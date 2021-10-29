Поки сезон у розпалі: легкий крем-суп з гарбуза за рецептом Клопотенка (відео)

Обов’язково включайте у свій раціон страви з гарбузом

Гарбуз — це той продукт, який давно став популярним інгредієнтом, а також окремою стравою у всьому світі. Він легко готується, є смачним і неймовірно корисним овочем, який припаде до смаку не тільки дорослим, а й дітям. З гарбуза виходять апетитні страви, рецептами яких діляться кулінари з усіх куточків нашої неосяжної планети. Так, рецептом гарбузової сирної запіканки нещодавно поділився суддя проекту "МайстерШеф" Володимир Ярославський.

У п’ятницю, 29 жовтня, український шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, як приготувати ніжний гарбузовий крем-суп із зеленим чаєм та чіпсами із пармезану. Відеоуроком кулінарний експерт поділився на YouTube.

Як приготувати крем-суп з гарбуза?

Інгредієнти:

750 г гарбуза

3 зубчики часнику

3 гілочки розмарину

1 ст. л. зеленого чаю

250 мл води

50 г пармезану

200-300 мл молока

1 ст. л. соняшникової олії

дрібка солі

чорний свіжомелений перець за смаком

Спосіб приготування:

Поріжте гарбуз на шматочки однакового розміру. Викладіть на лист, додайте 3 зубчики часнику і 3 гілочки розмарину. Збризкайте соняшниковою олією і додайте щіпку солі. Накрийте форму фольгою та поставте в духовку, розігріту до 180 градусів. Заваріть зелений чай – 1 ст. л. в 250 мл води. Запечений гарбуз дістаньте з духовки та приберіть розмарин. Перекладіть у чашу блендера та перебийте до стану пюре. Влийте в гарбузове пюре молоко. Влийте близько 100 мл зеленого чаю. Для чіпсів натріть 50 г пармезану на дрібній тертці. На лист з пергаментом розкладіть гірки з сиру. Поставте в духовку на 3 хвилини, щоб сир розтанув і трохи затвердів.

Раніше "Телеграф" писав, як приготувати солодкі панкейки з гарбуза, які можна з’їсти разом із гарячим чаєм чи пряним глінтвейном.