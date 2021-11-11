Повертаємо собі літо: рецептом фруктового десерту поділився Ектор Хіменес-Браво (відео)
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Відомий шеф-кухар пропонує зануритися в літо та побалувати себе десертом з історією
Беззмінний суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво, який раніше поділився рецептом курячих крилець із хрусткою скоринкою, розповів, як приготувати класичний десерт із морозива — Peach Melba ("Персик Мельба").
Страва була створена французьким ресторатором Огюстом Ескоф’є (в 1892 або 1893 році) на честь австралійської оперної діви Неллі Мелби. "Десерт, в який відразу заклали кохання та жіночу енергію — це дуже смачно і ще нагадує літо", — написав Ектор Хіменес-Браво у себе в Інстаграмі.
Десерт "Персик Мельба": рецепт
Інгредієнти:
- Персик — 1 шт.
- Малина — 100 гр
- Води — 20 гр
- Цукор — 40 гр
- Морозиво — 1 кулька
- Коньяк — 10 гр
- Мигдалеві пластівці — 10 гр
Приготування:
- Персик ріжемо навпіл і заливаємо коньяком на 10 хвилин.
- Малину змішуємо в сотейнику з цукром і водою, прогріваємо протягом 8 хвилин, потім перебиваємо і проціджуємо через сито — одержуємо малинове кулі.
- Дістаємо персик з коньяку та обсмажуємо на грилі.
- Збираємо десерт: викладаємо на тарілку персик, малинове кулі, зверху кульку морозива і посипаємо все мигдалем.
Раніше Ектор Хіменес Браво розповів, як приготувати сирний чізкейк як у серіалі "Друзі".
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