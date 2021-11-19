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Що додати в тісто для млинців, щоб вони напевно вийшли: лайфхаки та рецепт

Автор
Ірина Жихарєва
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Млинці
Млинці

Готуєте млинці? На що звернути увагу і що додати в тісто, щоб вони напевно вийшли пружними, і в той же час танули в роті?

Для багатьох з нас млинці – улюблена страва. Готують їх і солодкими, і солоними, з різноманітними начинками: м’ясом, рибою, капустою, сиром, варенням та ін. Подавати їх можна як у звичайні дні, так і до святкового столу.

На що звернути увагу і що додати в тісто для млинців, щоб вони напевно вийшли пружними, і в той же час танули в роті?

Ось наші лайфхаки:

1. Тісто потрібно перемішувати і розтирати доти, доки не буде грудочок.

2. Додайте|добавляйте| в тісто 1-2 ст. ложки олії. Тісто стане пружнішим і не прилипатиме до пательні.

3. Пательню перед смаженням кожного млинця треба змащувати шматочком сала або олією, але зовсім небагато. Багато олії не лийте!

Отже, рецепт:

Інгредієнти:

- молоко – 2 склянки

- яйце – 1 шт.

- рослинна олія – 1-2 ст. ложки

- цукор – 2-3 ст. ложки

- сіль – щіпка

- борошно — 200 г

Приготування:

Змішуємо яйце, цукор, сіль. Додаємо трохи молока, перемішуємо. Всипаємо все борошно, перемішуємо, щоб не було грудочок. Вливаємо молоко, що залишилося. Перемішуємо тісто до однорідності. Тісто має бути за консистенцією, як рідка сметана. Обсмажуємо млинці на добре розігрітій пательні, змастивши її шматочком сала або олією. Виливаємо порцію тіста, і коли знизу підрум’яниться, перевертаємо на інший бік. Млинці подаємо гарячими!

Раніше відома українська фітнес-тренерка Марина Боржемська розповіла, як приготувати вівсяні млинці.

Теги:
#Молоко #Млинці #Масляна 2017
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