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Ідеальний варіант сніданку або перекусу: рецепт грибного паштету із печериць

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Такий паштет можна приготувати з будь-яких грибів Новина оновлена 01 листопада 2021, 21:52
Такий паштет можна приготувати з будь-яких грибів

Приготувати закуску можна дуже швидко

Грибний паштет насичений пряним смаком та легкою пікантністю завдяки часнику та перцю. Їсти такий ніжний паштет краще з грінками або разом із м’ясною стравою. Проблем приготування не викликає, все досить просто і легко.

Грибний паштет із печериць

Інгредієнти:

  • 500 г печериць
  • 2 невеликі цибулі
  • 2 ч. л. сухого часнику
  • 50 г олії
  • сіль (за смаком)
  • чорний мелений перець (за смаком)

Спосіб приготування:

  1. Печериці потрібно ретельно промити та нарізати на невеликі пластини завтовшки 5 мм.
  2. Почистіть цибулю і наріжте півкільцями.
  3. У глибокій посудині обсмажте цибулю до прозорого кольору протягом 5 хвилин.
  4. Потім додайте гриби, посоліть, поперчіть і додайте сухий часник. Перемішайте та готуйте ще 15 хвилин.
  5. Перекладіть обсмажені гриби з цибулею в блендер і збийте до однорідної структури.
  6. Грибний паштет готовий!

Раніше "Телеграф" ділився рецептом поживного сніданку — печива з вівсяних пластівців.

Теги:
#Рецепти #Гриби
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