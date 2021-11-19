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Найкращий зігріваючий напій для затишної осені: рецепт

Автор
Ірина Жихарєва
Дата публікації
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Імбірний чай Новина оновлена 19 листопада 2021, 12:11
Імбірний чай

Коли почалися холоди та дощі, так хочеться затишку та тепла. Найкращий спосіб зігрітися восени – це імбирний чай.

Цей напій не тільки добре зігріває, але й має безліч корисних властивостей: надає антиоксидантну, знеболювальну, спазмолітичну, загоювальну та протизапальну дію, тонізує і підвищує апетит. А ще імбирний чай захищає від паразитів та покращує імунітет.

Інгредієнти:

- Корінь імбиру – 2 ч. л.

- лимон – кілька часточок

- мед – за смаком

- м’ята – кілька листків

Приготування:

Корінь імбиру натираємо на дрібній тертці або дрібно ріжемо. У чайник для заварювання додаємо імбир, часточки лимона, листочки м’яти і заливаємо окропом. Коли чай настоявся, розливаємо по чашках і додаємо мед за смаком.

Важливо! Мед не варто додавати відразу до всіх інших інгредієнтів і заливати окропом, оскільки в гарячій воді губляться всі корисні властивості меду.

Існує безліч рецептів імбирного чаю — з куркумою та корицею, з молоком і кардамоном, обліпихою та ін. У принципі можна використовувати будь-які прянощі та ягоди. Вибирайте на свій смак та пийте на здоров’я! Зігрійтеся холодними осінніми вечорами!

Раніше ми писали про те, що відбувається з тілом, коли ви додаєте до їжі імбир.

Теги:
#Імбир #Імунітет #Імбірний чай #Зігріваючі напої
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