Рус

Страва для справжніх чоловіків: оригінальний рецепт рум’яної та ароматної свинячої рульки

Автор
Тетяна Веремєєва
Дата публікації
Читать на русском
Автор
162
Як приготувати соковиту свинячу рульку в духовці Новина оновлена 19 листопада 2021, 14:42
Як приготувати соковиту свинячу рульку в духовці

Кулінарний блогер рекомендує подавати запечену в духовці рульку з соліннями

У п’ятницю, 19 листопада, українці відзначають Міжнародний день чоловіків. Порадувати представників сильної статі можна приготованою за оригінальним рецептом свинячою рулькою.

Рецептом на своєму YouTube-каналі поділилася кулінарна блогерка Наталія Пархоменко.

Дівчина зазначає, що приготовлена за її рецептом рулька виходить апетитною, рум’яною, дуже ароматною, соковитою, ніжною та неймовірно смачною. При цьому, каже Наталія Пархоменко, готувати її дуже легко.

Інгредієнти:

  • свиняча рулька вагою 2 кг;
  • 1 ч. л. солі;
  • 0,5 ч. л. чорного меленого перцю;
  • 1 ч. л. меленого коріандру;
  • 1 ст. л. приправи для свинини;
  • 1 ч. л. хмелі-сунелі;
  • 3 зубчики часнику;
  • 4 лаврових листка.

Соус:

  • 1 ст. л. меду;
  • 1 ст. л. звичайного кетчупу;
  • 1 ст. л. соусу барбекю (BBQ);
  • 1 ст. л. лимонного соку;
  • 1 ч. л. меленої паприки;
  • 2 зубчики часнику.

Приготування:

  • Рульку добре промиваємо холодною проточною водою і обмочуємо паперовим рушником, щоб на ній не залишилося вологи.
  • Усі приправи добре перемішуємо із сіллю.
  • Часник розрізаємо на кілька шматочків, додаємо трохи приправ та добре перемішуємо.
  • Робимо ножем невеликі заглиблення в рульці та вставляємо в них часник.
  • Рульку з часником добре обмазуємо приправами.
  • Перекладаємо рульку в рукав для запікання, додаємо лавровий лист і зав’язуємо.
  • Відправляємо рульку в холодильник мінімум на дві години, але краще залишити її там на ніч.
  • Відправляємо рукав із рулькою у розігріту до 180 градусів духовку на 2 години.

Поки запікається рулька, приготуємо соус:

  • Змішуємо мед, кетчуп, соус барбекю, мелену паприку, лимонний сік, часник і добре перемішуємо.
  • Дістаємо рульку з духовки, розрізаємо рукав, намазуємо її соусом і відправляємо в духовку ще на 15 хвилин.

Відеорецепт:

Раніше "Телеграф" опублікував рецепт смачного та легкого перекусу із лаваша

Теги:
#Чоловіки #Рецепт #Свинина
Боротьба з пандемією потребує як людського ресурсу, так і грошей
Економіка та Фінанси
Мільйони додаткових пенсій та 20 зоопарків: на що вистачить грошей, які Україна витратила на боротьбу з Covid-19
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Боротьба з пандемією потребує як людського ресурсу, так і грошей
Мільйони додаткових пенсій та 20 зоопарків: на що вистачить грошей, які Україна витратила на боротьбу з Covid-19
Дата публікації
Категорія
У всьому світі великі розпродажі стартували 11 листопада
Чи потрібна вам ця річ? Як закупитись у "чорну п’ятницю" і не пошкодувати про це
Дата публікації
Категорія
В аварії загинув водій іншої машини
Хто насправді був за кермом авто-вбивці у Харкові: експерти поставили крапку у ДТП за участю "мажора"
Дата публікації
Категорія
Ситуація з коронавірусом в Україні
Чи спаде хвиля коронавірусу до Нового року? Думка лікаря
Дата публікації
Категорія
У крові Антона Полякова знайшли наркотичні речовини
"Склали весь пазл": МВС завдяки телефону Полякова розкрило таємницю його смерті (відео)