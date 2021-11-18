Зелений борщ зі щавлем: рецепт традиційної української страви

В зелений борщ, окрім щавлю, можна додавати будь-яку улюблену зелень

Зелений борщ — одна з найсмачніших українських страв. На відміну від червоного борщу, він потребує трохи менше

зусиль та часу, але все одно має надзвичайний смак.

Інгредієнти:

Мʼясо свинини — 400 г;

Картопля — 3 шт;

Щавель — 100 г;

Зелень (кріп, петрушка) — 50 г;

Яйця — 2 шт;

Вода — 2.5-3 л;

Лавровий лист — 2 шт;

Рослинна олія для смаження;

Сіль та перець.

Приготування:

Для початку, приготуйте мʼясний бульйон. Мʼясо необхідно промити і порізати на невеликі шматочки. Якщо використовуєте ребра, також розріжте їх на шматки довільної форми. Покладіть мʼясо у каструлю, залийте водою і доведіть до кипіння, а потім варіть протягом однієї години. Регулярно знімайте пінку, яка буде збиратись плівкою на воді. Після цього вийміть мʼясо і промийте його. Бульйон процідіть через сито і поверніть назад у каструлю. І знову поставте на повільний вогонь. Усі овочі очистіть від шкарлупи. Картоплю наріжте невеликими кубиками, а цибулю - дрібненько. Картоплю додайте у каструлю. В окремій посудині відваріть яйця до готовності. Поки варяться яйця, необхідно підсмажити цибульку на рослинній олії до золотистого кольору, і додати теж у каструлю. Зварені та охолодженні яйця очистіть від шкарлупи та поріжте кубиками. Коли картопля буде мʼякою, вкиньте у каструлю яйця. Щавель та зелень необхідно промити та дрібненько нарізати, а потім теж додати у каструлю з мʼясом і картоплею. Після цього додайте спеції, лавровий лист, сіль та перець. Вимкніть плиту і накрийте каструлю кришкою. Дайте готовому борщу 15-20 хвилин настоятись. Після цього, страву можна куштувати. Подавай борщ на стіл зі сметаною.

Смачного!

Раніше "Телеграф" ділився рецептом супу-пюре з гарбуза.