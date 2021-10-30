Незвичайно та смачно: як запекти яблука з цибулевим соусом

Не проґавте можливості поекспериментувати з фруктами

Яблука дуже корисні. Вони багаті магнієм, міддю, кальцієм, вітамінами групи B, C та Е, причому всі ці елементи зберігаються і при запіканні. Так чому б не приготувати якусь не заїжджену страву з цими чудовими продуктами, ціна на які цього сезону як ніколи низька.

Як приготувати печені яблука з цибулевим соусом

Інгредієнти:

4 шт яблук

500 г картоплі

3 червоні цибулини

2 ст. л. рослинного масла

1 зубчик часнику

0,50 ч. л. кайєнського перцю

2 зірочки анісу

100 мл червоного вина

25 мл бальзамічного оцту

80 г вершкового масла

80 мл молока

0,50 ч. л. мускатного горіха

сіль, перець

Спосіб приготування:

Відрізаємо верхівки яблук як кришечки та вичищаємо ложкою м’якоть із яблук. Поміщаємо яблука разом із верхівками у форму для випікання та запікаємо 10-15 хвилин при температурі 180 градусів. Виймаємо яблука з духовки, а температуру в ній збільшуємо до 200 градусів. Нарізаємо кільцями цибулю і подрібнюємо часник. Обсмажуємо цибулю на олії на середньому вогні протягом 5-7 хвилин. Додаємо часник, кайенський перець, аніс і обсмажуємо ще кілька хвилин. Додаємо в сковороду вино та бальзамічний оцет. Тушкуємо на невеликому вогні 10-15 хвилин. Об’єм повинен зменшитися приблизно вдвічі, рідина трохи загусне. Приправляємо сіллю та перцем. Картоплю очищаємо, нарізаємо четвертинками. Варимо в підсоленій воді протягом 20-30 хвилин — поки вона не стане м’якою. Зливаємо з картоплі воду, додаємо сіль, олію, молоко, мускатний горіх і вимішуємо до однорідної маси. Картопляне пюре викладаємо у великий кондитерський мішок і вводимо в кожне яблуко. Начинені картоплею яблука накриваємо "кришечками" і випікаємо в попередньо розігрітій духовці до 200 градусів протягом 10-15 хвилин. Подаємо, викладаючи на яблука цибулевий соус.

Раніше "Телеграф" писав, як приготувати корисний яблучний джем на зиму.