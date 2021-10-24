"Культове блюдо всіх часів!": Тетяна Литвинова поділилася рецептом корейської моркви
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Литвинова зазначає, що блюдо ідеально підійде і на вечерю, і на бутерброд.
Екссуддя кулінарного проєкту "Майстер Шеф" Тетяна Литвинова, яка раніше розповіла, як приготувати курчати Табака, поділилася зі своїми підписниками новим рецептом з кухонь народів світу. На цей раз "під прицілом" виявилося блюдо з Кореї — морква по-корейськи.
Ця страва "прийшло" в Україні завдяки переселенцям з Кореї.
"Культове блюдо всіх часів! Смачно, корисно і сезонно" — пише Литвинова.
Морква по-корейськи: інгредієнти
- Морква -0,5 кг
- Часник -0,5 головки
Маринад:
- Сіль — 1 ч.л.
- Коріандр — ½ ч.л.
- Вода — 2 ст.л.
- Цукор — 1 ст.л.
- Перець чорний — ½ ч.л.
- Перець гострий — ⅓ ч.л.
- Горіх мускатний — ½ ч.л.
- Паприка — ½ ч.л.
- Часник сушений — ½ ч.л.
- Сік лимона — 4 ст.л.
- Олія — 50 мл
Як приготувати моркву по-корейськи: відеорецепт
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