Рецепт смачного перекусу за 5 хвилин, який вийде у всіх

Марина Боржемська поділилася рецептом легкого перекусу.

Фігура фігурою, а їсти хочеться завжди. Але все ж таки пускати нанівець свою працю в спортзалі або вдома тільки тому, що не хочеться готувати щось складне, перекусивши не завжди корисним бутербродом.

Але вихід є. Відомі фітнес-тренер Марина Боржемська на своїй сторінці в Інстаграм поділилася рецептом швидкої та легкої, а головне не шкідливої закуски, яка допоможе вгамувати голод.

"Легкий рецепт закуски, який можна приготувати як собі, так і на стіл для гостей", — додала Боржемська.

Інгредієнти:

Свіжий базилік (або інша зелень)

Декілька кілець помідор

Чорний перець, сіль

Оливкова олія

Темний хліб

Кілька кілець моцарели

Часник

Приготування:

Підсушіть хліб у духовці, натріть часником. Викладіть кільця моцарелли, зверху кільця томату. Збризкайте оливковою олією, посипте чорним перцем і сіллю. Додати кілька листків базиліка.

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