Смачні і пишні: рецепт ароматних гарбузових панкейків
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Їх можна приготувати з легкістю на сніданок
Осінь — саме той період, коли хочеться закутатися потепліше і посидіти на затишній кухні, смакуючи ласощі і запиваючи їх гарячим, ароматним чаєм, або навіть пряним глінтвейном. Гарбузові панкейки — сама та страва, яка прекрасно підходить для таких посиденьок. Готуються панкейки на сухій сковорідці, тому виходять нежирні, що важливо для здоров’я.
Як приготувати гарбузові панкейки
Інгредієнти:
- 40 г вершкового масла
- 200 г борошна
- 4 ст. л. цукру
- 200 г гарбузового пюре
- 200 мл молока
- 10 г розпушувача
- дрібка солі
- 2 шт яєць
Спосіб приготування:
- Яйця збиваємо разом з цукром і сіллю.
- Додаємо гарбузове пюре, молоко і розтоплене вершкове масло. Перемішуємо. Можна додати тертий гарбуз.
- Всипаємо в гарбузове пюре просіяне борошно з розпушувачем. Тісто має вийти густішим, ніж на звичайні млинці.
- Смажимо панкейки на сухій, гарячій сковорідці, викладаючи тісто столовою ложкою. Перевертаємо панкейки тоді, коли зверху утворяться повітряні бульбашки, а саме тісто зверху схопиться.
Раніше український кулінар Євген Клопотенко розповів, як приготувати незвичайний гарбузовий суп-пюре з зеленим чаєм.
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