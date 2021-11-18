Зелений борщ зі щавлем: рецепт традиційної української страви
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В зелений борщ, окрім щавлю, можна додавати будь-яку улюблену зелень
Зелений борщ — одна з найсмачніших українських страв. На відміну від червоного борщу, він потребує трохи менше
зусиль та часу, але все одно має надзвичайний смак.
Інгредієнти:
- Мʼясо свинини — 400 г;
- Картопля — 3 шт;
- Щавель — 100 г;
- Зелень (кріп, петрушка) — 50 г;
- Яйця — 2 шт;
- Вода — 2.5-3 л;
- Лавровий лист — 2 шт;
- Рослинна олія для смаження;
- Сіль та перець.
Приготування:
- Для початку, приготуйте мʼясний бульйон. Мʼясо необхідно промити і порізати на невеликі шматочки. Якщо використовуєте ребра, також розріжте їх на шматки довільної форми. Покладіть мʼясо у каструлю, залийте водою і доведіть до кипіння, а потім варіть протягом однієї години. Регулярно знімайте пінку, яка буде збиратись плівкою на воді.
- Після цього вийміть мʼясо і промийте його. Бульйон процідіть через сито і поверніть назад у каструлю. І знову поставте на повільний вогонь.
- Усі овочі очистіть від шкарлупи. Картоплю наріжте невеликими кубиками, а цибулю - дрібненько. Картоплю додайте у каструлю.
- В окремій посудині відваріть яйця до готовності.
- Поки варяться яйця, необхідно підсмажити цибульку на рослинній олії до золотистого кольору, і додати теж у каструлю.
- Зварені та охолодженні яйця очистіть від шкарлупи та поріжте кубиками.
- Коли картопля буде мʼякою, вкиньте у каструлю яйця.
- Щавель та зелень необхідно промити та дрібненько нарізати, а потім теж додати у каструлю з мʼясом і картоплею.
- Після цього додайте спеції, лавровий лист, сіль та перець.
- Вимкніть плиту і накрийте каструлю кришкою.
- Дайте готовому борщу 15-20 хвилин настоятись.
- Після цього, страву можна куштувати.
- Подавай борщ на стіл зі сметаною.
Смачного!
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