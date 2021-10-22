Суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський поділився рецептом тірамісу з гарбуза

Кулінар зазначив, що посуд для подачі десерту ви можете вибрати будь-який.

Сезон гарбуза триває, як і сезон смачних страв з цього продукту. А з неї можна приготувати все що завгодно, від супів, каш до цікавих десертів.

Суддя кулінарного шоу "МастерШеф", кухар Володимир Ярославський на своїй сторінці в Інстаграм вирішив не відставати від "гарбузового тренда", і розповів своїм підписникам, як приготувати смачний гарбузовий десерт — тірамісу з гарбуза.

Тірамісу з гарбуза: інгредієнти

Бісквіт савоярді

Білок 105-110 гр

Цукрова пудра 80 гр

Сіль — щіпка

Жовток 3 шт = 50 гр

Цукрова пудра 25 гр в тісто

Борошно 1 ґатунку 75гр

Цукрова пудра 5 гр на посипання

Крем маскарпоне:

250 гр маскарпоне

200 гр цукорової пудри

200 гр гарбузового пюре

120 гр вершків 30%

Трохи кориці (за бажанням)

Шоколадний соус:

50 гр кави Есперсен

50 гр води

75 гр чорного шоколаду 70%

20 гр амаретто або коньяку

Спосіб приготування:

Окремо збийте білок з пудрою і сіллю в м’яку піну. Жовток з цукровою пудрою — в досить стійку піну. Змішайте обережно з просіяним борошном, обережно вимісіть лопаткою не дуже довго. Викладіть на пергамент ложкою круглі невеликі форми — менше ніж діаметр склянки. Зверху на сире тісто посипте цукровою пудрою. Готуйте приблизно 9 хвилин при 190 градусів Цельсія.

Приготування крему:

Кімнатної температури маскарпоне змішайте з пудрою, додайте гарбузове пюре (читайте далі) і корицю. Окремо збийте 120г вершків і додайте в суміш. Змішайте воду і готову каву, додайте шматочки шоколаду, доведіть постійно помішуючи до кипіння, і проваріть до загустіння пару хвилин, помішуючи віночком.

Охолодіть і додайте лікер.

Потім приступите до складання:

просочіть бісквітне печиво савоярді в шоколадно-кавовому соусі, і покладіть першим шаром на дно місткості, в якій хочете подавати десерт.

зверху покладіть ложку гарбузово-сирної суміші

знову просочене печиво

і завершите шаром гарбузово-сирного крему.

Дайте постояти в холодильнику години 3-4 і можна їсти десерт.

Як зробити гарбузове пюре:

Гарбуз наріжте шматочками, полийте їх маслом, додайте трави: чебрець, розмарин і шавлія. І запікайте під фольгою в режимі з вентилятором 180-190 градусів протягом 30 хвилин.

Якщо багато гарячої пари залишилося, то варто поставити гарбуз ще на 10-15 хвилин на 170 градусів — щоб випарувалася надмірна волога. Після перебити м'якуш блендером до однорідної консистенції.

Раніше український кулінар Євген Клопотенко розповів, як приготувати незвичайний гарбузовий суп-пюре з зеленим чаєм.