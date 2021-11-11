Повертаємо собі літо: рецептом фруктового десерту поділився Ектор Хіменес-Браво (відео)

Відомий шеф-кухар пропонує зануритися в літо та побалувати себе десертом з історією

Беззмінний суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво, який раніше поділився рецептом курячих крилець із хрусткою скоринкою, розповів, як приготувати класичний десерт із морозива — Peach Melba ("Персик Мельба").

Страва була створена французьким ресторатором Огюстом Ескоф’є (в 1892 або 1893 році) на честь австралійської оперної діви Неллі Мелби. "Десерт, в який відразу заклали кохання та жіночу енергію — це дуже смачно і ще нагадує літо", — написав Ектор Хіменес-Браво у себе в Інстаграмі.

Десерт "Персик Мельба": рецепт

Інгредієнти:

Персик — 1 шт.

Малина — 100 гр

Води — 20 гр

Цукор — 40 гр

Морозиво — 1 кулька

Коньяк — 10 гр

Мигдалеві пластівці — 10 гр

Приготування:

Персик ріжемо навпіл і заливаємо коньяком на 10 хвилин. Малину змішуємо в сотейнику з цукром і водою, прогріваємо протягом 8 хвилин, потім перебиваємо і проціджуємо через сито — одержуємо малинове кулі. Дістаємо персик з коньяку та обсмажуємо на грилі. Збираємо десерт: викладаємо на тарілку персик, малинове кулі, зверху кульку морозива і посипаємо все мигдалем.

Раніше Ектор Хіменес Браво розповів, як приготувати сирний чізкейк як у серіалі "Друзі".