Суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський поділився рецептом тірамісу з гарбуза
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Кулінар зазначив, що посуд для подачі десерту ви можете вибрати будь-який.
Сезон гарбуза триває, як і сезон смачних страв з цього продукту. А з неї можна приготувати все що завгодно, від супів, каш до цікавих десертів.
Суддя кулінарного шоу "МастерШеф", кухар Володимир Ярославський на своїй сторінці в Інстаграм вирішив не відставати від "гарбузового тренда", і розповів своїм підписникам, як приготувати смачний гарбузовий десерт — тірамісу з гарбуза.
Тірамісу з гарбуза: інгредієнти
Бісквіт савоярді
- Білок 105-110 гр
- Цукрова пудра 80 гр
- Сіль — щіпка
- Жовток 3 шт = 50 гр
- Цукрова пудра 25 гр в тісто
- Борошно 1 ґатунку 75гр
- Цукрова пудра 5 гр на посипання
Крем маскарпоне:
- 250 гр маскарпоне
- 200 гр цукорової пудри
- 200 гр гарбузового пюре
- 120 гр вершків 30%
- Трохи кориці (за бажанням)
Шоколадний соус:
- 50 гр кави Есперсен
- 50 гр води
- 75 гр чорного шоколаду 70%
- 20 гр амаретто або коньяку
Спосіб приготування:
- Окремо збийте білок з пудрою і сіллю в м’яку піну. Жовток з цукровою пудрою — в досить стійку піну.
- Змішайте обережно з просіяним борошном, обережно вимісіть лопаткою не дуже довго.
- Викладіть на пергамент ложкою круглі невеликі форми — менше ніж діаметр склянки. Зверху на сире тісто посипте цукровою пудрою. Готуйте приблизно 9 хвилин при 190 градусів Цельсія.
Приготування крему:
- Кімнатної температури маскарпоне змішайте з пудрою, додайте гарбузове пюре (читайте далі) і корицю. Окремо збийте 120г вершків і додайте в суміш.
- Змішайте воду і готову каву, додайте шматочки шоколаду, доведіть постійно помішуючи до кипіння, і проваріть до загустіння пару хвилин, помішуючи віночком.
Охолодіть і додайте лікер.
Потім приступите до складання:
- просочіть бісквітне печиво савоярді в шоколадно-кавовому соусі, і покладіть першим шаром на дно місткості, в якій хочете подавати десерт.
- зверху покладіть ложку гарбузово-сирної суміші
- знову просочене печиво
- і завершите шаром гарбузово-сирного крему.
Дайте постояти в холодильнику години 3-4 і можна їсти десерт.
Як зробити гарбузове пюре:
Гарбуз наріжте шматочками, полийте їх маслом, додайте трави: чебрець, розмарин і шавлія. І запікайте під фольгою в режимі з вентилятором 180-190 градусів протягом 30 хвилин.
Якщо багато гарячої пари залишилося, то варто поставити гарбуз ще на 10-15 хвилин на 170 градусів — щоб випарувалася надмірна волога. Після перебити м'якуш блендером до однорідної консистенції.
Раніше український кулінар Євген Клопотенко розповів, як приготувати незвичайний гарбузовий суп-пюре з зеленим чаєм.
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