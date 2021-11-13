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Зверху хрумка, а всередині соковита: Клопотенко поділився секретом качки по-пекінськи (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Переможець "МастерШеф-5" розповів, як приготувати качку в домашніх умовах Новина оновлена 13 листопада 2021, 10:30
Переможець "МастерШеф-5" розповів, як приготувати качку в домашніх умовах

Дуже популярна та знаменита страва китайської кухні

Приготувати качку не так складно, як здається на перший погляд. Для святкового столу підійде як звичайна тушкована качка, так і качка по-пекінськи, рецептом якої поділився український шеф-кухар Євген Клопотенко.

Відео приготування м’яса зірка кулінарного проекту "МайстерШеф" опублікувала на YouTube.

Клопотенко обіцяє, що качка матиме неймовірно хрумку скоринку, а всередині залишиться соковитою.

Качка по-пекінськи: рецепт

Інгредієнти:

  • 1 качка 2,5 кг
  • 2 ст. л. зерен коріандру
  • 2 палички кориці
  • 5 зірочок бадьяна
  • 180 г солі (60 г на 1 л води)
  • 2 ст. л. меду
  • 4-5 ст. л. соєвого соусу
  • 2 л олії для фритюру
  • 3 л води

Як приготувати качку по-пекінськи: покроковий рецепт

  1. Виділіть шкірку качки від м’яса.
  2. Закип’ятіть у великій каструлі 3 л води до 80 градусів. Розведіть у воді 180 г солі. Викладіть качку у велику миску і залийте водою. Додайте 2 ст. л. зерен коріандру, 2 палички кориці та 5 зірок бадяну. Залишіть качку настоятися 10-12 годин у цій мисці.
  3. Просушіть качку паперовим рушником, щоб не залишилося вологи і зовні, і всередині тушки.
  4. У дуже велику каструлю налийте олію та розігрійте.
  5. Зануріть качку у фритюр і поливайте олією. Поливайте протягом 15 хвилин з усіх боків, поки качка не набуде легкого золотистого відтінку.
  6. Покладіть качку на лист, застелений пергаментом. Змастіть 2 ст. л. ложками меду та поставте в духовку, розігріту до 180 градусів, у режимі конвекції верх-низ на 30 хвилин.
  7. Через півгодини дістаньте качку та змастіть 4-5 ст. л. соєвого соусу за допомогою пензлика та поверніть у духовку, змінивши режим на гриль.

Раніше Євген Клопотенко розповів, як легко приготувати класичну страву французької кухні — ситний жульєн із куркою та грибами.

Теги:
#М'ясо #Рецепти #Євген Клопотенко
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