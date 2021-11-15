Гарячий, пряний та неймовірно смачний: простий рецепт ароматного глінтвейну, який вийде у всіх

Головний суддя кулінарного шоу "Майстер Шеф" розповів, як приготувати ароматний глінтвейн.

Осінь наближається до кінця, і незабаром міста зануритися в зимову сплячку, можливо навіть снігову. І що може бути краще, ніж стаканчик гарячого нагріву, що зігріває, після робочого дня. А найпопулярнішим зігрівальним зимовим напоєм є глінтвейн.

У світі існує велика кількість різних рецептів глінтвейну : класичний, на білому вині, безалкогольний, з ромом, з коньяком та багато інших. "Телеграф" пропонує до вашої уваги простий рецепт напою від головного судді шоу "Майстер Шеф" Ектора Хіменеса-Браво.

Інгредієнти:

Яблучний сидр 500 мл

Вино червоне 750 мл

Кориця 2 палички

Апельсиновий сік 125 мл

Мед 0,5 склянки

Аніс до смаку

Спосіб приготування:

Змішайте яблучний сидр та вино. Замість сидру можна взяти яблучний сік. Додайте в каструлю з алкоголем мед, корицю та щіпку анісу. Поставте на плиту та варіть близько 3-4 хвилин, але не давайте вину закипіти. Наприкінці додайте апельсиновий сік.

Також, "Телеграф" пропонує Вам ознайомитися з ще кількома варіантами приготування глінтвейну : на білому вині та на гранатовому соку.