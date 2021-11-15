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Яблучно-морквяні сирники, від яких усі будуть в захваті: рецепт

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Приготувати такі фруктові сирники дуже легко Новина оновлена 15 листопада 2021, 09:40
Приготувати такі фруктові сирники дуже легко

Корисні інгредієнти для здорового харчування

Досить часто більшість господарок ламають голову над питанням, що ж такого цікавого приготувати на сніданок. І тут на допомогу приходять давно відомі рецепти. Такі, наприклад, як рецепти смачних смачних сирників.

Для приготування знадобляться найпростіші продукти: яблуко та морква, пишуть "Файні рецепти".

Яблучно-морквяні сирники: рецепт

Інгредієнти:

  • 250 г сиру
  • 4 ст. л. манки
  • 2 білка
  • 2 яблука
  • 1 морква
  • 2 ст. л. цукру
  • 1 щіпка кориці

Приготування:

  1. Почистіть моркву та яблука.
  2. Моркву та яблука натріть на тертці та перемішайте.
  3. Додайте сир і суху манку, і перемішайте. Додайте корицю та цукор, перемішайте.
  4. Яєчні білки збийте в піну і додайте в сирну масу. Додайте піну в 2-3 заходи.
  5. Застеліть лист пергаментним папером. Сформуйте із сирної маси сирники. Випікайте при температурі 180 градусів протягом 25-30 хвилин до золотистого кольору.
  6. Спечені сирники полийте за смаком ніжною сметаною. Смачного!

Раніше "Телеграф" писав, як приготувати смачні сирники у духовці із мінімальною кількістю інгредієнтів.

Теги:
#Десерти #Рецепти #Сирники
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