, запахи, жир. Зерна рису повинні бути щільними, не надто крохмалистими, щоб залишатися розсипчастими. Найкраще для плову підійдуть довгозерний і пропарені види крупи.
Перед приготуванням крупу потрібно замочити в теплій воді на 30-40 хвилин, після рідину злити і промити рис проточною водою протягом 5 хвилин.
Пропорції при варінні рису:
Оптимальним можна вважати таке об’ємне співвідношення: 1,5 частини води на 1 частину рису.
Варка рису:
3 хвилини кашку варити на сильному кипінні, наступні 7 хвилин — на середньому, і ще 5 — на самому слабкому. Разом 15 хвилин. Вогонь виключаємо, і "забуваємо" про рис ще на 10 хвилин.
Поради від кулінара Тетяни Литвинової:
- Рис потрібно добре промити, щоб він при варінні не злипався.
- Пропорції — 1 рису: 1,5 води.
- Не забувайте солити рис після того, як він закипить.
- Не перемішуйте рис до кипіння, інакше він перетвориться в кашу.
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