Як легко приготувати гарбузову кашу з пшоном: рецепт

Відмінне блюдо здорового збалансованого раціону

Приготуємо смачну і корисну кашу з гарбуза на пшоні, адже поєднання пшона і гарбуза — це джерело корисних мікроелементів. Пшоняна каша з гарбузом вважається дієтичним і низькокалорійним продуктом. Втім, будь-яка страва з гарбуза виходить корисною, наприклад, смачні панкейки з гарбузового пюре.

"Телеграф" ділиться з вами простим рецептом гарбузової каші з пшоном. Дуже радимо спробувати!

Гарбузова каша з пшоном на молоці

Інгредієнти:

500 гр гарбуза

1 ст. пшона

2 ст. молока

1 ст. води

1 яблуко

2 ст. л. цукру

1 ст. л. вершкового масла

1 ст. л. меду

ваніль

Як приготувати:

Гарбуз і яблуко очищаємо і нарізаємо кубиками. Заливаємо невеликою кількістю води — майже врівень з порізаними яблуком і гарбузом. Доводимо до кипіння і варимо 10-12 хвилин. Пшоно промиваємо ретельно кілька разів. Заливаємо водою і молоком, ставимо на плиту. Після закипання додаємо цукор, зменшуємо вогонь до мінімуму. Гарбуз з яблуком вже готові. Добре розтираємо їх товкачем і перекладаємо в каструлю з пшоняною кашею. Ретельно перемішуємо. Варимо кашу з гарбуза на молоці на маленькому вогні до готовності пшона, приблизно 25-30 хвилин. У готову гарбузову кашу додаємо ваніль і вершкове масло, залишаємо на 10 хвилин для настоювання. Перед самою подачею додаємо мед. Це важливо, адже при температурі вище 50°С мед втрачає свої корисні якості.

Раніше український кулінар Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати гарбузовий крем-суп.