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Повертаємо собі літо: рецептом фруктового десерту поділився Ектор Хіменес-Браво (відео)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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"Персик Мельба" — десерт з морозивом, ягодами та фруктами Новина оновлена 11 листопада 2021, 21:11
"Персик Мельба" — десерт з морозивом, ягодами та фруктами

Відомий шеф-кухар пропонує зануритися в літо та побалувати себе десертом з історією

Беззмінний суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво, який раніше поділився рецептом курячих крилець із хрусткою скоринкою, розповів, як приготувати класичний десерт із морозива — Peach Melba ("Персик Мельба").

Страва була створена французьким ресторатором Огюстом Ескоф’є (в 1892 або 1893 році) на честь австралійської оперної діви Неллі Мелби. "Десерт, в який відразу заклали кохання та жіночу енергію — це дуже смачно і ще нагадує літо", — написав Ектор Хіменес-Браво у себе в Інстаграмі.

Десерт "Персик Мельба": рецепт

Інгредієнти:

  • Персик — 1 шт.
  • Малина — 100 гр
  • Води — 20 гр
  • Цукор — 40 гр
  • Морозиво — 1 кулька
  • Коньяк — 10 гр
  • Мигдалеві пластівці — 10 гр

Приготування:

  1. Персик ріжемо навпіл і заливаємо коньяком на 10 хвилин.
  2. Малину змішуємо в сотейнику з цукром і водою, прогріваємо протягом 8 хвилин, потім перебиваємо і проціджуємо через сито — одержуємо малинове кулі.
  3. Дістаємо персик з коньяку та обсмажуємо на грилі.
  4. Збираємо десерт: викладаємо на тарілку персик, малинове кулі, зверху кульку морозива і посипаємо все мигдалем.

Раніше Ектор Хіменес Браво розповів, як приготувати сирний чізкейк як у серіалі "Друзі".

Теги:
#Десерти #Рецепти #Морозиво #Ектор Хіменес Браво
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