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Тепла та сезонна страва: суддя "МастерШеф" поділився рецептом сирної запіканки з гарбузом (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Гарбузово-сирний пиріг за рецептом Володимира Ярославського Новина оновлена 27 жовтня 2021, 12:27
Гарбузово-сирний пиріг за рецептом Володимира Ярославського

Виходить ситно, яскраво та дуже апетитно

Простий і смачний пиріг з гарбуза та сиру. Готувати його простіше простого, а завдяки ніжній однорідній консистенції він схожий на чізкейк. Це тепла і сезонна страва, яка буде корисною і досить незвичайною, але цікавою на колір і смак, зазначає в Інстаграмі український шеф-кухар Володимир Ярославський, який раніше поділився рецептом гарбузового тірамісу.

Сирна запіканка з гарбузом

Інгредієнти:

  • 350 г домашнього сиру (творог)
  • 90 г цукру
  • 35 г манної крупи
  • 300 г гарбузового пюре
  • 70 г вершків 30%
  • 2 великі яйця
  • 100 г родзинок або інших в’ялених солодощів за бажанням.

Спосіб приготування:

  1. Змішуємо всі інгредієнти і даємо настоятися з півгодини, щоб набухла манна крупа.
  2. Потім ретельно перебиваємо блендером в однорідну суміш, щоб було як крем.
  3. Додаємо кориці, а також можна додати, як ароматизатор, цедру цитрусових — вони дуже класно "працюють" із гарбузом.
  4. У форму для випікання кладемо пергамент, змащуємо його вершковим маслом і посипаємо сухарями.
  5. Вливаємо суміш, вирівнюємо та запікаємо при температурі 190 градусів на 30 хвилин. Звертаємо увагу на середину: коли все трохи піднялося і в центрі, то запіканка повністю готова.
  6. Дістаємо з духовки, охолоджуємо. Можна подавати зі сметаною, або з улюбленим варенням, або з усім. Найкраще смакує тепленькою.

Раніше Володимир Ярославський розповів, як приготувати низькокалорійний та ніжний "баскський чізкейк".

Теги:
#Десерти #Рецепти #Гарбуз #Випічка #Володимир Ярославський #Запіканки
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