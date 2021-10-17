Корисний і смачний: переможниця "МастерШеф" поділилася рецептом супу-пюре з гарбуза (відео)
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Кухар зазначає, що важливо вміти вибирати з якої гарбуза, що готувати.
Переможниця кулінарного шоу "Мастер Шеф", кондитер Ліза Глинська, яка раніше розповіла, як приготувати листкові карамельні вушка і хрусткі палички, поділилася зі своїми підписниками новим рецептом з неймовірно корисного осіннього продукту — гарбуза.
На своєму ютуб-каналі кондитер опублікувала рецепт приготування гарбузового крем-супу з козячим сиром і копченою паприкою.
"Корисний, смачний і поживний" — говорить про крем-суп Ліза Глинська, додаючи, що дуже важливо вибрати правильний гарбуз для його приготування.
Гарбузовий суп-пюре: інгредієнти
- 1,5 кг гарбуза
- 2 цибулини
- 4-5 зубчиків часнику
- сіль
- копчені паприка
- 30 г вершкового масла
- 30 мл рослинної олії
- 100 мл вершків (жирністю 20-30%)
Спосіб приготування:
- Помийте гарбуз, розріжте навпіл і вийміть з нього насіння за допомогою ложки. Наріжте його великими шматками, викладіть на деко з пергаментом і відправте запікатися в розігріту до 190 градусів духовку на 20-25 хвилин.
- Дістаньте гарбуз з духовки, коли він закарамелізується і стане м’яким. Відокремте в миску м'якуш від шкірки.
- Налийте в каструлю рослинну олію, вершкове масло і дрібно нарізаний часник.
- Додайте в каструлю дрібно нарізану цибулю, коли відчуєте яскравий часниковий аромат. Цибуля має стати прозорою.
- Надішліть в каструлю м'якуш гарбуза і залийте водою так, щоб вода була на кілька сантиметрів вище гарбуза.
- Посоліть і додайте копчену паприку.
- Накрийте кришкою і варіть суп на середній температурі ще 10 хвилин.
- Зніміть каструлю з плити і пробийте суп занурювальним блендером до однорідності. Потім, перетріть через сито.
- Додайте вершки, перемішайте.
- Поверніть на плиту крем-суп, доведіть до кипіння і до смаку.
Як приготувати гарбузовий крем-суп: відеорецепт
Раніше, "Телеграф" писав, що Ліза Глинська розповіла, як швидко і смачно приготувати пасту Болоньєзе.
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