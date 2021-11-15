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Рецепт смачного перекусу за 5 хвилин, який вийде у всіх

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Такий перекус краще використовувати у першій половині дня Новина оновлена 15 листопада 2021, 15:59
Такий перекус краще використовувати у першій половині дня

Марина Боржемська поділилася рецептом легкого перекусу.

Фігура фігурою, а їсти хочеться завжди. Але все ж таки пускати нанівець свою працю в спортзалі або вдома тільки тому, що не хочеться готувати щось складне, перекусивши не завжди корисним бутербродом.

Але вихід є. Відомі фітнес-тренер Марина Боржемська на своїй сторінці в Інстаграм поділилася рецептом швидкої та легкої, а головне не шкідливої закуски, яка допоможе вгамувати голод.

"Легкий рецепт закуски, який можна приготувати як собі, так і на стіл для гостей", — додала Боржемська.

Інгредієнти:

  • Свіжий базилік (або інша зелень)
  • Декілька кілець помідор
  • Чорний перець, сіль
  • Оливкова олія
  • Темний хліб
  • Кілька кілець моцарели
  • Часник

Приготування:

  1. Підсушіть хліб у духовці, натріть часником.
  2. Викладіть кільця моцарелли, зверху кільця томату.
  3. Збризкайте оливковою олією, посипте чорним перцем і сіллю.
  4. Додати кілька листків базиліка.

Раніше, "Телеграф" публікував топ-3 рецепти вечері на швидку руку.

Теги:
#Здоров'я #Харчування #Бутерброд #Закуска #Марина Боржемская
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