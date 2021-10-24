Що приготувати з картоплі: рецепт дерунів зі сметаною
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Почастуєте своїх рідних цією апетитною стравою
Деруни — це проста і ситна їжа, приготування якої хоч і вимагає трохи часу, проте результат того вартий. Тим більше, дуже непросто знайти людину, яка б не любила це блюдо.
Картопляні деруни зі сметаною
Інгредієнти:
- 1 кг картоплі
- 1 цибулина
- 2 яйця
- 2 ст. л. борошна
- масло, сіль, перцем
Приготування:
- Очищаємо картоплю і цибулю.
- На дрібній тертці натираємо картоплю і цибулю. Можна скористатися блендером або м’ясорубкою.
- Натерта картопля швидко тьмяніє, тому не потрібно надовго відкладати жарку дерунів.
- Додаємо яйце, сіль, перець за смаком.
- Наливаємо на розігріту сковорідку масло і невеликими порціями викладаємо масу на сковорідку.
- Подаємо зі сметаною. Смачного!
Раніше "Телеграф" писав, як приготувати картопляні зрази з грибами.
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