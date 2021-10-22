Як легко приготувати гарбузову кашу з пшоном: рецепт
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Відмінне блюдо здорового збалансованого раціону
Приготуємо смачну і корисну кашу з гарбуза на пшоні, адже поєднання пшона і гарбуза — це джерело корисних мікроелементів. Пшоняна каша з гарбузом вважається дієтичним і низькокалорійним продуктом. Втім, будь-яка страва з гарбуза виходить корисною, наприклад, смачні панкейки з гарбузового пюре.
"Телеграф" ділиться з вами простим рецептом гарбузової каші з пшоном. Дуже радимо спробувати!
Гарбузова каша з пшоном на молоці
Інгредієнти:
- 500 гр гарбуза
- 1 ст. пшона
- 2 ст. молока
- 1 ст. води
- 1 яблуко
- 2 ст. л. цукру
- 1 ст. л. вершкового масла
- 1 ст. л. меду
- ваніль
Як приготувати:
- Гарбуз і яблуко очищаємо і нарізаємо кубиками.
- Заливаємо невеликою кількістю води — майже врівень з порізаними яблуком і гарбузом. Доводимо до кипіння і варимо 10-12 хвилин.
- Пшоно промиваємо ретельно кілька разів. Заливаємо водою і молоком, ставимо на плиту.
- Після закипання додаємо цукор, зменшуємо вогонь до мінімуму.
- Гарбуз з яблуком вже готові. Добре розтираємо їх товкачем і перекладаємо в каструлю з пшоняною кашею. Ретельно перемішуємо.
- Варимо кашу з гарбуза на молоці на маленькому вогні до готовності пшона, приблизно 25-30 хвилин.
- У готову гарбузову кашу додаємо ваніль і вершкове масло, залишаємо на 10 хвилин для настоювання.
- Перед самою подачею додаємо мед. Це важливо, адже при температурі вище 50°С мед втрачає свої корисні якості.
Раніше український кулінар Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати гарбузовий крем-суп.
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