Гарячий, пряний та неймовірно смачний: простий рецепт ароматного глінтвейну, який вийде у всіх
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Головний суддя кулінарного шоу "Майстер Шеф" розповів, як приготувати ароматний глінтвейн.
Осінь наближається до кінця, і незабаром міста зануритися в зимову сплячку, можливо навіть снігову. І що може бути краще, ніж стаканчик гарячого нагріву, що зігріває, після робочого дня. А найпопулярнішим зігрівальним зимовим напоєм є глінтвейн.
У світі існує велика кількість різних рецептів глінтвейну : класичний, на білому вині, безалкогольний, з ромом, з коньяком та багато інших. "Телеграф" пропонує до вашої уваги простий рецепт напою від головного судді шоу "Майстер Шеф" Ектора Хіменеса-Браво.
Інгредієнти:
- Яблучний сидр 500 мл
- Вино червоне 750 мл
- Кориця 2 палички
- Апельсиновий сік 125 мл
- Мед 0,5 склянки
- Аніс до смаку
Спосіб приготування:
- Змішайте яблучний сидр та вино. Замість сидру можна взяти яблучний сік.
- Додайте в каструлю з алкоголем мед, корицю та щіпку анісу.
- Поставте на плиту та варіть близько 3-4 хвилин, але не давайте вину закипіти.
- Наприкінці додайте апельсиновий сік.
Також, "Телеграф" пропонує Вам ознайомитися з ще кількома варіантами приготування глінтвейну : на білому вині та на гранатовому соку.
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