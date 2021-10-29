Поки сезон у розпалі: легкий крем-суп з гарбуза за рецептом Клопотенка (відео)
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Обов’язково включайте у свій раціон страви з гарбузом
Гарбуз — це той продукт, який давно став популярним інгредієнтом, а також окремою стравою у всьому світі. Він легко готується, є смачним і неймовірно корисним овочем, який припаде до смаку не тільки дорослим, а й дітям. З гарбуза виходять апетитні страви, рецептами яких діляться кулінари з усіх куточків нашої неосяжної планети. Так, рецептом гарбузової сирної запіканки нещодавно поділився суддя проекту "МайстерШеф" Володимир Ярославський.
У п’ятницю, 29 жовтня, український шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, як приготувати ніжний гарбузовий крем-суп із зеленим чаєм та чіпсами із пармезану. Відеоуроком кулінарний експерт поділився на YouTube.
Як приготувати крем-суп з гарбуза?
Інгредієнти:
- 750 г гарбуза
- 3 зубчики часнику
- 3 гілочки розмарину
- 1 ст. л. зеленого чаю
- 250 мл води
- 50 г пармезану
- 200-300 мл молока
- 1 ст. л. соняшникової олії
- дрібка солі
- чорний свіжомелений перець за смаком
Спосіб приготування:
- Поріжте гарбуз на шматочки однакового розміру. Викладіть на лист, додайте 3 зубчики часнику і 3 гілочки розмарину. Збризкайте соняшниковою олією і додайте щіпку солі. Накрийте форму фольгою та поставте в духовку, розігріту до 180 градусів.
- Заваріть зелений чай – 1 ст. л. в 250 мл води. Запечений гарбуз дістаньте з духовки та приберіть розмарин. Перекладіть у чашу блендера та перебийте до стану пюре.
- Влийте в гарбузове пюре молоко.
- Влийте близько 100 мл зеленого чаю.
- Для чіпсів натріть 50 г пармезану на дрібній тертці. На лист з пергаментом розкладіть гірки з сиру. Поставте в духовку на 3 хвилини, щоб сир розтанув і трохи затвердів.
Раніше "Телеграф" писав, як приготувати солодкі панкейки з гарбуза, які можна з’їсти разом із гарячим чаєм чи пряним глінтвейном.
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