Смачні і пишні: рецепт ароматних гарбузових панкейків

Їх можна приготувати з легкістю на сніданок

Осінь — саме той період, коли хочеться закутатися потепліше і посидіти на затишній кухні, смакуючи ласощі і запиваючи їх гарячим, ароматним чаєм, або навіть пряним глінтвейном. Гарбузові панкейки — сама та страва, яка прекрасно підходить для таких посиденьок. Готуються панкейки на сухій сковорідці, тому виходять нежирні, що важливо для здоров’я.

Як приготувати гарбузові панкейки

Інгредієнти:

40 г вершкового масла

200 г борошна

4 ст. л. цукру

200 г гарбузового пюре

200 мл молока

10 г розпушувача

дрібка солі

2 шт яєць

Спосіб приготування:

Яйця збиваємо разом з цукром і сіллю. Додаємо гарбузове пюре, молоко і розтоплене вершкове масло. Перемішуємо. Можна додати тертий гарбуз. Всипаємо в гарбузове пюре просіяне борошно з розпушувачем. Тісто має вийти густішим, ніж на звичайні млинці. Смажимо панкейки на сухій, гарячій сковорідці, викладаючи тісто столовою ложкою. Перевертаємо панкейки тоді, коли зверху утворяться повітряні бульбашки, а саме тісто зверху схопиться.

Раніше український кулінар Євген Клопотенко розповів, як приготувати незвичайний гарбузовий суп-пюре з зеленим чаєм.