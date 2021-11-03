Для створення гарного настрою: як приготувати глінтвейн з медом

Ідеальний напій для вечірніх посиденьок у холодну пору року.

Прийшовши додому з холодної, сірої вулиці, та якщо ще й стомлений після роботи, так і хочеться укутатися в теплий плед, вдягнути улюблені теплі шкарпетки та почитати книгу чи подивитися якийсь фільм. Так чому ж не додати такому вечору особливої атмосфери та приготувати смачний глінтвейн?

На сторінці Інстаграм популярного шоу "Майстер Шеф" можна ознайомитися з покроковим рецептом глінтвейну з медом.

Глінтвейн з медом: інгредієнти

червоне вино 0,7 л

вода 200 мл

мед 250 г

кориця – 3 палички

кардамон 20 шт.

гвоздика 20 шт.

мускатний горіх – 1 чайна ложка

Спосіб приготування:

Воду у каструлі довести до кипіння. Потім зменшити вогонь, влити вино, мед, корицю та інші спеції. Перемішувати до розчинення. Варити ще 5 хвилин на слабкому вогні, після чого зняти з плити, накрити кришкою і настоятися 5-7 хвилин.

Також, "Телеграф" пропонує Вам ознайомитися з ще кількома варіантами приготування глінтвейну : на білому вині та на гранатовому соку.