Зверху хрумка, а всередині соковита: Клопотенко поділився секретом качки по-пекінськи (відео)
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Дуже популярна та знаменита страва китайської кухні
Приготувати качку не так складно, як здається на перший погляд. Для святкового столу підійде як звичайна тушкована качка, так і качка по-пекінськи, рецептом якої поділився український шеф-кухар Євген Клопотенко.
Відео приготування м’яса зірка кулінарного проекту "МайстерШеф" опублікувала на YouTube.
Клопотенко обіцяє, що качка матиме неймовірно хрумку скоринку, а всередині залишиться соковитою.
Качка по-пекінськи: рецепт
Інгредієнти:
- 1 качка 2,5 кг
- 2 ст. л. зерен коріандру
- 2 палички кориці
- 5 зірочок бадьяна
- 180 г солі (60 г на 1 л води)
- 2 ст. л. меду
- 4-5 ст. л. соєвого соусу
- 2 л олії для фритюру
- 3 л води
Як приготувати качку по-пекінськи: покроковий рецепт
- Виділіть шкірку качки від м’яса.
- Закип’ятіть у великій каструлі 3 л води до 80 градусів. Розведіть у воді 180 г солі. Викладіть качку у велику миску і залийте водою. Додайте 2 ст. л. зерен коріандру, 2 палички кориці та 5 зірок бадяну. Залишіть качку настоятися 10-12 годин у цій мисці.
- Просушіть качку паперовим рушником, щоб не залишилося вологи і зовні, і всередині тушки.
- У дуже велику каструлю налийте олію та розігрійте.
- Зануріть качку у фритюр і поливайте олією. Поливайте протягом 15 хвилин з усіх боків, поки качка не набуде легкого золотистого відтінку.
- Покладіть качку на лист, застелений пергаментом. Змастіть 2 ст. л. ложками меду та поставте в духовку, розігріту до 180 градусів, у режимі конвекції верх-низ на 30 хвилин.
- Через півгодини дістаньте качку та змастіть 4-5 ст. л. соєвого соусу за допомогою пензлика та поверніть у духовку, змінивши режим на гриль.
Раніше Євген Клопотенко розповів, як легко приготувати класичну страву французької кухні — ситний жульєн із куркою та грибами.
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