Кекс із гарбуза з нутелою за рецептом Клопотенка: "Буде неймовірно смачний" (відео)

Неймовірно смачний кекс, в якому ви не відчуєте гарбуза

Що тільки не приготуєш із гарбуза. Сирна запіканка, гарбузове тірамісу, гарбузові панкейки до чаю — безліч цікавих страв, які можуть похвалитися своєю корисністю, особливо в осінній сезон, коли ми так потребуємо вітамінів.

Український кулінар Євген Клопотенко опублікував відео приготування гарбузового кексу з нутелою. "Буде неймовірно смачний… Завдяки цій страві ви захочете купити ще більше гарбузів", — зазначає шеф-кухар на своєму YouTube-каналі.

Інгредієнти:

350 г гарбуза

1 гілочка розмарину

1 щіпка солі

1 щіпка цукру

цедра 1 апельсину

2 яйця

½ ч. л. солі

100 мл соняшникової олії (+1 ст. л. для змащування форми)

150 г цукру

1/3 ч. л. тертого мускатного горіха

250 г борошна

1,5 ч. л. розпушувача

Nutella – по 15 г на кожну порцію

Приготування:

Гарбуз наріжте шматочками однакового розміру. Викладіть у форму для запікання, додайте щіпку солі та щіпку цукру, гілочку розмарину. Накрийте фольгою. Запікайте при температурі 180 градусів приблизно 40 хвилин. У миску натріть у дрібній тертці цедру 1 апельсина, не торкаючись білої частини. Ще натріть 1/3 ч. л. мускатного горіху. З готового гарбуза заберіть розмарин і викладіть у чашу блендера. Перебийте до пюре. Викладіть пюре в миску в цедру з горіхом, додайте 1/2 ч. л. солі, вбийте 2 яйця. Всипте 150 г цукру і влийте 100 мл олії. Ретельно перемішайте вінчиком. Додайте розпушувач та 250 г борошна. Перемішайте, консистенція тіста має бути, як у густої сметани. Форму для запікання змастіть олією. Запікайте кекс 50 хвилин при 180 градусах. Дістаньте кекс та розріжте на порційні шматочки. Кожен шматочок змастіть 15 г Nutella, або більше, за бажанням.

Раніше Євген Клопотенко розповів, як із гарбуза приготувати ніжний крем-суп із зеленим чаєм.