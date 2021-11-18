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Зелений борщ зі щавлем: рецепт традиційної української страви

Автор
Яна Мосійчук
Дата публікації
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Зелений борщ - одна з національних українських страв Новина оновлена 18 листопада 2021, 12:24
Зелений борщ - одна з національних українських страв

В зелений борщ, окрім щавлю, можна додавати будь-яку улюблену зелень

Зелений борщ — одна з найсмачніших українських страв. На відміну від червоного борщу, він потребує трохи менше

зусиль та часу, але все одно має надзвичайний смак. 

Інгредієнти:

  • Мʼясо свинини — 400 г;
  • Картопля — 3 шт;
  • Щавель — 100 г;
  • Зелень (кріп, петрушка) — 50 г;
  • Яйця — 2 шт;
  • Вода — 2.5-3 л;
  • Лавровий лист — 2 шт;
  • Рослинна олія для смаження;
  • Сіль та перець.

Приготування:

  1. Для початку, приготуйте мʼясний бульйон. Мʼясо необхідно промити і порізати на невеликі шматочки. Якщо використовуєте ребра, також розріжте їх на шматки довільної форми. Покладіть мʼясо у каструлю, залийте водою і доведіть до кипіння, а потім варіть протягом однієї години. Регулярно знімайте пінку, яка буде збиратись плівкою на воді.
  2. Після цього вийміть мʼясо і промийте його. Бульйон процідіть через сито і поверніть назад у каструлю. І знову поставте на повільний вогонь.
  3. Усі овочі очистіть від шкарлупи. Картоплю наріжте невеликими кубиками, а цибулю - дрібненько. Картоплю додайте у каструлю.
  4. В окремій посудині відваріть яйця до готовності.
  5. Поки варяться яйця, необхідно підсмажити цибульку на рослинній олії до золотистого кольору, і додати теж у каструлю.
  6. Зварені та охолодженні яйця очистіть від шкарлупи та поріжте кубиками.
  7. Коли картопля буде мʼякою, вкиньте у каструлю яйця.
  8. Щавель та зелень необхідно промити та дрібненько нарізати, а потім теж додати у каструлю з мʼясом і картоплею.
  9. Після цього додайте спеції, лавровий лист, сіль та перець.
  10. Вимкніть плиту і накрийте каструлю кришкою.
  11. Дайте готовому борщу 15-20 хвилин настоятись.
  12. Після цього, страву можна куштувати.
  13. Подавай борщ на стіл зі сметаною.

Смачного!

Раніше "Телеграф" ділився рецептом супу-пюре з гарбуза.

Теги:
#Борщ #Зелений борщ #Український борщ
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