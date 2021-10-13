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Рецепт панкейків з грибами і кабачками від знаменитого кулінара

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Рецепт панкейків з лисичками і кабачком Новина оновлена 13 жовтня 2021, 14:43
Рецепт панкейків з лисичками і кабачком

Головний суддя шоу "МастерШеф" розкрив секрет ідеальних панкейк.

Панкейки — це ідеальний сніданок для всієї родини. А якщо використовувати при приготуванні мало борошна, то страву можна зробити ще й дієтичною.

На сторінці кулінарного шоу "Мастер Шеф" головний суддя проєкту шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився смачним і простим рецептом приготування панкейків з грибами і кабачком.

Панкейки з лисичками і кабачком: інгредієнти

  • жовтий кабачок — 1 шт.
  • лисички — 300 г (підійдуть свіжі або заморожені гриби)
  • цибулю-шалот — 1 шт.
  • зелена цибуля — 2 пера
  • часник — 1 зубчик
  • яйце — 1 шт.
  • борошно — 60 г
  • сіль — 1 ч. л.
  • чорний перець — за смаком

Спосіб приготування:

  1. Промийте та висушіть лисички, дрібно наріжте.
  2. Кабачок натріть на тертці і блендером подрібніть з цибулею і часником.
  3. Збийте яйце, додайте сіль, перець і борошно. Додайте суміш кабачка і гриби, добре перемішайте.
  4. Смажте панкейки на розігрітій олії по 4 хвилини з кожного боку.
  5. Прикрасьте томатами чері, зеленою цибулею і сметаною.

Раніше, "Телеграф" писав, що Ектор Хіменес-Браво розповів, як приготувати печиво з шоколадною крихтою.

Теги:
#Рецепт #Майстер шеф #Ектор Хіменес Браво #Панкейкі #Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво #Рецепт панкейк
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