Яблучно-морквяні сирники, від яких усі будуть в захваті: рецепт

Корисні інгредієнти для здорового харчування

Досить часто більшість господарок ламають голову над питанням, що ж такого цікавого приготувати на сніданок. І тут на допомогу приходять давно відомі рецепти. Такі, наприклад, як рецепти смачних смачних сирників.

Для приготування знадобляться найпростіші продукти: яблуко та морква, пишуть "Файні рецепти".

Яблучно-морквяні сирники: рецепт

Інгредієнти:

250 г сиру

4 ст. л. манки

2 білка

2 яблука

1 морква

2 ст. л. цукру

1 щіпка кориці

Приготування:

Почистіть моркву та яблука. Моркву та яблука натріть на тертці та перемішайте. Додайте сир і суху манку, і перемішайте. Додайте корицю та цукор, перемішайте. Яєчні білки збийте в піну і додайте в сирну масу. Додайте піну в 2-3 заходи. Застеліть лист пергаментним папером. Сформуйте із сирної маси сирники. Випікайте при температурі 180 градусів протягом 25-30 хвилин до золотистого кольору. Спечені сирники полийте за смаком ніжною сметаною. Смачного!

Раніше "Телеграф" писав, як приготувати смачні сирники у духовці із мінімальною кількістю інгредієнтів.