Що приготувати з картоплі: рецепт дерунів зі сметаною

Почастуєте своїх рідних цією апетитною стравою

Деруни — це проста і ситна їжа, приготування якої хоч і вимагає трохи часу, проте результат того вартий. Тим більше, дуже непросто знайти людину, яка б не любила це блюдо.

Картопляні деруни зі сметаною

Інгредієнти:

1 кг картоплі

1 цибулина

2 яйця

2 ст. л. борошна

масло, сіль, перцем

Приготування:

Очищаємо картоплю і цибулю. На дрібній тертці натираємо картоплю і цибулю. Можна скористатися блендером або м’ясорубкою. Натерта картопля швидко тьмяніє, тому не потрібно надовго відкладати жарку дерунів. Додаємо яйце, сіль, перець за смаком. Наливаємо на розігріту сковорідку масло і невеликими порціями викладаємо масу на сковорідку. Подаємо зі сметаною. Смачного!

Раніше "Телеграф" писав, як приготувати картопляні зрази з грибами.