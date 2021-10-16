"Нам знадобиться цегла!": Тетяна Литвинова поділилася рецептом курчати Табака

Кулінар обіцяє, що це блюдо сподобається всім членам сім’ї.

Екссуддя кулінарного проєкту "МастерШеф" Тетяна Литвинова, яка раніше розповіла, як приготувати молдавські хрусткі плацинди з гарбузом, поділилася зі своїми передплатниками новим рецептом. На це раз кухар "занурилася" в грузинську кухню і запропонувала приготувати курчати Табака.

Курча Табака — блюдо, яке являє собою курку, засмажену з часником, перцем і прянощами в різновиди сковороди з кришкою. Обов’язковою умовою приготуванням цього грузинського блюда є приготування під гнітом.

"Виходить неймовірно ароматно, ніжно і смачно!" — обіцяє Тетяна Литвинова.

Курча Табака: інгредієнти

Курча — 1 шт.

Оливкова олія — 2 ст.л.

Сіль — 1 ч.л.

Хмелі-сунелі — 1 ч.л.

Перець гострий — ⅓ ч.л.

Паприка — 0,5 ч.л.

Масло Гхі— 1 ст.л.

Соус:

Часник — 1 головка

Петрушка — 30 г

Оливкова олія -50 мл

Як приготувати курчати Табака: відеорецепт

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