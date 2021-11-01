Ідеальний варіант сніданку або перекусу: рецепт грибного паштету із печериць

Приготувати закуску можна дуже швидко

Грибний паштет насичений пряним смаком та легкою пікантністю завдяки часнику та перцю. Їсти такий ніжний паштет краще з грінками або разом із м’ясною стравою. Проблем приготування не викликає, все досить просто і легко.

Грибний паштет із печериць

Інгредієнти:

500 г печериць

2 невеликі цибулі

2 ч. л. сухого часнику

50 г олії

сіль (за смаком)

чорний мелений перець (за смаком)

Спосіб приготування:

Печериці потрібно ретельно промити та нарізати на невеликі пластини завтовшки 5 мм. Почистіть цибулю і наріжте півкільцями. У глибокій посудині обсмажте цибулю до прозорого кольору протягом 5 хвилин. Потім додайте гриби, посоліть, поперчіть і додайте сухий часник. Перемішайте та готуйте ще 15 хвилин. Перекладіть обсмажені гриби з цибулею в блендер і збийте до однорідної структури. Грибний паштет готовий!

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