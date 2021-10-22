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Як легко приготувати гарбузову кашу з пшоном: рецепт

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Каша з гарбуза на молоці виходить дуже смачною і корисною Новина оновлена 22 жовтня 2021, 14:54
Каша з гарбуза на молоці виходить дуже смачною і корисною

Відмінне блюдо здорового збалансованого раціону

Приготуємо смачну і корисну кашу з гарбуза на пшоні, адже поєднання пшона і гарбуза — це джерело корисних мікроелементів. Пшоняна каша з гарбузом вважається дієтичним і низькокалорійним продуктом. Втім, будь-яка страва з гарбуза виходить корисною, наприклад, смачні панкейки з гарбузового пюре.

"Телеграф" ділиться з вами простим рецептом гарбузової каші з пшоном. Дуже радимо спробувати!

Гарбузова каша з пшоном на молоці

Інгредієнти:

  • 500 гр гарбуза
  • 1 ст. пшона
  • 2 ст. молока
  • 1 ст. води
  • 1 яблуко
  • 2 ст. л. цукру
  • 1 ст. л. вершкового масла
  • 1 ст. л. меду
  • ваніль

Як приготувати:

  1. Гарбуз і яблуко очищаємо і нарізаємо кубиками.
  2. Заливаємо невеликою кількістю води — майже врівень з порізаними яблуком і гарбузом. Доводимо до кипіння і варимо 10-12 хвилин.
  3. Пшоно промиваємо ретельно кілька разів. Заливаємо водою і молоком, ставимо на плиту.
  4. Після закипання додаємо цукор, зменшуємо вогонь до мінімуму.
  5. Гарбуз з яблуком вже готові. Добре розтираємо їх товкачем і перекладаємо в каструлю з пшоняною кашею. Ретельно перемішуємо.
  6. Варимо кашу з гарбуза на молоці на маленькому вогні до готовності пшона, приблизно 25-30 хвилин.
  7. У готову гарбузову кашу додаємо ваніль і вершкове масло, залишаємо на 10 хвилин для настоювання.
  8. Перед самою подачею додаємо мед. Це важливо, адже при температурі вище 50°С мед втрачає свої корисні якості.

Раніше український кулінар Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати гарбузовий крем-суп.

Теги:
#Рецепти #Гарбуз
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