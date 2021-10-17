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Смачні і пишні: рецепт ароматних гарбузових панкейків

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Такі млинці з гарбуза готувати швидко і просто Новина оновлена 17 жовтня 2021, 20:48
Такі млинці з гарбуза готувати швидко і просто

Їх можна приготувати з легкістю на сніданок

Осінь — саме той період, коли хочеться закутатися потепліше і посидіти на затишній кухні, смакуючи ласощі і запиваючи їх гарячим, ароматним чаєм, або навіть пряним глінтвейном. Гарбузові панкейки — сама та страва, яка прекрасно підходить для таких посиденьок. Готуються панкейки на сухій сковорідці, тому виходять нежирні, що важливо для здоров’я.

Як приготувати гарбузові панкейки

Інгредієнти:

  • 40 г вершкового масла
  • 200 г борошна
  • 4 ст. л. цукру
  • 200 г гарбузового пюре
  • 200 мл молока
  • 10 г розпушувача
  • дрібка солі
  • 2 шт яєць

Спосіб приготування:

  1. Яйця збиваємо разом з цукром і сіллю.
  2. Додаємо гарбузове пюре, молоко і розтоплене вершкове масло. Перемішуємо. Можна додати тертий гарбуз.
  3. Всипаємо в гарбузове пюре просіяне борошно з розпушувачем. Тісто має вийти густішим, ніж на звичайні млинці.
  4. Смажимо панкейки на сухій, гарячій сковорідці, викладаючи тісто столовою ложкою. Перевертаємо панкейки тоді, коли зверху утворяться повітряні бульбашки, а саме тісто зверху схопиться.

Раніше український кулінар Євген Клопотенко розповів, як приготувати незвичайний гарбузовий суп-пюре з зеленим чаєм.

Теги:
#Десерти #Рецепти #Гарбуз
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