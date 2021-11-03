Для створення гарного настрою: як приготувати глінтвейн з медом
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Ідеальний напій для вечірніх посиденьок у холодну пору року.
Прийшовши додому з холодної, сірої вулиці, та якщо ще й стомлений після роботи, так і хочеться укутатися в теплий плед, вдягнути улюблені теплі шкарпетки та почитати книгу чи подивитися якийсь фільм. Так чому ж не додати такому вечору особливої атмосфери та приготувати смачний глінтвейн?
На сторінці Інстаграм популярного шоу "Майстер Шеф" можна ознайомитися з покроковим рецептом глінтвейну з медом.
Глінтвейн з медом: інгредієнти
- червоне вино 0,7 л
- вода 200 мл
- мед 250 г
- кориця – 3 палички
- кардамон 20 шт.
- гвоздика 20 шт.
- мускатний горіх – 1 чайна ложка
Спосіб приготування:
- Воду у каструлі довести до кипіння.
- Потім зменшити вогонь, влити вино, мед, корицю та інші спеції. Перемішувати до розчинення.
- Варити ще 5 хвилин на слабкому вогні, після чого зняти з плити, накрити кришкою і настоятися 5-7 хвилин.
Також, "Телеграф" пропонує Вам ознайомитися з ще кількома варіантами приготування глінтвейну : на білому вині та на гранатовому соку.
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