Ідеальний варіант сніданку або перекусу: рецепт грибного паштету із печериць
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Приготувати закуску можна дуже швидко
Грибний паштет насичений пряним смаком та легкою пікантністю завдяки часнику та перцю. Їсти такий ніжний паштет краще з грінками або разом із м’ясною стравою. Проблем приготування не викликає, все досить просто і легко.
Грибний паштет із печериць
Інгредієнти:
- 500 г печериць
- 2 невеликі цибулі
- 2 ч. л. сухого часнику
- 50 г олії
- сіль (за смаком)
- чорний мелений перець (за смаком)
Спосіб приготування:
- Печериці потрібно ретельно промити та нарізати на невеликі пластини завтовшки 5 мм.
- Почистіть цибулю і наріжте півкільцями.
- У глибокій посудині обсмажте цибулю до прозорого кольору протягом 5 хвилин.
- Потім додайте гриби, посоліть, поперчіть і додайте сухий часник. Перемішайте та готуйте ще 15 хвилин.
- Перекладіть обсмажені гриби з цибулею в блендер і збийте до однорідної структури.
- Грибний паштет готовий!
Раніше "Телеграф" ділився рецептом поживного сніданку — печива з вівсяних пластівців.