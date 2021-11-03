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Для створення гарного настрою: як приготувати глінтвейн з медом

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Глінтвейн – це гарячий алкогольний напій на основі вина. Новина оновлена 03 листопада 2021, 13:50
Глінтвейн – це гарячий алкогольний напій на основі вина.

Ідеальний напій для вечірніх посиденьок у холодну пору року.

Прийшовши додому з холодної, сірої вулиці, та якщо ще й стомлений після роботи, так і хочеться укутатися в теплий плед, вдягнути улюблені теплі шкарпетки та почитати книгу чи подивитися якийсь фільм. Так чому ж не додати такому вечору особливої атмосфери та приготувати смачний глінтвейн?

На сторінці Інстаграм популярного шоу "Майстер Шеф" можна ознайомитися з покроковим рецептом глінтвейну з медом.

Глінтвейн з медом: інгредієнти

  • червоне вино 0,7 л
  • вода 200 мл
  • мед 250 г
  • кориця – 3 палички
  • кардамон 20 шт.
  • гвоздика 20 шт.
  • мускатний горіх – 1 чайна ложка

Спосіб приготування:

  1. Воду у каструлі довести до кипіння.
  2. Потім зменшити вогонь, влити вино, мед, корицю та інші спеції. Перемішувати до розчинення.
  3. Варити ще 5 хвилин на слабкому вогні, після чого зняти з плити, накрити кришкою і настоятися 5-7 хвилин.

Також, "Телеграф" пропонує Вам ознайомитися з ще кількома варіантами приготування глінтвейну : на білому вині та на гранатовому соку.

Теги:
#Рецепт #Напій #Рецепти #Глінтвейн #Майстер шеф
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