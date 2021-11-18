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Швидко та смачно: рецепт легкого перекусу із лаваша

Автор
Тетяна Веремєєва
Дата публікації
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Автор
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Страви із лаваша готуються дуже швидко Новина оновлена 18 листопада 2021, 12:54
Страви із лаваша готуються дуже швидко

Закуска може стати повноцінною альтернативою ситному сніданку чи вечері

Страви із лаваша готуються дуже легко і швидко, наприклад, чебуреки з лаваша в духовці. Крім того, це чудова ідея і для тих, хто рахує калорії, і для тих, хто любить ситно та смачно поїсти.

Кулінарний блогер Наталія Пархоменко опублікувала рецепт на своєму каналі на YouTube.

За її словами, на приготування такого перекусу ви витратите трохи часу, а закуска вийде хрумкою, соковитою, ситною та смачною.

Інгредієнти:

  • 2 круглі лаваші (діаметром 25 см.);
  • 130 гр. ковбаси (шинка, балик чи будь-яке готове м’ясо);
  • 1 помідор;
  • 1 баночка м’якого плавленого сиру (90 гр.);
  • 100 гр. звичайного сиру;
  • 4 яйця;
  • свіжа петрушка;
  • сіль, перець чорний мелений за смаком;
  • рослинна олія.

Приготування :

  1. Ковбасу чи інше готове м’ясо нарізаємо тонкими кружальцями.
  2. Нарізаємо тонкими часточками помідор.
  3. Нарізаємо петрушку.
  4. Натираємо на тертці твердий сир.
  5. Яйця збиваємо із сіллю та перцем.
  6. Розігріваємо сковорідку з невеликою кількістю олії.
  7. У сковорідку виливаємо половину яєчної маси та зверху викладаємо лаваш.
  8. Коли яйця підсмажилися, все перевертаємо та змащуємо яйця плавленим сиром.
  9. По центру викладаємо половину помідорів та ковбаси, посипаємо петрушкою і рясно посипаємо натертим сиром.
  10. Повертаємо краї і формуємо рулет.
  11. Рулет обсмажуємо з двох боків до рум’яної скоринки.

Відеорецепт:

Раніше "Телеграф" розповідав, як за п’ять хвилин приготувати смачне та легке перекушування.

Теги:
#Рецепт #Закуска #Перекус #Лаваш
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