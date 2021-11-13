Зверху хрумка, а всередині соковита: Клопотенко поділився секретом качки по-пекінськи (відео)

Дуже популярна та знаменита страва китайської кухні

Приготувати качку не так складно, як здається на перший погляд. Для святкового столу підійде як звичайна тушкована качка, так і качка по-пекінськи, рецептом якої поділився український шеф-кухар Євген Клопотенко.

Відео приготування м’яса зірка кулінарного проекту "МайстерШеф" опублікувала на YouTube.

Клопотенко обіцяє, що качка матиме неймовірно хрумку скоринку, а всередині залишиться соковитою.

Качка по-пекінськи: рецепт

Інгредієнти:

1 качка 2,5 кг

2 ст. л. зерен коріандру

2 палички кориці

5 зірочок бадьяна

180 г солі (60 г на 1 л води)

2 ст. л. меду

4-5 ст. л. соєвого соусу

2 л олії для фритюру

3 л води

Як приготувати качку по-пекінськи: покроковий рецепт

Виділіть шкірку качки від м’яса. Закип’ятіть у великій каструлі 3 л води до 80 градусів. Розведіть у воді 180 г солі. Викладіть качку у велику миску і залийте водою. Додайте 2 ст. л. зерен коріандру, 2 палички кориці та 5 зірок бадяну. Залишіть качку настоятися 10-12 годин у цій мисці. Просушіть качку паперовим рушником, щоб не залишилося вологи і зовні, і всередині тушки. У дуже велику каструлю налийте олію та розігрійте. Зануріть качку у фритюр і поливайте олією. Поливайте протягом 15 хвилин з усіх боків, поки качка не набуде легкого золотистого відтінку. Покладіть качку на лист, застелений пергаментом. Змастіть 2 ст. л. ложками меду та поставте в духовку, розігріту до 180 градусів, у режимі конвекції верх-низ на 30 хвилин. Через півгодини дістаньте качку та змастіть 4-5 ст. л. соєвого соусу за допомогою пензлика та поверніть у духовку, змінивши режим на гриль.

Раніше Євген Клопотенко розповів, як легко приготувати класичну страву французької кухні — ситний жульєн із куркою та грибами.