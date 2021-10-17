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Корисний і смачний: переможниця "МастерШеф" поділилася рецептом супу-пюре з гарбуза (відео)

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Як приготувати гарбузовий суп Новина оновлена 17 жовтня 2021, 13:16
Як приготувати гарбузовий суп

Кухар зазначає, що важливо вміти вибирати з якої гарбуза, що готувати.

Переможниця кулінарного шоу "Мастер Шеф", кондитер Ліза Глинська, яка раніше розповіла, як приготувати листкові карамельні вушка і хрусткі палички, поділилася зі своїми підписниками новим рецептом з неймовірно корисного осіннього продукту — гарбуза.

На своєму ютуб-каналі кондитер опублікувала рецепт приготування гарбузового крем-супу з козячим сиром і копченою паприкою.

"Корисний, смачний і поживний" — говорить про крем-суп Ліза Глинська, додаючи, що дуже важливо вибрати правильний гарбуз для його приготування.

Гарбузовий суп-пюре: інгредієнти

  • 1,5 кг гарбуза
  • 2 цибулини
  • 4-5 зубчиків часнику
  • сіль
  • копчені паприка
  • 30 г вершкового масла
  • 30 мл рослинної олії
  • 100 мл вершків (жирністю 20-30%)

Спосіб приготування:

  1. Помийте гарбуз, розріжте навпіл і вийміть з нього насіння за допомогою ложки. Наріжте його великими шматками, викладіть на деко з пергаментом і відправте запікатися в розігріту до 190 градусів духовку на 20-25 хвилин.
  2. Дістаньте гарбуз з духовки, коли він закарамелізується і стане м’яким. Відокремте в миску м'якуш від шкірки.
  3. Налийте в каструлю рослинну олію, вершкове масло і дрібно нарізаний часник.
  4. Додайте в каструлю дрібно нарізану цибулю, коли відчуєте яскравий часниковий аромат. Цибуля має стати прозорою.
  5. Надішліть в каструлю м'якуш гарбуза і залийте водою так, щоб вода була на кілька сантиметрів вище гарбуза.
  6. Посоліть і додайте копчену паприку.
  7. Накрийте кришкою і варіть суп на середній температурі ще 10 хвилин.
  8. Зніміть каструлю з плити і пробийте суп занурювальним блендером до однорідності. Потім, перетріть через сито.
  9. Додайте вершки, перемішайте.
  10. Поверніть на плиту крем-суп, доведіть до кипіння і до смаку.

Як приготувати гарбузовий крем-суп: відеорецепт

Раніше, "Телеграф" писав, що Ліза Глинська розповіла, як швидко і смачно приготувати пасту Болоньєзе.

Теги:
#Рецепт #Майстер шеф #Крем-суп #Рецепт супу #Гарбузовий крем-суп #Ліза Глинська
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