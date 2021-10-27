Тепла та сезонна страва: суддя "МастерШеф" поділився рецептом сирної запіканки з гарбузом (фото)

Виходить ситно, яскраво та дуже апетитно

Простий і смачний пиріг з гарбуза та сиру. Готувати його простіше простого, а завдяки ніжній однорідній консистенції він схожий на чізкейк. Це тепла і сезонна страва, яка буде корисною і досить незвичайною, але цікавою на колір і смак, зазначає в Інстаграмі український шеф-кухар Володимир Ярославський, який раніше поділився рецептом гарбузового тірамісу.

Сирна запіканка з гарбузом

Інгредієнти:

350 г домашнього сиру (творог)

90 г цукру

35 г манної крупи

300 г гарбузового пюре

70 г вершків 30%

2 великі яйця

100 г родзинок або інших в’ялених солодощів за бажанням.

Спосіб приготування:

Змішуємо всі інгредієнти і даємо настоятися з півгодини, щоб набухла манна крупа. Потім ретельно перебиваємо блендером в однорідну суміш, щоб було як крем. Додаємо кориці, а також можна додати, як ароматизатор, цедру цитрусових — вони дуже класно "працюють" із гарбузом. У форму для випікання кладемо пергамент, змащуємо його вершковим маслом і посипаємо сухарями. Вливаємо суміш, вирівнюємо та запікаємо при температурі 190 градусів на 30 хвилин. Звертаємо увагу на середину: коли все трохи піднялося і в центрі, то запіканка повністю готова. Дістаємо з духовки, охолоджуємо. Можна подавати зі сметаною, або з улюбленим варенням, або з усім. Найкраще смакує тепленькою.

Раніше Володимир Ярославський розповів, як приготувати низькокалорійний та ніжний "баскський чізкейк".