Яблучно-морквяні сирники, від яких усі будуть в захваті: рецепт
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Корисні інгредієнти для здорового харчування
Досить часто більшість господарок ламають голову над питанням, що ж такого цікавого приготувати на сніданок. І тут на допомогу приходять давно відомі рецепти. Такі, наприклад, як рецепти смачних смачних сирників.
Для приготування знадобляться найпростіші продукти: яблуко та морква, пишуть "Файні рецепти".
Яблучно-морквяні сирники: рецепт
Інгредієнти:
- 250 г сиру
- 4 ст. л. манки
- 2 білка
- 2 яблука
- 1 морква
- 2 ст. л. цукру
- 1 щіпка кориці
Приготування:
- Почистіть моркву та яблука.
- Моркву та яблука натріть на тертці та перемішайте.
- Додайте сир і суху манку, і перемішайте. Додайте корицю та цукор, перемішайте.
- Яєчні білки збийте в піну і додайте в сирну масу. Додайте піну в 2-3 заходи.
- Застеліть лист пергаментним папером. Сформуйте із сирної маси сирники. Випікайте при температурі 180 градусів протягом 25-30 хвилин до золотистого кольору.
- Спечені сирники полийте за смаком ніжною сметаною. Смачного!
Раніше "Телеграф" писав, як приготувати смачні сирники у духовці із мінімальною кількістю інгредієнтів.
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