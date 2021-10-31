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Кекс із гарбуза з нутелою за рецептом Клопотенка: "Буде неймовірно смачний" (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Гарбузова випічка за рецептом переможця п’ятого сезону "МайстерШефа"
Гарбузова випічка за рецептом переможця п’ятого сезону "МайстерШефа"

Неймовірно смачний кекс, в якому ви не відчуєте гарбуза

Що тільки не приготуєш із гарбуза. Сирна запіканка, гарбузове тірамісу, гарбузові панкейки до чаю — безліч цікавих страв, які можуть похвалитися своєю корисністю, особливо в осінній сезон, коли ми так потребуємо вітамінів.

Український кулінар Євген Клопотенко опублікував відео приготування гарбузового кексу з нутелою. "Буде неймовірно смачний… Завдяки цій страві ви захочете купити ще більше гарбузів", — зазначає шеф-кухар на своєму YouTube-каналі.

Інгредієнти:

  • 350 г гарбуза
  • 1 гілочка розмарину
  • 1 щіпка солі
  • 1 щіпка цукру
  • цедра 1 апельсину
  • 2 яйця
  • ½ ч. л. солі
  • 100 мл соняшникової олії (+1 ст. л. для змащування форми)
  • 150 г цукру
  • 1/3 ч. л. тертого мускатного горіха
  • 250 г борошна
  • 1,5 ч. л. розпушувача
  • Nutella – по 15 г на кожну порцію

Приготування:

  1. Гарбуз наріжте шматочками однакового розміру. Викладіть у форму для запікання, додайте щіпку солі та щіпку цукру, гілочку розмарину. Накрийте фольгою. Запікайте при температурі 180 градусів приблизно 40 хвилин.
  2. У миску натріть у дрібній тертці цедру 1 апельсина, не торкаючись білої частини. Ще натріть 1/3 ч. л. мускатного горіху.
  3. З готового гарбуза заберіть розмарин і викладіть у чашу блендера. Перебийте до пюре.
  4. Викладіть пюре в миску в цедру з горіхом, додайте 1/2 ч. л. солі, вбийте 2 яйця. Всипте 150 г цукру і влийте 100 мл олії. Ретельно перемішайте вінчиком.
  5. Додайте розпушувач та 250 г борошна. Перемішайте, консистенція тіста має бути, як у густої сметани.
  6. Форму для запікання змастіть олією. Запікайте кекс 50 хвилин при 180 градусах.
  7. Дістаньте кекс та розріжте на порційні шматочки. Кожен шматочок змастіть 15 г Nutella, або більше, за бажанням.

Раніше Євген Клопотенко розповів, як із гарбуза приготувати ніжний крем-суп із зеленим чаєм.

Теги:
#Десерти #Рецепти #Гарбуз #Випічка #Євген Клопотенко
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