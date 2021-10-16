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"Нам знадобиться цегла!": Тетяна Литвинова поділилася рецептом курчати Табака

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Спосіб приготування надзвичайно простий і екологічний. Новина оновлена 16 жовтня 2021, 19:43
Спосіб приготування надзвичайно простий і екологічний.

Кулінар обіцяє, що це блюдо сподобається всім членам сім’ї.

Екссуддя кулінарного проєкту "МастерШеф" Тетяна Литвинова, яка раніше розповіла, як приготувати молдавські хрусткі плацинди з гарбузом, поділилася зі своїми передплатниками новим рецептом. На це раз кухар "занурилася" в грузинську кухню і запропонувала приготувати курчати Табака.

Курча Табака — блюдо, яке являє собою курку, засмажену з часником, перцем і прянощами в різновиди сковороди з кришкою. Обов’язковою умовою приготуванням цього грузинського блюда є приготування під гнітом.

"Виходить неймовірно ароматно, ніжно і смачно!" — обіцяє Тетяна Литвинова.

Курча Табака: інгредієнти

  • Курча — 1 шт.
  • Оливкова олія — 2 ст.л.
  • Сіль — 1 ч.л.
  • Хмелі-сунелі — 1 ч.л.
  • Перець гострий — ⅓ ч.л.
  • Паприка — 0,5 ч.л.
  • Масло Гхі— 1 ст.л.

Соус:

  • Часник — 1 головка
  • Петрушка — 30 г
  • Оливкова олія -50 мл

Як приготувати курчати Табака: відеорецепт

Раніше "Телеграф" ділився рецептом апетитною пасти з сезонними овочами.

Теги:
#Рецепт #Тетяна Литвинова #Рецепти страв з курки
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