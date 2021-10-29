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Поки сезон у розпалі: легкий крем-суп з гарбуза за рецептом Клопотенка (відео)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Переможець "МастерШефа" поділився рецептом незвичайного гарбузового крем-супу з пармезаном та зеленим чаєм Новина оновлена 29 жовтня 2021, 20:55
Переможець "МастерШефа" поділився рецептом незвичайного гарбузового крем-супу з пармезаном та зеленим чаєм

Обов’язково включайте у свій раціон страви з гарбузом

Гарбуз — це той продукт, який давно став популярним інгредієнтом, а також окремою стравою у всьому світі. Він легко готується, є смачним і неймовірно корисним овочем, який припаде до смаку не тільки дорослим, а й дітям. З гарбуза виходять апетитні страви, рецептами яких діляться кулінари з усіх куточків нашої неосяжної планети. Так, рецептом гарбузової сирної запіканки нещодавно поділився суддя проекту "МайстерШеф" Володимир Ярославський.

У п’ятницю, 29 жовтня, український шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, як приготувати ніжний гарбузовий крем-суп із зеленим чаєм та чіпсами із пармезану. Відеоуроком кулінарний експерт поділився на YouTube.

Як приготувати крем-суп з гарбуза?

Інгредієнти:

  • 750 г гарбуза
  • 3 зубчики часнику
  • 3 гілочки розмарину
  • 1 ст. л. зеленого чаю
  • 250 мл води
  • 50 г пармезану
  • 200-300 мл молока
  • 1 ст. л. соняшникової олії
  • дрібка солі
  • чорний свіжомелений перець за смаком

Спосіб приготування:

  1. Поріжте гарбуз на шматочки однакового розміру. Викладіть на лист, додайте 3 зубчики часнику і 3 гілочки розмарину. Збризкайте соняшниковою олією і додайте щіпку солі. Накрийте форму фольгою та поставте в духовку, розігріту до 180 градусів.
  2. Заваріть зелений чай – 1 ст. л. в 250 мл води. Запечений гарбуз дістаньте з духовки та приберіть розмарин. Перекладіть у чашу блендера та перебийте до стану пюре.
  3. Влийте в гарбузове пюре молоко.
  4. Влийте близько 100 мл зеленого чаю.
  5. Для чіпсів натріть 50 г пармезану на дрібній тертці. На лист з пергаментом розкладіть гірки з сиру. Поставте в духовку на 3 хвилини, щоб сир розтанув і трохи затвердів.

Раніше "Телеграф" писав, як приготувати солодкі панкейки з гарбуза, які можна з’їсти разом із гарячим чаєм чи пряним глінтвейном.

Теги:
#Рецепти #Супи #Гарбуз #Євген Клопотенко
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