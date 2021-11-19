Страва для справжніх чоловіків: оригінальний рецепт рум’яної та ароматної свинячої рульки

Кулінарний блогер рекомендує подавати запечену в духовці рульку з соліннями

У п’ятницю, 19 листопада, українці відзначають Міжнародний день чоловіків. Порадувати представників сильної статі можна приготованою за оригінальним рецептом свинячою рулькою.

Рецептом на своєму YouTube-каналі поділилася кулінарна блогерка Наталія Пархоменко.

Дівчина зазначає, що приготовлена за її рецептом рулька виходить апетитною, рум’яною, дуже ароматною, соковитою, ніжною та неймовірно смачною. При цьому, каже Наталія Пархоменко, готувати її дуже легко.

Інгредієнти:

свиняча рулька вагою 2 кг;

1 ч. л. солі;

0,5 ч. л. чорного меленого перцю;

1 ч. л. меленого коріандру;

1 ст. л. приправи для свинини;

1 ч. л. хмелі-сунелі;

3 зубчики часнику;

4 лаврових листка.

Соус:

1 ст. л. меду;

1 ст. л. звичайного кетчупу;

1 ст. л. соусу барбекю (BBQ);

1 ст. л. лимонного соку;

1 ч. л. меленої паприки;

2 зубчики часнику.

Приготування:

Рульку добре промиваємо холодною проточною водою і обмочуємо паперовим рушником, щоб на ній не залишилося вологи.

Усі приправи добре перемішуємо із сіллю.

Часник розрізаємо на кілька шматочків, додаємо трохи приправ та добре перемішуємо.

Робимо ножем невеликі заглиблення в рульці та вставляємо в них часник.

Рульку з часником добре обмазуємо приправами.

Перекладаємо рульку в рукав для запікання, додаємо лавровий лист і зав’язуємо.

Відправляємо рульку в холодильник мінімум на дві години, але краще залишити її там на ніч.

Відправляємо рукав із рулькою у розігріту до 180 градусів духовку на 2 години.

Поки запікається рулька, приготуємо соус:

Змішуємо мед, кетчуп, соус барбекю, мелену паприку, лимонний сік, часник і добре перемішуємо.

Дістаємо рульку з духовки, розрізаємо рукав, намазуємо її соусом і відправляємо в духовку ще на 15 хвилин.

Відеорецепт:

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