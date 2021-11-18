Швидко та смачно: рецепт легкого перекусу із лаваша
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Закуска може стати повноцінною альтернативою ситному сніданку чи вечері
Страви із лаваша готуються дуже легко і швидко, наприклад, чебуреки з лаваша в духовці. Крім того, це чудова ідея і для тих, хто рахує калорії, і для тих, хто любить ситно та смачно поїсти.
Кулінарний блогер Наталія Пархоменко опублікувала рецепт на своєму каналі на YouTube.
За її словами, на приготування такого перекусу ви витратите трохи часу, а закуска вийде хрумкою, соковитою, ситною та смачною.
Інгредієнти:
- 2 круглі лаваші (діаметром 25 см.);
- 130 гр. ковбаси (шинка, балик чи будь-яке готове м’ясо);
- 1 помідор;
- 1 баночка м’якого плавленого сиру (90 гр.);
- 100 гр. звичайного сиру;
- 4 яйця;
- свіжа петрушка;
- сіль, перець чорний мелений за смаком;
- рослинна олія.
Приготування :
- Ковбасу чи інше готове м’ясо нарізаємо тонкими кружальцями.
- Нарізаємо тонкими часточками помідор.
- Нарізаємо петрушку.
- Натираємо на тертці твердий сир.
- Яйця збиваємо із сіллю та перцем.
- Розігріваємо сковорідку з невеликою кількістю олії.
- У сковорідку виливаємо половину яєчної маси та зверху викладаємо лаваш.
- Коли яйця підсмажилися, все перевертаємо та змащуємо яйця плавленим сиром.
- По центру викладаємо половину помідорів та ковбаси, посипаємо петрушкою і рясно посипаємо натертим сиром.
- Повертаємо краї і формуємо рулет.
- Рулет обсмажуємо з двох боків до рум’яної скоринки.
Відеорецепт:
Раніше "Телеграф" розповідав, як за п’ять хвилин приготувати смачне та легке перекушування.
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