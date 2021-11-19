Неймовірно смачне заварне тістечко "Шу-шу": Ліза Глінська показала, як приготувати десерт (відео)

Переможниця другого сезону "МастерШефа" розуміється на солодких стравах

Вибагливим ласунам завжди хочеться чогось нового. Щоб задовольнити їхні гастрономічні бажання доводиться шукати рецепти незвичайних десертів. Одним таким поділилася відома українська кондитерка Ліза Глінська, яка раніше розповіла, як приготувати класичний тертий пиріг з яблуками. Заварне тістечко "шу-шу" готується довго, але результат від приготування того вартий!

Ніжне та повітряне заварне тістечко "шу-шу" з шоколадним кремом

Інгредієнти:

Штройзель (посипання):⁣

50 г борошна ⁣

50 г цукру ⁣

40 г вершкового масла (холодне, жирність не менше 82%)⁣

Заварне тісто (розрахунок на 60 шт.): ⁣

125 мл молока (жирність 2,6-3,2%)⁣

125 мл води ⁣

2 г солі ⁣

10 г цукру ⁣

100 г вершкового масла (жирність не менше 82%)⁣

150 г борошна ⁣

250 г яєць ⁣

Шоколадний бісквіт:

140 г вершкового масла (розм’якшеного) (3/4 пачки олії)

150 г цукру (3/4 склянки або 6 ст. ложок з гіркою)

180 г яйця (3,5 шт.)

80 мл вершків (жирність не менше 30%) (6 ст. ложок)

90 г чорного шоколаду (0,5 склянки)

140 г муки (7 ст. ложок без гірки)

40 г мигдального борошна (1 ст. ложка з гіркою)

6 г розпушувача (1 ч. ложка)

30 г какао-порошку (1 ст. ложка з гіркою)

Збитий шоколадний ганаш:

100 г білого шоколаду (0,5 склянки)

140 г молочного шоколаду (3/4 склянки)

20 г сиропу глюкози або меду (1 ст. ложка)

180 мл вершків (жирність не менше 30%) — 1 частина (1 склянка)

280 мл вершків (жирність не менше 30%) — 2 частина (1,5 склянки)

Шоколадний заварний крем:⁣

300 мл молока ⁣

60 г жовтка ⁣

20 г цукру ⁣

15 г муки ⁣

15 г кукурудзяного крохмалю ⁣

15 г вершкового масла ⁣

50 г чорного шоколаду ⁣

⁣Шоколадна глазур "Гурме"⁣

500 г чорного шоколаду ⁣

50 мл олії ⁣

30 г какао-крупки (фундука або мигдалю) ⁣

Як приготувати заварне тістечко "Шу-шу", дивіться у новому відеоуроці Лізи Глінської:

Раніше Ліза Глінська розповіла, які страви можна приготувати зі звичайного сиру.