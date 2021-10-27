Тепла та сезонна страва: суддя "МастерШеф" поділився рецептом сирної запіканки з гарбузом (фото)
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Виходить ситно, яскраво та дуже апетитно
Простий і смачний пиріг з гарбуза та сиру. Готувати його простіше простого, а завдяки ніжній однорідній консистенції він схожий на чізкейк. Це тепла і сезонна страва, яка буде корисною і досить незвичайною, але цікавою на колір і смак, зазначає в Інстаграмі український шеф-кухар Володимир Ярославський, який раніше поділився рецептом гарбузового тірамісу.
Сирна запіканка з гарбузом
Інгредієнти:
- 350 г домашнього сиру (творог)
- 90 г цукру
- 35 г манної крупи
- 300 г гарбузового пюре
- 70 г вершків 30%
- 2 великі яйця
- 100 г родзинок або інших в’ялених солодощів за бажанням.
Спосіб приготування:
- Змішуємо всі інгредієнти і даємо настоятися з півгодини, щоб набухла манна крупа.
- Потім ретельно перебиваємо блендером в однорідну суміш, щоб було як крем.
- Додаємо кориці, а також можна додати, як ароматизатор, цедру цитрусових — вони дуже класно "працюють" із гарбузом.
- У форму для випікання кладемо пергамент, змащуємо його вершковим маслом і посипаємо сухарями.
- Вливаємо суміш, вирівнюємо та запікаємо при температурі 190 градусів на 30 хвилин. Звертаємо увагу на середину: коли все трохи піднялося і в центрі, то запіканка повністю готова.
- Дістаємо з духовки, охолоджуємо. Можна подавати зі сметаною, або з улюбленим варенням, або з усім. Найкраще смакує тепленькою.
Раніше Володимир Ярославський розповів, як приготувати низькокалорійний та ніжний "баскський чізкейк".
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