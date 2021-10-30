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Незвичайно та смачно: як запекти яблука з цибулевим соусом

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Солоні запечені яблука стануть "родзинкою" на сімейному столі Новина оновлена 30 жовтня 2021, 11:46
Солоні запечені яблука стануть "родзинкою" на сімейному столі

Не проґавте можливості поекспериментувати з фруктами

Яблука дуже корисні. Вони багаті магнієм, міддю, кальцієм, вітамінами групи B, C та Е, причому всі ці елементи зберігаються і при запіканні. Так чому б не приготувати якусь не заїжджену страву з цими чудовими продуктами, ціна на які цього сезону як ніколи низька.

Як приготувати печені яблука з цибулевим соусом

Інгредієнти:

  • 4 шт яблук
  • 500 г картоплі
  • 3 червоні цибулини
  • 2 ст. л. рослинного масла
  • 1 зубчик часнику
  • 0,50 ч. л. кайєнського перцю
  • 2 зірочки анісу
  • 100 мл червоного вина
  • 25 мл бальзамічного оцту
  • 80 г вершкового масла
  • 80 мл молока
  • 0,50 ч. л. мускатного горіха
  • сіль, перець

Спосіб приготування:

  1. Відрізаємо верхівки яблук як кришечки та вичищаємо ложкою м’якоть із яблук.
  2. Поміщаємо яблука разом із верхівками у форму для випікання та запікаємо 10-15 хвилин при температурі 180 градусів. Виймаємо яблука з духовки, а температуру в ній збільшуємо до 200 градусів.
  3. Нарізаємо кільцями цибулю і подрібнюємо часник.
  4. Обсмажуємо цибулю на олії на середньому вогні протягом 5-7 хвилин. Додаємо часник, кайенський перець, аніс і обсмажуємо ще кілька хвилин.
  5. Додаємо в сковороду вино та бальзамічний оцет. Тушкуємо на невеликому вогні 10-15 хвилин. Об’єм повинен зменшитися приблизно вдвічі, рідина трохи загусне. Приправляємо сіллю та перцем.
  6. Картоплю очищаємо, нарізаємо четвертинками. Варимо в підсоленій воді протягом 20-30 хвилин — поки вона не стане м’якою.
  7. Зливаємо з картоплі воду, додаємо сіль, олію, молоко, мускатний горіх і вимішуємо до однорідної маси.
  8. Картопляне пюре викладаємо у великий кондитерський мішок і вводимо в кожне яблуко.
  9. Начинені картоплею яблука накриваємо "кришечками" і випікаємо в попередньо розігрітій духовці до 200 градусів протягом 10-15 хвилин. Подаємо, викладаючи на яблука цибулевий соус.

Раніше "Телеграф" писав, як приготувати корисний яблучний джем на зиму.

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#Рецепти #Яблука
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