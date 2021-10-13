Рецепт панкейків з грибами і кабачками від знаменитого кулінара
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Головний суддя шоу "МастерШеф" розкрив секрет ідеальних панкейк.
Панкейки — це ідеальний сніданок для всієї родини. А якщо використовувати при приготуванні мало борошна, то страву можна зробити ще й дієтичною.
На сторінці кулінарного шоу "Мастер Шеф" головний суддя проєкту шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився смачним і простим рецептом приготування панкейків з грибами і кабачком.
Панкейки з лисичками і кабачком: інгредієнти
- жовтий кабачок — 1 шт.
- лисички — 300 г (підійдуть свіжі або заморожені гриби)
- цибулю-шалот — 1 шт.
- зелена цибуля — 2 пера
- часник — 1 зубчик
- яйце — 1 шт.
- борошно — 60 г
- сіль — 1 ч. л.
- чорний перець — за смаком
Спосіб приготування:
- Промийте та висушіть лисички, дрібно наріжте.
- Кабачок натріть на тертці і блендером подрібніть з цибулею і часником.
- Збийте яйце, додайте сіль, перець і борошно. Додайте суміш кабачка і гриби, добре перемішайте.
- Смажте панкейки на розігрітій олії по 4 хвилини з кожного боку.
- Прикрасьте томатами чері, зеленою цибулею і сметаною.
Раніше, "Телеграф" писав, що Ектор Хіменес-Браво розповів, як приготувати печиво з шоколадною крихтою.
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