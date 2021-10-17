Корисний і смачний: переможниця "МастерШеф" поділилася рецептом супу-пюре з гарбуза (відео)

Кухар зазначає, що важливо вміти вибирати з якої гарбуза, що готувати.

Переможниця кулінарного шоу "Мастер Шеф", кондитер Ліза Глинська, яка раніше розповіла, як приготувати листкові карамельні вушка і хрусткі палички, поділилася зі своїми підписниками новим рецептом з неймовірно корисного осіннього продукту — гарбуза.

На своєму ютуб-каналі кондитер опублікувала рецепт приготування гарбузового крем-супу з козячим сиром і копченою паприкою.

"Корисний, смачний і поживний" — говорить про крем-суп Ліза Глинська, додаючи, що дуже важливо вибрати правильний гарбуз для його приготування.

Гарбузовий суп-пюре: інгредієнти

1,5 кг гарбуза

2 цибулини

4-5 зубчиків часнику

сіль

копчені паприка

30 г вершкового масла

30 мл рослинної олії

100 мл вершків (жирністю 20-30%)

Спосіб приготування:

Помийте гарбуз, розріжте навпіл і вийміть з нього насіння за допомогою ложки. Наріжте його великими шматками, викладіть на деко з пергаментом і відправте запікатися в розігріту до 190 градусів духовку на 20-25 хвилин. Дістаньте гарбуз з духовки, коли він закарамелізується і стане м’яким. Відокремте в миску м'якуш від шкірки. Налийте в каструлю рослинну олію, вершкове масло і дрібно нарізаний часник. Додайте в каструлю дрібно нарізану цибулю, коли відчуєте яскравий часниковий аромат. Цибуля має стати прозорою. Надішліть в каструлю м'якуш гарбуза і залийте водою так, щоб вода була на кілька сантиметрів вище гарбуза. Посоліть і додайте копчену паприку. Накрийте кришкою і варіть суп на середній температурі ще 10 хвилин. Зніміть каструлю з плити і пробийте суп занурювальним блендером до однорідності. Потім, перетріть через сито. Додайте вершки, перемішайте. Поверніть на плиту крем-суп, доведіть до кипіння і до смаку.

Як приготувати гарбузовий крем-суп: відеорецепт

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