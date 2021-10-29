Суддя шоу "Майстер Шеф" Володимир Ярославський розповів, як створювати страви, що сподобаються всім

Кулінар зазначає, що людям подобаються відомі уподобання, особливо з дитинства.

Суддя кулінарного шоу "Майстер Шеф", кухар Володимир Ярославський, який раніше розповів, як приготувати запіканку з гарбузом, часто ділиться зі своїми підписниками в соцмережах не лише різними рецептами, а й корисними лайфхаками.

На своїй сторінці в Інстаграм кулінар вирішив розповісти, як приготувати таку страву, яка подобатиметься всім.

Лайфхаки для створення смачних страв від Володимира Ярославського:

використовуйте більше різних текстур у блюді: хрумке, рідке і густе, посічене дрібними і великими шматками.

використовуйте більше різних смаків: кисле, солодке, солоне, гірке, гостре,

використовуйте спеції — вони додають незвичайного забарвлення смакам,

не лякайтеся жиру,

якщо вам здається, що їжа "ніяка" — перш за все перевіряйте чи достатньо вона посолена,

замість сирого часнику використовуйте готовий (печений, ферментований, конфі).

Раніше Володимир Ярославський розповів, як приготувати низькокалорійний та ніжний "баскський чізкейк ".