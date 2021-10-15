Гарячий напій в холодні осінні вечори: як зробити глінтвейн

Смакуючи напій, і тіло зігрівається, і душа, як то кажуть, відпочиває

Хто б не хотів після прогулянки на холодному свіжому повітрі прийти додому, переодягнутися в комфортний одяг, сховатися у плед з чашкою чогось теплого і ароматного? Від такого проведення часу не відмовився б навіть самий черствий. Напоєм, який зігрів би в такий момент, може стати пряний глінтвейн, який має безліч різноманітних рецептів. Якщо готувати його самому — тоді і кухня наповниться дивовижними ароматами!

Рецепт домашнього глінтвейну

Інгредієнти:

1 пляшка сухого червоного вина;

¼ склянки цукру (або меду);

1 зірочка анісу;

½ лимона, нарізаного кільцями;

3 гвоздики;

3 стручки кардамону.

Як приготувати:

Всі інгредієнти слід змішати в каструлі і варити на невеликому вогні не доводячи до кипіння. При бажанні, замість цукру можна додати мед. Такий класичний варіант приготування цього гарячого напою сподобається всім — він простий і невибагливий, але має насичений смак та добре зігріває в люті морози.

Відзначимо, що даний напій добре закушувати стравами з м’яса або риби, а також з десертами, такими як не дуже солодке печиво або фруктовий пиріг.