Кекс із гарбуза з нутелою за рецептом Клопотенка: "Буде неймовірно смачний" (відео)
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Неймовірно смачний кекс, в якому ви не відчуєте гарбуза
Що тільки не приготуєш із гарбуза. Сирна запіканка, гарбузове тірамісу, гарбузові панкейки до чаю — безліч цікавих страв, які можуть похвалитися своєю корисністю, особливо в осінній сезон, коли ми так потребуємо вітамінів.
Український кулінар Євген Клопотенко опублікував відео приготування гарбузового кексу з нутелою. "Буде неймовірно смачний… Завдяки цій страві ви захочете купити ще більше гарбузів", — зазначає шеф-кухар на своєму YouTube-каналі.
Інгредієнти:
- 350 г гарбуза
- 1 гілочка розмарину
- 1 щіпка солі
- 1 щіпка цукру
- цедра 1 апельсину
- 2 яйця
- ½ ч. л. солі
- 100 мл соняшникової олії (+1 ст. л. для змащування форми)
- 150 г цукру
- 1/3 ч. л. тертого мускатного горіха
- 250 г борошна
- 1,5 ч. л. розпушувача
- Nutella – по 15 г на кожну порцію
Приготування:
- Гарбуз наріжте шматочками однакового розміру. Викладіть у форму для запікання, додайте щіпку солі та щіпку цукру, гілочку розмарину. Накрийте фольгою. Запікайте при температурі 180 градусів приблизно 40 хвилин.
- У миску натріть у дрібній тертці цедру 1 апельсина, не торкаючись білої частини. Ще натріть 1/3 ч. л. мускатного горіху.
- З готового гарбуза заберіть розмарин і викладіть у чашу блендера. Перебийте до пюре.
- Викладіть пюре в миску в цедру з горіхом, додайте 1/2 ч. л. солі, вбийте 2 яйця. Всипте 150 г цукру і влийте 100 мл олії. Ретельно перемішайте вінчиком.
- Додайте розпушувач та 250 г борошна. Перемішайте, консистенція тіста має бути, як у густої сметани.
- Форму для запікання змастіть олією. Запікайте кекс 50 хвилин при 180 градусах.
- Дістаньте кекс та розріжте на порційні шматочки. Кожен шматочок змастіть 15 г Nutella, або більше, за бажанням.
Раніше Євген Клопотенко розповів, як із гарбуза приготувати ніжний крем-суп із зеленим чаєм.
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