"Нам знадобиться цегла!": Тетяна Литвинова поділилася рецептом курчати Табака
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Кулінар обіцяє, що це блюдо сподобається всім членам сім’ї.
Екссуддя кулінарного проєкту "МастерШеф" Тетяна Литвинова, яка раніше розповіла, як приготувати молдавські хрусткі плацинди з гарбузом, поділилася зі своїми передплатниками новим рецептом. На це раз кухар "занурилася" в грузинську кухню і запропонувала приготувати курчати Табака.
Курча Табака — блюдо, яке являє собою курку, засмажену з часником, перцем і прянощами в різновиди сковороди з кришкою. Обов’язковою умовою приготуванням цього грузинського блюда є приготування під гнітом.
"Виходить неймовірно ароматно, ніжно і смачно!" — обіцяє Тетяна Литвинова.
Курча Табака: інгредієнти
- Курча — 1 шт.
- Оливкова олія — 2 ст.л.
- Сіль — 1 ч.л.
- Хмелі-сунелі — 1 ч.л.
- Перець гострий — ⅓ ч.л.
- Паприка — 0,5 ч.л.
- Масло Гхі— 1 ст.л.
Соус:
- Часник — 1 головка
- Петрушка — 30 г
- Оливкова олія -50 мл
Як приготувати курчати Табака: відеорецепт
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