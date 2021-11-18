Швидко та смачно: рецепт легкого перекусу із лаваша

Закуска може стати повноцінною альтернативою ситному сніданку чи вечері

Страви із лаваша готуються дуже легко і швидко, наприклад, чебуреки з лаваша в духовці. Крім того, це чудова ідея і для тих, хто рахує калорії, і для тих, хто любить ситно та смачно поїсти.

Кулінарний блогер Наталія Пархоменко опублікувала рецепт на своєму каналі на YouTube.

За її словами, на приготування такого перекусу ви витратите трохи часу, а закуска вийде хрумкою, соковитою, ситною та смачною.

Інгредієнти:

2 круглі лаваші (діаметром 25 см.);

130 гр. ковбаси (шинка, балик чи будь-яке готове м’ясо);

1 помідор;

1 баночка м’якого плавленого сиру (90 гр.);

100 гр. звичайного сиру;

4 яйця;

свіжа петрушка;

сіль, перець чорний мелений за смаком;

рослинна олія.

Приготування :

Ковбасу чи інше готове м’ясо нарізаємо тонкими кружальцями. Нарізаємо тонкими часточками помідор. Нарізаємо петрушку. Натираємо на тертці твердий сир. Яйця збиваємо із сіллю та перцем. Розігріваємо сковорідку з невеликою кількістю олії. У сковорідку виливаємо половину яєчної маси та зверху викладаємо лаваш. Коли яйця підсмажилися, все перевертаємо та змащуємо яйця плавленим сиром. По центру викладаємо половину помідорів та ковбаси, посипаємо петрушкою і рясно посипаємо натертим сиром. Повертаємо краї і формуємо рулет. Рулет обсмажуємо з двох боків до рум’яної скоринки.

Відеорецепт:

Раніше "Телеграф" розповідав, як за п’ять хвилин приготувати смачне та легке перекушування.