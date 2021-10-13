Рецепт панкейків з грибами і кабачками від знаменитого кулінара

Головний суддя шоу "МастерШеф" розкрив секрет ідеальних панкейк.

Панкейки — це ідеальний сніданок для всієї родини. А якщо використовувати при приготуванні мало борошна, то страву можна зробити ще й дієтичною.

На сторінці кулінарного шоу "Мастер Шеф" головний суддя проєкту шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився смачним і простим рецептом приготування панкейків з грибами і кабачком.

Панкейки з лисичками і кабачком: інгредієнти

жовтий кабачок — 1 шт.

лисички — 300 г (підійдуть свіжі або заморожені гриби)

цибулю-шалот — 1 шт.

зелена цибуля — 2 пера

часник — 1 зубчик

яйце — 1 шт.

борошно — 60 г

сіль — 1 ч. л.

чорний перець — за смаком

Спосіб приготування:

Промийте та висушіть лисички, дрібно наріжте. Кабачок натріть на тертці і блендером подрібніть з цибулею і часником. Збийте яйце, додайте сіль, перець і борошно. Додайте суміш кабачка і гриби, добре перемішайте. Смажте панкейки на розігрітій олії по 4 хвилини з кожного боку. Прикрасьте томатами чері, зеленою цибулею і сметаною.

Раніше, "Телеграф" писав, що Ектор Хіменес-Браво розповів, як приготувати печиво з шоколадною крихтою.