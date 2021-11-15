Рецепт смачного перекусу за 5 хвилин, який вийде у всіх
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Марина Боржемська поділилася рецептом легкого перекусу.
Фігура фігурою, а їсти хочеться завжди. Але все ж таки пускати нанівець свою працю в спортзалі або вдома тільки тому, що не хочеться готувати щось складне, перекусивши не завжди корисним бутербродом.
Але вихід є. Відомі фітнес-тренер Марина Боржемська на своїй сторінці в Інстаграм поділилася рецептом швидкої та легкої, а головне не шкідливої закуски, яка допоможе вгамувати голод.
"Легкий рецепт закуски, який можна приготувати як собі, так і на стіл для гостей", — додала Боржемська.
Інгредієнти:
- Свіжий базилік (або інша зелень)
- Декілька кілець помідор
- Чорний перець, сіль
- Оливкова олія
- Темний хліб
- Кілька кілець моцарели
- Часник
Приготування:
- Підсушіть хліб у духовці, натріть часником.
- Викладіть кільця моцарелли, зверху кільця томату.
- Збризкайте оливковою олією, посипте чорним перцем і сіллю.
- Додати кілька листків базиліка.
Раніше, "Телеграф" публікував топ-3 рецепти вечері на швидку руку.
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