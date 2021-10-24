"Культове блюдо всіх часів!": Тетяна Литвинова поділилася рецептом корейської моркви

Литвинова зазначає, що блюдо ідеально підійде і на вечерю, і на бутерброд.

Екссуддя кулінарного проєкту "Майстер Шеф" Тетяна Литвинова, яка раніше розповіла, як приготувати курчати Табака, поділилася зі своїми підписниками новим рецептом з кухонь народів світу. На цей раз "під прицілом" виявилося блюдо з Кореї — морква по-корейськи.

Ця страва "прийшло" в Україні завдяки переселенцям з Кореї.

"Культове блюдо всіх часів! Смачно, корисно і сезонно" — пише Литвинова.

Морква по-корейськи: інгредієнти

Морква -0,5 кг

Часник -0,5 головки

Маринад:

Сіль — 1 ч.л.

Коріандр — ½ ч.л.

Вода — 2 ст.л.

Цукор — 1 ст.л.

Перець чорний — ½ ч.л.

Перець гострий — ⅓ ч.л.

Горіх мускатний — ½ ч.л.

Паприка — ½ ч.л.

Часник сушений — ½ ч.л.

Сік лимона — 4 ст.л.

Олія — 50 мл

Як приготувати моркву по-корейськи: відеорецепт

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