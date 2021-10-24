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Що приготувати з картоплі: рецепт дерунів зі сметаною

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Ситні деруни з картоплі, з хрусткою скоринкою, але при цьому дуже ніжні Новина оновлена 24 жовтня 2021, 08:54
Ситні деруни з картоплі, з хрусткою скоринкою, але при цьому дуже ніжні

Почастуєте своїх рідних цією апетитною стравою

Деруни — це проста і ситна їжа, приготування якої хоч і вимагає трохи часу, проте результат того вартий. Тим більше, дуже непросто знайти людину, яка б не любила це блюдо.

Картопляні деруни зі сметаною

Інгредієнти:

  • 1 кг картоплі
  • 1 цибулина
  • 2 яйця
  • 2 ст. л. борошна
  • масло, сіль, перцем

Приготування:

  1. Очищаємо картоплю і цибулю.
  2. На дрібній тертці натираємо картоплю і цибулю. Можна скористатися блендером або м’ясорубкою.
  3. Натерта картопля швидко тьмяніє, тому не потрібно надовго відкладати жарку дерунів.
  4. Додаємо яйце, сіль, перець за смаком.
  5. Наливаємо на розігріту сковорідку масло і невеликими порціями викладаємо масу на сковорідку.
  6. Подаємо зі сметаною. Смачного!

Раніше "Телеграф" писав, як приготувати картопляні зрази з грибами.

Теги:
#Рецепти #Картопля #Деруни
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