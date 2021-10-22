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Суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський поділився рецептом тірамісу з гарбуза

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Як приготує тірамісу з гарбуза Новина оновлена 22 жовтня 2021, 20:27
Як приготує тірамісу з гарбуза

Кулінар зазначив, що посуд для подачі десерту ви можете вибрати будь-який.

Сезон гарбуза триває, як і сезон смачних страв з цього продукту. А з неї можна приготувати все що завгодно, від супів, каш до цікавих десертів.

Суддя кулінарного шоу "МастерШеф", кухар Володимир Ярославський на своїй сторінці в Інстаграм вирішив не відставати від "гарбузового тренда", і розповів своїм підписникам, як приготувати смачний гарбузовий десерт — тірамісу з гарбуза.

Тірамісу з гарбуза: інгредієнти

Бісквіт савоярді

  • Білок 105-110 гр
  • Цукрова пудра 80 гр
  • Сіль — щіпка
  • Жовток 3 шт = 50 гр
  • Цукрова пудра 25 гр в тісто
  • Борошно 1 ґатунку 75гр
  • Цукрова пудра 5 гр на посипання

Крем маскарпоне:

  • 250 гр маскарпоне
  • 200 гр цукорової пудри
  • 200 гр гарбузового пюре
  • 120 гр вершків 30%
  • Трохи кориці (за бажанням)

Шоколадний соус:

  • 50 гр кави Есперсен
  • 50 гр води
  • 75 гр чорного шоколаду 70%
  • 20 гр амаретто або коньяку

Спосіб приготування:

  1. Окремо збийте білок з пудрою і сіллю в м’яку піну. Жовток з цукровою пудрою — в досить стійку піну.
  2. Змішайте обережно з просіяним борошном, обережно вимісіть лопаткою не дуже довго.
  3. Викладіть на пергамент ложкою круглі невеликі форми — менше ніж діаметр склянки. Зверху на сире тісто посипте цукровою пудрою. Готуйте приблизно 9 хвилин при 190 градусів Цельсія.

Приготування крему:

  1. Кімнатної температури маскарпоне змішайте з пудрою, додайте гарбузове пюре (читайте далі) і корицю. Окремо збийте 120г вершків і додайте в суміш.
  2. Змішайте воду і готову каву, додайте шматочки шоколаду, доведіть постійно помішуючи до кипіння, і проваріть до загустіння пару хвилин, помішуючи віночком.

Охолодіть і додайте лікер.

Потім приступите до складання:

  • просочіть бісквітне печиво савоярді в шоколадно-кавовому соусі, і покладіть першим шаром на дно місткості, в якій хочете подавати десерт.
  • зверху покладіть ложку гарбузово-сирної суміші
  • знову просочене печиво
  • і завершите шаром гарбузово-сирного крему.

Дайте постояти в холодильнику години 3-4 і можна їсти десерт.

Як зробити гарбузове пюре:

Гарбуз наріжте шматочками, полийте їх маслом, додайте трави: чебрець, розмарин і шавлія. І запікайте під фольгою в режимі з вентилятором 180-190 градусів протягом 30 хвилин.

Якщо багато гарячої пари залишилося, то варто поставити гарбуз ще на 10-15 хвилин на 170 градусів — щоб випарувалася надмірна волога. Після перебити м'якуш блендером до однорідної консистенції.

Раніше український кулінар Євген Клопотенко розповів, як приготувати незвичайний гарбузовий суп-пюре з зеленим чаєм.

Теги:
#Рецепт #Гарбуз #Тірамісу #Володимир Ярославський
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