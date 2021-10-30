Незвичайно та смачно: як запекти яблука з цибулевим соусом
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Не проґавте можливості поекспериментувати з фруктами
Яблука дуже корисні. Вони багаті магнієм, міддю, кальцієм, вітамінами групи B, C та Е, причому всі ці елементи зберігаються і при запіканні. Так чому б не приготувати якусь не заїжджену страву з цими чудовими продуктами, ціна на які цього сезону як ніколи низька.
Як приготувати печені яблука з цибулевим соусом
Інгредієнти:
- 4 шт яблук
- 500 г картоплі
- 3 червоні цибулини
- 2 ст. л. рослинного масла
- 1 зубчик часнику
- 0,50 ч. л. кайєнського перцю
- 2 зірочки анісу
- 100 мл червоного вина
- 25 мл бальзамічного оцту
- 80 г вершкового масла
- 80 мл молока
- 0,50 ч. л. мускатного горіха
- сіль, перець
Спосіб приготування:
- Відрізаємо верхівки яблук як кришечки та вичищаємо ложкою м’якоть із яблук.
- Поміщаємо яблука разом із верхівками у форму для випікання та запікаємо 10-15 хвилин при температурі 180 градусів. Виймаємо яблука з духовки, а температуру в ній збільшуємо до 200 градусів.
- Нарізаємо кільцями цибулю і подрібнюємо часник.
- Обсмажуємо цибулю на олії на середньому вогні протягом 5-7 хвилин. Додаємо часник, кайенський перець, аніс і обсмажуємо ще кілька хвилин.
- Додаємо в сковороду вино та бальзамічний оцет. Тушкуємо на невеликому вогні 10-15 хвилин. Об’єм повинен зменшитися приблизно вдвічі, рідина трохи загусне. Приправляємо сіллю та перцем.
- Картоплю очищаємо, нарізаємо четвертинками. Варимо в підсоленій воді протягом 20-30 хвилин — поки вона не стане м’якою.
- Зливаємо з картоплі воду, додаємо сіль, олію, молоко, мускатний горіх і вимішуємо до однорідної маси.
- Картопляне пюре викладаємо у великий кондитерський мішок і вводимо в кожне яблуко.
- Начинені картоплею яблука накриваємо "кришечками" і випікаємо в попередньо розігрітій духовці до 200 градусів протягом 10-15 хвилин. Подаємо, викладаючи на яблука цибулевий соус.
Раніше "Телеграф" писав, як приготувати корисний яблучний джем на зиму.
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