Гарячий напій в холодні осінні вечори: як зробити глінтвейн
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Смакуючи напій, і тіло зігрівається, і душа, як то кажуть, відпочиває
Хто б не хотів після прогулянки на холодному свіжому повітрі прийти додому, переодягнутися в комфортний одяг, сховатися у плед з чашкою чогось теплого і ароматного? Від такого проведення часу не відмовився б навіть самий черствий. Напоєм, який зігрів би в такий момент, може стати пряний глінтвейн, який має безліч різноманітних рецептів. Якщо готувати його самому — тоді і кухня наповниться дивовижними ароматами!
Рецепт домашнього глінтвейну
Інгредієнти:
- 1 пляшка сухого червоного вина;
- ¼ склянки цукру (або меду);
- 1 зірочка анісу;
- ½ лимона, нарізаного кільцями;
- 3 гвоздики;
- 3 стручки кардамону.
Як приготувати:
Всі інгредієнти слід змішати в каструлі і варити на невеликому вогні не доводячи до кипіння. При бажанні, замість цукру можна додати мед. Такий класичний варіант приготування цього гарячого напою сподобається всім — він простий і невибагливий, але має насичений смак та добре зігріває в люті морози.
Відзначимо, що даний напій добре закушувати стравами з м’яса або риби, а також з десертами, такими як не дуже солодке печиво або фруктовий пиріг.
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